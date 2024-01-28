Глава УЕФА Чеферин о саудовской лиге: «Пустая трата денег. Не думаю, что футбол можно купить»
Президент УЕФА раскритиковал саудовскую лигу за траты.
– Вы по-прежнему считаете, что саудовская лига не представляет угрозы для европейского футбола?
– Я не беспокоюсь по этому поводу. Опять же, я не думаю, что футбол можно купить.
Я видел опрос, согласно которому болельщики следят за турнирами и командами, а не за игроками. В Испании 98% людей не знали, куда перешел Бензема (речь про саудовский «Аль-Иттихад» – Sports.ru), но 100% знали, что раньше он играл за «Реал». Не думаю, что [у саудовцев] хороший подход. И мы видим, что некоторые футболисты уже возвращаются.
Один английский клуб, принадлежащий Саудовской Аравии, – хороший пример того, как нужно работать. Ведь «Ньюкасл» не покупал суперзвезд, но вышел в Лигу чемпионов. Я был удивлен, так как ожидал, что они купят много игроков для нового сезона, но этого не произошло, и они отыграли очень хорошо.
Не хочу только критиковать, но если [саудовская лига] будет так поступать, то долго она не протянет. Это пустая трата денег, – сказал Александер Чеферин в интервью The Guardian.
Судейские скандалы в Испании, космическая разница в доходах между Англией и остальными, отсутствие конкуренции во Франции и в целом - в Германии (огромная разница в финансах между одним клубом и остальными), отсталая инфраструктура в Италии (и минимальные финансы). Добавить к этому странные правила ФФП, работающие не для всех, конфликт между клубами по поводу суперлиги, угроз от УЕФА, желание власти у Чеферина, не соблюдение равенства между Россией и Израилем и тд.
Вопросов очень много. На этом фоне лига с деньгами, строящая стадионы к ЧМ, может занять большую нишу
Особенно смешно сейчас, когда будет протаскивать ОБНУЛЕНИЕ своего срока пребывания на должности.
Но понятно, что учитывая его долгосрочные отношения с российским "спонсированием", наши представители будут голосовать за его пожизненную несменяемость
Какой-то клоун из Словении, далёкий от футбола, как стал главой УЕФА?
Да потому что футбол купили на корню
Футбол нельзя купить-так почему судьи не засчитали чистый гол Диаза в эпоху ВАР
ФФП хорошо работает-Холланд 300 лямов Неймар 242 ляма ага работает
Согласен эти организации не идеальны. Но без них футболу точно не станет лучше.