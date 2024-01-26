Томас Тухель: «Клопп – один из лучших тренеров мира. Нужно переварить его уход из «Ливерпуля»

Теги Бавария Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Томас Тухель Футбол

Томас Тухель оценил решение Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль».

«Мне нужно сначала это переварить, сейчас я не могу ничего сказать.

Клоппо – один из лучших тренеров в мире, ему всегда удавалось влиять на клубы, в которых он работал. Это большая новость», – сказал тренер «Баварии».

Клопп уйдет из «Ливерпуля» в конце сезона. Он смотрел нам прямо в душу, когда объявлял

Клопп уходит из «Ливерпуля»: что творится вокруг? Онлайн

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11 комментариев
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неправильный перевод наверное, там было "мне нужно переварить, что он займет мое место"
+13
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+11
Ответ ta-tosha
Тухель думаю искренне рад этой новости. Его стуло теперь врядли будет шататься под приход Алонсо.
Его стул может еще сильнее зашататься после этого
+9
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+8
Если Томас за голову не возьмется, то вместе с Клоппом летом поедет отдыхать. Только Юрген в отпуск, а Тухель снова подниматься по тренерской иерархии после баварского провала.
+4
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+4
Ответ S H A R K
А в чём у него провал? У Баварии один из самых результативных сезонов за всю историю. 2.44 очка и 2.9 гола в среднем за игру в Бундеслиге. Возможно по игре команда стала чутка прямолинейнее, но главное результаты, а они есть. Просто для Баварии установили слишком высокую планку. Если команда не находится на 1-ом месте, то значит провал, и не важно, что конкурент не проиграл ни одного матча. Даже если конкурент выигрывает все матчи, а Бавария с одной ничейкой будет во 2-ом месте, то назовут это провалом.
Пока ни в чем. Из кубка вылетать не стоило. Не пройдет хотя бы в 1/2 ЛЧ, то сезон можно записывать в неудачный, даже если чемпионат в итоге вырвут из рук Байера.
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+2
Ответ S H A R K
А в чём у него провал? У Баварии один из самых результативных сезонов за всю историю. 2.44 очка и 2.9 гола в среднем за игру в Бундеслиге. Возможно по игре команда стала чутка прямолинейнее, но главное результаты, а они есть. Просто для Баварии установили слишком высокую планку. Если команда не находится на 1-ом месте, то значит провал, и не важно, что конкурент не проиграл ни одного матча. Даже если конкурент выигрывает все матчи, а Бавария с одной ничейкой будет во 2-ом месте, то назовут это провалом.
Это не "чутка прямолинейнее", это тихий ужас, невозможно смотреть матчи этой команды. Ну и как бы да, это не Алонсо купили форварда за 100 миллионов, поэтому спрос будет за всё. В прошлом году почти слил титул, Дортмунд помог, в этом году такое не прокатит
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Ответ Фарид Харисов
Если Томас за голову не возьмется, то вместе с Клоппом летом поедет отдыхать. Только Юрген в отпуск, а Тухель снова подниматься по тренерской иерархии после баварского провала.
А в чём у него провал? У Баварии один из самых результативных сезонов за всю историю. 2.44 очка и 2.9 гола в среднем за игру в Бундеслиге. Возможно по игре команда стала чутка прямолинейнее, но главное результаты, а они есть.
Просто для Баварии установили слишком высокую планку. Если команда не находится на 1-ом месте, то значит провал, и не важно, что конкурент не проиграл ни одного матча. Даже если конкурент выигрывает все матчи, а Бавария с одной ничейкой будет во 2-ом месте, то назовут это провалом.
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Ответ RIMPERY17
Его стул может еще сильнее зашататься после этого
Тухель если чо в Ливерпуль уйдёт, вот и все =)
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Тухель думаю искренне рад этой новости. Его стуло теперь врядли будет шататься под приход Алонсо.
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Баварии за Алонсо придется выложить Леверкузену лямов 10.
А для Ливерпуля и Реала отступных в контракте Хаби - нет. Плюс есть опция выбора ухода за самим Алонсо
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