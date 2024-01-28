Глава УЕФА Чеферин о саудовской лиге: «Пустая трата денег. Не думаю, что футбол можно купить»

Теги Карим Бензема Ньюкасл премьер-лига Англия Реал Мадрид УЕФА высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Александер Чеферин Футбол

Президент УЕФА раскритиковал саудовскую лигу за траты.

– Вы по-прежнему считаете, что саудовская лига не представляет угрозы для европейского футбола?

– Я не беспокоюсь по этому поводу. Опять же, я не думаю, что футбол можно купить.

Я видел опрос, согласно которому болельщики следят за турнирами и командами, а не за игроками. В Испании 98% людей не знали, куда перешел Бензема (речь про саудовский «Аль-Иттихад» – Sports.ru), но 100% знали, что раньше он играл за «Реал». Не думаю, что [у саудовцев] хороший подход. И мы видим, что некоторые футболисты уже возвращаются.

Один английский клуб, принадлежащий Саудовской Аравии, – хороший пример того, как нужно работать. Ведь «Ньюкасл» не покупал суперзвезд, но вышел в Лигу чемпионов. Я был удивлен, так как ожидал, что они купят много игроков для нового сезона, но этого не произошло, и они отыграли очень хорошо.

Не хочу только критиковать, но если [саудовская лига] будет так поступать, то долго она не протянет. Это пустая трата денег, – сказал Александер Чеферин в интервью The Guardian.

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27 комментариев
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сказал человек продавший футбол
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Ответ Зизуха
ну тебя же купили
Это не пустая трата )
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ну тебя же купили
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Покажите это интервью боссам Ман Сити и ПСЖ, пусть посмеются)
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Конечно футбол нельзя купить!!! Это абсолютно верно!!! Но чиновников от фифа и УЕФА,с лёгкостью и не за дорого!!!!
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Купить нельзя продать
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Правильно, футбол можно только продать.))
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Ответ передок Заремы
сказал человек продавший футбол
он обижается что ему ни чего не перепадает с этого .
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Сказал тот, кто живёт в капиталистическом обществе и обслуживает интересы западных элит.
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Мда… без пабов и футбол- не футбол …
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Европейский футбол можно развалить, с чем УЕФА успешно справляется.

Судейские скандалы в Испании, космическая разница в доходах между Англией и остальными, отсутствие конкуренции во Франции и в целом - в Германии (огромная разница в финансах между одним клубом и остальными), отсталая инфраструктура в Италии (и минимальные финансы). Добавить к этому странные правила ФФП, работающие не для всех, конфликт между клубами по поводу суперлиги, угроз от УЕФА, желание власти у Чеферина, не соблюдение равенства между Россией и Израилем и тд.

Вопросов очень много. На этом фоне лига с деньгами, строящая стадионы к ЧМ, может занять большую нишу
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Предложи ему выгодный пост в лиге СА, со всех ног побежит
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Чеферин говорит много пустого, но здесь с ним ложно не согласиться
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"Футбол нельзя купить!" Это достаточно смешно, когда изрекается Чеферином. Причем, очевидно, что он не понимает смехотворности ситуации, когда сам себя выдвигает как образец честности и не продажности.
Особенно смешно сейчас, когда будет протаскивать ОБНУЛЕНИЕ своего срока пребывания на должности.
Но понятно, что учитывая его долгосрочные отношения с российским "спонсированием", наши представители будут голосовать за его пожизненную несменяемость
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Ручной петрушка Абрамовича

Какой-то клоун из Словении, далёкий от футбола, как стал главой УЕФА?

Да потому что футбол купили на корню
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чеферин ты сам же покупал и продавал.
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У него каждое слово отмазка
Футбол нельзя купить-так почему судьи не засчитали чистый гол Диаза в эпоху ВАР
ФФП хорошо работает-Холланд 300 лямов Неймар 242 ляма ага работает
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Ответ Ибрагим Даутов
Покажите это интервью боссам Ман Сити и ПСЖ, пусть посмеются)
Так он и есть человек псж :) а Катар с саудитами не очень дружат. Так что норм.
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Ответ TaR
Европейский футбол можно развалить, с чем УЕФА успешно справляется. Судейские скандалы в Испании, космическая разница в доходах между Англией и остальными, отсутствие конкуренции во Франции и в целом - в Германии (огромная разница в финансах между одним клубом и остальными), отсталая инфраструктура в Италии (и минимальные финансы). Добавить к этому странные правила ФФП, работающие не для всех, конфликт между клубами по поводу суперлиги, угроз от УЕФА, желание власти у Чеферина, не соблюдение равенства между Россией и Израилем и тд. Вопросов очень много. На этом фоне лига с деньгами, строящая стадионы к ЧМ, может занять большую нишу
Почему никто не видит заслуг УЕФА и ФИФА? По твоему они как паразиты сосут кровь и ничего не делают? Благодаря кого футбол стал таким популярным видом спорта хорошенько подумайте.

Согласен эти организации не идеальны. Но без них футболу точно не станет лучше.
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