Онана совершил 8 сэйвов в матче с «Ливерпулем». Это рекорд среди вратарей «МЮ» в сухих матчах с 2019-го – у Де Хеа было 11

Андре Онана совершил 8 сэйвов в матче с «Ливерпулем».

« » и « » сыграли вничью (0:0) в матче 17-го тура АПЛ.

8 сэйвов Онана в этом матче – самый высокий показатель среди вратарей «МЮ» в сухом матче с января 2019 года, когда совершил 11 сэйвов в игре с «Тоттенхэмом» (1:0).

В текущем сезоне АПЛ Онана не пропустил в 6 матчах и делит 1-е место по этому показателю с Джорданом Пикфордом. Подробная статистика вратаря «МЮ» доступна здесь.

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