Боссы «Баварии» сообщили Дэвису, что недовольны его игрой. Тухель выведет защитника из стартового состава
В «Баварии» недовольны игрой Альфонсо Дэвиса.
По информации журналиста Георга Хользнера, руководство клуба сообщило об этом защитнику перед Рождеством.
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель намерен вывести Дэвиса из стартового состава – отметим, что вчерашний матч с «Унионом» (1:0) канадец провел на скамейке запасных.
Ранее сообщалось, что интерес к Дэвису проявляет «Реал». Контракт 23-летнего защитника с «Баварией» истекает летом 2025 года.
С другой стороны, как бы печально это ни звучало, но Дэвис действительно в последнее время не показывают свою лучшую игру, в то же матче с Бременом именно его ошибки привели к голу Вайзера
Товарищ Девис понял,что повышения зарплаты на 25% ему не видать,ну и начал помаленьку бузить.
В таком случае лучше спокойно поговорить и при прочих равных продавать.
Смысла платить 12 миллионов игроку на банке нет.
И быть не может.
А как начинал-то
Ух.. бегунок такой был супер-пуперский
неужели так быстро сдулся