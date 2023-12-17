Онана совершил 8 сэйвов в матче с «Ливерпулем». Это рекорд среди вратарей «МЮ» в сухих матчах с 2019-го – у Де Хеа было 11
Андре Онана совершил 8 сэйвов в матче с «Ливерпулем».
«Ливерпуль» и «МЮ» сыграли вничью (0:0) в матче 17-го тура АПЛ.
8 сэйвов Онана в этом матче – самый высокий показатель среди вратарей «МЮ» в сухом матче с января 2019 года, когда Давид Де Хеа совершил 11 сэйвов в игре с «Тоттенхэмом» (1:0).
В текущем сезоне АПЛ Онана не пропустил в 6 матчах и делит 1-е место по этому показателю с Джорданом Пикфордом. Подробная статистика вратаря «МЮ» доступна здесь.
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мне самому он не внушает уверенности, но, по сути, МЮ там, где он есть, во многом благодаря Онане. и это все при том ,что в обороне постоянно играют разные люди, и на разных позициях. я бы хотел посмотреть на него с парой Варан-Мартинес, как в прошлом сезоне, но уже не уверен, что это осуществимо.