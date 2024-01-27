Коман повредил колено в игре с «Аугсбургом» и покинул стадион на костылях. Тухель назвал травму «довольно серьезной»

Теги Бавария бундеслига Германия травмы Аугсбург Томас Тухель Кингсли Коман Филлип Титц Здоровье Футбол

Кингсли Коман может надолго выбыть из-за травмы.

Полузащитник «Баварии» получил повреждение колена после того, как на него упал форвард «Аугсбурга» Филлип Титц. Француз был заменен на 26-й минуте игры 19-го тура Бундеслиги.

Sky Sport Deutschland сообщает, что футболист покинул стадион на костылях.

Главный тренер мюнхенцев Томас Тухель после матча отметил, что травма «довольно серьезная». Медштаб проверит связки колена завтра.

В текущем сезоне Коман провел 15 игр в Бундеслиге и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария
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Надеюсь все же что не кресты или мениск, просто растяжение связок, из раздевалки шел сам, хоть и с костылем. Здоровья Кинг!
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Он по-моему то ли год то ли два назад говорил что если будет еще одна серьезная травма, то он завяжет с футболом… Только здоровья можно пожелать
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