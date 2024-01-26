Томас Тухель: «Клопп – один из лучших тренеров мира. Нужно переварить его уход из «Ливерпуля»

Томас Тухель оценил решение Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль».

«Мне нужно сначала это переварить, сейчас я не могу ничего сказать.

Клоппо – один из лучших тренеров в мире, ему всегда удавалось влиять на клубы, в которых он работал. Это большая новость», – сказал тренер «Баварии».

Клопп уйдет из «Ливерпуля» в конце сезона. Он смотрел нам прямо в душу, когда объявлял

Клопп уходит из «Ливерпуля»: что творится вокруг? Онлайн