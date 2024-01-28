Де Хеа ведет переговоры с саудовским «Аль-Шабабом». Экс-вратарь «МЮ» без клуба с лета

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия возможные трансферы Давид Де Хеа высшая лига Саудовская Аравия Аль-Шабаб Эр-Рияд Футбол

Давид Де Хеа может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

33-летний испанец ведет переговоры с «Аль-Шабабом», сообщает Daily Mail.

Напомним, Де Хеа находится в статусе свободного агента. В июле 2023 года он покинул «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2011 года.

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14 комментариев
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в голове не укладывается, что Де Хеа в 33 года без команды и всякие шаобабы как вариант.. (
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Ответ 0mertas626
в голове не укладывается, что Де Хеа в 33 года без команды и всякие шаобабы как вариант.. (
Значит дело в нём. Вернее в его запросах.
В топовые клубы может уже и не звали, а в околотоповые типа условных Борусии или Наполи, вполне могли. Но скорее всего личка не устраивала.
Ну в раз так, значит нужно ехать шабашить на Восток.
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возвращался бы в МЮ
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лучший игрок после ухода Сэра Алекса!
Легенда МЮ, в Топ 3 голкиперов команды в истории!
GGMU🤘
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Пока не поздно нужно возвращать Давида, а Онана отправить в этот Шабаш.
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Ответ Zlatan Ibra
Пусть подождёт немного, Тен Хага и Онану выпнут, нужен будет надёжный вратарь.
а у таких комментаторов нет в голове вопроса, почему надежный вратарь без клуба с лета?
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Ответ LIBerly
Де Хеа мог бы найти вариант в Европе, но, видимо, футбольная пенсия с приходом в "большую игру" арабских "интересов" начинается, когда кончается мотивация игроков.
Он ждал предложений от топ клубов, которых за пол года не было, а есть ли смысл уходить в условную Рому где ждать больших трофеев не стоит? По-моему самым лучшим вариантом будет уехать к арабам и получать в 5-10 раз больше чем он мог бы получать в каком нибудь крепком середняке
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Ответ Andrey_kst
Он ждал предложений от топ клубов, которых за пол года не было, а есть ли смысл уходить в условную Рому где ждать больших трофеев не стоит? По-моему самым лучшим вариантом будет уехать к арабам и получать в 5-10 раз больше чем он мог бы получать в каком нибудь крепком середняке
А сколько у него больших трофеев за карьеру? 2-3?
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Ответ Дриблинг Рэшфорда
а у таких комментаторов нет в голове вопроса, почему надежный вратарь без клуба с лета?
Нет, это слишком сложно для них, главное успеть написать что-то про Тен Хага))
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