Хави объяснил игрокам «Барсы» причины ухода. Тренер чуть не плакал и сказал, что «еще есть время сотворить историю», ему аплодировали

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави встретился с игроками «Барселоны» и объяснил причины ухода.

Встреча состоялась в воскресенье утром.

«Мне жаль, что вы узнали о моем решении таким образом [из медиа], но это во мне уже давно, и я не мог дождаться, чтобы озвучить его. Искренне верю, что так будет лучше для всех: я буду свободен от бремени, а вы избавитесь от такого большого давления», – сказал Хави.

Почти полчаса тренер объяснял причины решения, поблагодарив за «приверженность и усилия» команды, подчеркнув, что «мы семья», а также напомнив, что «еще есть время творить историю». «Уверен, мы можем удивить тех, кто уже считает нас мертвыми», – добавил Хави.

Говоря с игроками, Хави чуть не плакал, а конце выступления футболисты отреагировали громкими аплодисментами. Позже Хави по одному обнимался со всеми игроками и сотрудниками команды.

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63 комментария
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Я так понял, игроки Барсы аплодисментами поблагодарили Хави за то, что он уходит
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Ответ JENNINGS
Комментарий удален пользователем
Здесь не заработаешь плюсов)
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Плакать - естественные состояние Хави.
Что игроком, что тренером - чуть что не так - в слёзы
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Ответ falkao2013
Поблагодарили за честность
Какая честность? 2 дня назад говорил, что никуда не уйдёт)))
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Какие едкие комментарии,ему что уже нельзя поплакать потому что он тренер ? Он то должен быть как молодой Моуриньо ? Да он сентиментальный (как и Жозе с возрастом стал) + он выиграл чемпионство с клубом в такие тяжелые времена можно немного уважения проявить
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Какой же Хави сентиментальный
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Продление 30-летнего Месси в 2017 году на 4 года за 555 млн евро похоронило Барсу. А могли тогда его продать за 100 лямов, тем самым сэкономить 655 лямов на новую команду. А теперь любая попытка усиления состава грозит им банкротством. И проблема тут не в Хави.
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У него что то с психикой не в порядке.
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Ответ osminog19
Какие едкие комментарии,ему что уже нельзя поплакать потому что он тренер ? Он то должен быть как молодой Моуриньо ? Да он сентиментальный (как и Жозе с возрастом стал) + он выиграл чемпионство с клубом в такие тяжелые времена можно немного уважения проявить
Уважение нужно заслужить. А чем Хави его заслужил? Нытьём, сваливанием проблем на Реал и криками "позор" в камеру?
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Вот что я тут заметил. Все коментарий строены исключительно в сарказм и месть . Человек постарался вытощить клуб из грязи, но невышло.( этот сезон) отсюдо можно догадаться болелы какого клуба больше всех тут пишут. Конечно многолетние доминирование над вами оставил вваших сердцах неизгладимый след,шрам. Но до такого я лично недокатился б. Ребята что с вами неужели трудно понять без барсы ваш клуб в превраиться баварию,псж для внутренних соревнований!
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Как уходит Клопп и как уходит Хави
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Ах какой же Клопп крутой 🤘
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Вот бы Хави остался.
Его постоянное нытье очень доставляет.
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Все ясно, дешевый трюк, чтобы хоть как то мотивировать этот сброд
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"Тренер чуть не плакал", опять он за свое
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Ну если уж и сотворить историю, то только выиграв ЛЧ. Даже Ла Лигу взять сложнее будет. В общем, и то и другое из области фантастики
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Хави провел отличный прошлый сезон, но в этом сезоне, что то пошло не так
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По человечески мне Хави абсолютно не жаль,при такой игре в последнее время наверное надо было что-то менять,точнее многое и увольнение тренера закономерно.
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ща 2 игры выиграет и запоёт по другому)
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«Слезами горю не поможешь»
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Нашли новость. Он после каждого матча чуть не плачёт, а про игроцкую карьеру и его хороводы со слёзами вообще говорить не стоит. Эт как днк.
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Лично мне жаль Хави, в любом случае большое ему спасибо. Но еще больше жаль, что на спортсе очень много людей которым неведомо достоинство. Как обычно понабежали те которым обязательно нужно плюнуть ядовитой слюной. Прекрасно иллюстрируете свою истинную сущность.
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Душевно. А вообще, считаю, что Хави поторопился
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Ответ Krauvec Cool
Очень жалко Хави. На сердце боль, взгляд смотрит в небо. Надо же так довести одного из лучших тренеров.
Ради интереса: по каким критериям вы считаете Хави одним из лучших тренеров?
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Ответ Bdv68
Ах какой же Клопп крутой 🤘
Такие комментарии пиши Ливерпульских страницах !
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Ответ Krauvec Cool
Очень жалко Хави. На сердце боль, взгляд смотрит в небо. Надо же так довести одного из лучших тренеров.
одним из лучших считать его, конечно, рано. если его за полгода смогли сломить, то какой он топ? Клоппа весь прошлый сезон списывали, сейчас за чемпионство борется - за что борется сейчас Хави? не быть ему топом без стрессоустойчивости
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Ответ JENNINGS
Ради интереса: по каким критериям вы считаете Хави одним из лучших тренеров?
Братишка,ну что же ты удалил все посты,которые не ради плюсов были?))
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
У него что то с психикой не в порядке.
Конечно он не в порядке , все давлении ушли на сторону Хави
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
У него что то с психикой не в порядке.
Ну а ты попробуй выдержать такое давление от 90% комьюнити спортса
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Ответ Ivan Valizer
Хави провел отличный прошлый сезон, но в этом сезоне, что то пошло не так
Как оказалось скорее МАТШ провёл отличный сезон.
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