Томас Тухель: «Клопп – один из лучших тренеров мира. Нужно переварить его уход из «Ливерпуля»
Томас Тухель оценил решение Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль».
«Мне нужно сначала это переварить, сейчас я не могу ничего сказать.
Клоппо – один из лучших тренеров в мире, ему всегда удавалось влиять на клубы, в которых он работал. Это большая новость», – сказал тренер «Баварии».
Клопп уйдет из «Ливерпуля» в конце сезона. Он смотрел нам прямо в душу, когда объявлял
Просто для Баварии установили слишком высокую планку. Если команда не находится на 1-ом месте, то значит провал, и не важно, что конкурент не проиграл ни одного матча. Даже если конкурент выигрывает все матчи, а Бавария с одной ничейкой будет во 2-ом месте, то назовут это провалом.
А для Ливерпуля и Реала отступных в контракте Хаби - нет. Плюс есть опция выбора ухода за самим Алонсо