Де Хеа ведет переговоры с саудовским «Аль-Шабабом». Экс-вратарь «МЮ» без клуба с лета

Давид Де Хеа может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

33-летний испанец ведет переговоры с «Аль-Шабабом», сообщает Daily Mail.

Напомним, Де Хеа находится в статусе свободного агента. В июле 2023 года он покинул «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2011 года.