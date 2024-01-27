Тухель о 3:2 с «Аугсбургом»: «Бавария» довольна результатом, знали, что будет тяжелая игра»

Теги Бавария бундеслига Германия Аугсбург Томас Тухель Футбол

Томас Тухель прокомментировал победу «Баварии» над «Аугсбургом» (3:2).

«Мы довольны результатом, знали, что будет тяжелая игра.

Результаты «Аугсбурга» в домашних матчах с командами топ-6 говорят сами за себя. Мы знали, чего ждать, знали, что придется много работать, чтобы поймать свой ритм.

Мы хорошо отреагировали на счет 2:1. Мои комплименты «Аугсбургу» в связи с хорошей игрой. Но я очень доволен отношением своей команды», – сказал главный тренер «Баварии» Тухель после матча 19-го тура Бундеслиги.

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4 комментария
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понятно что результат сейчас важнее и спотыкаться,теряя очки прикрасивой игре не нужно,но вот эти выкрутасы– когда крайки бегут и врезаются в защитника с мячом,с последующей потерей,это как то странно
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5 человек основы в лазарете - это уже перебор
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Нойер ньюсмейкер матча. Начудил, и сам же спас.
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