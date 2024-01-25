Боссы «Баварии» сообщили Дэвису, что недовольны его игрой. Тухель выведет защитника из стартового состава

В «Баварии» недовольны игрой Альфонсо Дэвиса.

По информации журналиста Георга Хользнера, руководство клуба сообщило об этом защитнику перед Рождеством.

Главный тренер «Баварии» намерен вывести из стартового состава – отметим, что вчерашний матч с «Унионом» (1:0) канадец провел на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что интерес к Дэвису проявляет «Реал». Контракт 23-летнего защитника с «Баварией» истекает летом 2025 года.