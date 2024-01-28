Де Хеа ведет переговоры с саудовским «Аль-Шабабом». Экс-вратарь «МЮ» без клуба с лета
Давид Де Хеа может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
33-летний испанец ведет переговоры с «Аль-Шабабом», сообщает Daily Mail.
Напомним, Де Хеа находится в статусе свободного агента. В июле 2023 года он покинул «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2011 года.
В топовые клубы может уже и не звали, а в околотоповые типа условных Борусии или Наполи, вполне могли. Но скорее всего личка не устраивала.
Ну в раз так, значит нужно ехать шабашить на Восток.
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GGMU🤘