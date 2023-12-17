Онана совершил 8 сэйвов в матче с «Ливерпулем». Это рекорд среди вратарей «МЮ» в сухих матчах с 2019-го – у Де Хеа было 11

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Давид Де Хеа Андре Онана Футбол

Андре Онана совершил 8 сэйвов в матче с «Ливерпулем».

«Ливерпуль» и «МЮ» сыграли вничью (0:0) в матче 17-го тура АПЛ.

8 сэйвов Онана в этом матче – самый высокий показатель среди вратарей «МЮ» в сухом матче с января 2019 года, когда Давид Де Хеа совершил 11 сэйвов в игре с «Тоттенхэмом» (1:0).

В текущем сезоне АПЛ Онана не пропустил в 6 матчах и делит 1-е место по этому показателю с Джорданом Пикфордом. Подробная статистика вратаря «МЮ» доступна здесь.

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15 комментариев
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Ну эти сейвы с тем, какие мертвые вытаскивал очень глупо. Сегодня все удары по центру были.
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Ответ Roman
Онана >>> Де Хея
Даже по заголовку видно, что ты сел в лужу.
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Не с Арсеналом ли Де Хев сделал 11 сэйвов?
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Онана был надёжен в этой игре .
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А что с Копенгагеном так не сейвил
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Ну у Алиссона покруче сейфы были
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и ни одного стоящего сэйва не было, но это уже не проблема Онаны
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Раз в год, и у Онаны благодаря его старания в режиме "не покладая рук", стреляет
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Хотел написать что все вратари против Ливерпуля матчи жизни проводят,но пофакту не было таких мегасейвов....Ливерпуль не смог создать 10000% моменты.
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по факту, МЮ пропустил 21 гол, как АВ и НЮ, и это всего на 1 больше, чем МС. проблема МЮ впереди - в атаке. именно из-за неработающей атаки, МЮ находится на подступах к топ-6, а не на 3-4 позиции выше, если бы напы забили свои 13-15 голов, к этому моменту сезона, а не 4, как сейчас.

мне самому он не внушает уверенности, но, по сути, МЮ там, где он есть, во многом благодаря Онане. и это все при том ,что в обороне постоянно играют разные люди, и на разных позициях. я бы хотел посмотреть на него с парой Варан-Мартинес, как в прошлом сезоне, но уже не уверен, что это осуществимо.
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Ответ Martin Naceri
Не с Арсеналом ли Де Хев сделал 11 сэйвов?
Там сейвов было больше. 12, вроде, но и матч закончился не "всухую".
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Ответ Buba
Даже по заголовку видно, что ты сел в лужу.
Ну Дыр Хея как мы помним, 7 раз не поймал...
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Ответ vladimir.kostrichko
Хотел написать что все вратари против Ливерпуля матчи жизни проводят,но пофакту не было таких мегасейвов....Ливерпуль не смог создать 10000% моменты.
Моменты были. Забей тот же Конате чуть правее, то не факт, что вратарь затащил бы. Удары сегодня были ужасными.
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Ответ Арман Мартиросян
Моменты были. Забей тот же Конате чуть правее, то не факт, что вратарь затащил бы. Удары сегодня были ужасными.
Вот я и о том же...Клопп выжимает максимум из состава...Генри не дает деньги на трансферы...
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