Боссы «Баварии» сообщили Дэвису, что недовольны его игрой. Тухель выведет защитника из стартового состава

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Томас Тухель Альфонсо Дэвис Футбол

В «Баварии» недовольны игрой Альфонсо Дэвиса.

По информации журналиста Георга Хользнера, руководство клуба сообщило об этом защитнику перед Рождеством.

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель намерен вывести Дэвиса из стартового состава – отметим, что вчерашний матч с «Унионом» (1:0) канадец провел на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что интерес к Дэвису проявляет «Реал». Контракт 23-летнего защитника с «Баварией» истекает летом 2025 года.

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36 комментариев
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Травмы у Упамекано и Лаймера, Ким на кубке Азии, Де Лигт вечно с травмами...кто из Боссов в защите бегать вытащится?
и кто из перечисленных играет на позиции Дэвиса?
+37
-4
+33
Свободу Анджеле Дэвис!
+41
-8
+33
Ответ Aidos9419
в Реал собрался, как Кроос в свое время
💯
+18
-2
+16
Это тот который унизил барсу 8:2?
+15
-3
+12
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Такие детские провокации, даже интересно, кто на такое агрессивно ведётся
+15
-3
+12
Травмы у Упамекано и Лаймера, Ким на кубке Азии, Де Лигт вечно с травмами...кто из Боссов в защите бегать вытащится?
+16
-7
+9
Ответ igls54
Свободу Анджеле Дэвис!
Дэвис спецом сливается, чтоб летом без проблем отпустили в реал недорого)
+9
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Под руководством Тухеля вся команда деградирует,Дэвис,Горецка,Киммих и т.д.Павар ушёл,Станишича в аренду,Мазрауи на кубке Африки,теперь думает а где у него крайние правые крайние защитники.
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в Реал собрался, как Кроос в свое время
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Ну всё. Точно переходит в Реал. Дон Фло и не такое проворачивал.
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Так почему бы его тогда сейчас не продать?
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
тут посыл больше не в том,кто заменит,а что даже на затычку игроков нету, палочка-выручалочка Лаймер, которого где только не использовали, тоже выбыл.
Лаймер справа использовался, слева теперь Геррейро, на подмену есть Кретциг. Дело в том, что хуже нынешнего Дэвиса даже игроки второго состава выглядеть не будут.
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Не самое лучшее время для вывода из стартового состава, защитная линия Баварии сейчас находится в кризисе, а в СМИ появляются сообщения об отказе руководства от каких-либо трансферов.
С другой стороны, как бы печально это ни звучало, но Дэвис действительно в последнее время не показывают свою лучшую игру, в то же матче с Бременом именно его ошибки привели к голу Вайзера
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Дейвис одной ногой уже в Реале, наверное потому и не показывает ту игру, которую от него ожидают.
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Ответ Тухель
Так никто и не предложит за него деньги стоящие. Условно млн за 80 его продали бы прям сейчас, но желающих нет. РМ будет ждать года по окончанию контракта или вообще пол года, чтобы заплатить млн 30-40. Дэвис не супер звезда типа Трента за которого даже при условном нытье было бы много желающих заплатить 80-100 млн.
Да он сильнее Трента будет) просто зачастую английские бруски сильно распиарены
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Ну тут как бы всё ясно.
Товарищ Девис понял,что повышения зарплаты на 25% ему не видать,ну и начал помаленьку бузить.
В таком случае лучше спокойно поговорить и при прочих равных продавать.
Смысла платить 12 миллионов игроку на банке нет.
И быть не может.
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Ответ Fussballgott
и кто из перечисленных играет на позиции Дэвиса?
тут посыл больше не в том,кто заменит,а что даже на затычку игроков нету, палочка-выручалочка Лаймер, которого где только не использовали, тоже выбыл.
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Знакомая рефлексия Баварии. Летом ждем в форме Реала)
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герейру на голову выше
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Он реально хреново играет, или просто Бавария бомбит, что он в Мадрид собрался?
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В Реале поиграет в основе ))
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Травмы у Упамекано и Лаймера, Ким на кубке Азии, Де Лигт вечно с травмами...кто из Боссов в защите бегать вытащится?
А полоумные пишут о смене тренера при отсутствии всей основной защитной линии. Видимо, им чудится, что ковидный Флик закроет собой все четыре позиции
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Ответ mqh9pzrxgf
Да он сильнее Трента будет) просто зачастую английские бруски сильно распиарены
Влияние Трента на игру больше при чёрном использовании его возможностей, но Дэвис это козырь на фланге
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Ответ RM
Такие детские провокации, даже интересно, кто на такое агрессивно ведётся
Это зависть,ведь если бы у Дэвиса были мысли перейти в Барселону,то он сам бы ползал у него под столом,чтобы его уговорить!👌
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Кто бы то этого Тухлого вывел из команды за ухо. Развалил команду , устроил текучку.
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у Дэвиса кроме скорости ничего и нет
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нужно скорее сплавить Реалу за тучу денег
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Дико странно
А как начинал-то
Ух.. бегунок такой был супер-пуперский
неужели так быстро сдулся
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