Коман повредил колено в игре с «Аугсбургом» и покинул стадион на костылях. Тухель назвал травму «довольно серьезной»

Кингсли Коман может надолго выбыть из-за травмы.

Полузащитник «Баварии» получил повреждение колена после того, как на него упал форвард « » . Француз был заменен на 26-й минуте игры 19-го тура Бундеслиги.

Sky Sport Deutschland сообщает, что футболист покинул стадион на костылях.

Главный тренер мюнхенцев после матча отметил, что травма «довольно серьезная». Медштаб проверит связки колена завтра.

В текущем сезоне провел 15 игр в Бундеслиге и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.