Глава УЕФА Чеферин о саудовской лиге: «Пустая трата денег. Не думаю, что футбол можно купить»

Президент УЕФА раскритиковал саудовскую лигу за траты.

– Вы по-прежнему считаете, что саудовская лига не представляет угрозы для европейского футбола?

– Я не беспокоюсь по этому поводу. Опять же, я не думаю, что футбол можно купить.

Я видел опрос, согласно которому болельщики следят за турнирами и командами, а не за игроками. В Испании 98% людей не знали, куда перешел Бензема (речь про саудовский «Аль-Иттихад» – Sports.ru), но 100% знали, что раньше он играл за «Реал». Не думаю, что [у саудовцев] хороший подход. И мы видим, что некоторые футболисты уже возвращаются.

Один английский клуб, принадлежащий Саудовской Аравии, – хороший пример того, как нужно работать. Ведь «Ньюкасл» не покупал суперзвезд, но вышел в Лигу чемпионов. Я был удивлен, так как ожидал, что они купят много игроков для нового сезона, но этого не произошло, и они отыграли очень хорошо.

Не хочу только критиковать, но если [саудовская лига] будет так поступать, то долго она не протянет. Это пустая трата денег, – сказал Александер Чеферин в интервью The Guardian.