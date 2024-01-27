Коман повредил колено в игре с «Аугсбургом» и покинул стадион на костылях. Тухель назвал травму «довольно серьезной»
Кингсли Коман может надолго выбыть из-за травмы.
Полузащитник «Баварии» получил повреждение колена после того, как на него упал форвард «Аугсбурга» Филлип Титц. Француз был заменен на 26-й минуте игры 19-го тура Бундеслиги.
Sky Sport Deutschland сообщает, что футболист покинул стадион на костылях.
Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель после матча отметил, что травма «довольно серьезная». Медштаб проверит связки колена завтра.
В текущем сезоне Коман провел 15 игр в Бундеслиге и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.