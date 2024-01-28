Хави объяснил игрокам «Барсы» причины ухода. Тренер чуть не плакал и сказал, что «еще есть время сотворить историю», ему аплодировали

Хави встретился с игроками «Барселоны» и объяснил причины ухода.

Встреча состоялась в воскресенье утром.

«Мне жаль, что вы узнали о моем решении таким образом [из медиа], но это во мне уже давно, и я не мог дождаться, чтобы озвучить его. Искренне верю, что так будет лучше для всех: я буду свободен от бремени, а вы избавитесь от такого большого давления», – сказал Хави.

Почти полчаса тренер объяснял причины решения, поблагодарив за «приверженность и усилия» команды, подчеркнув, что «мы семья», а также напомнив, что «еще есть время творить историю». «Уверен, мы можем удивить тех, кто уже считает нас мертвыми», – добавил Хави.

Говоря с игроками, Хави чуть не плакал, а конце выступления футболисты отреагировали громкими аплодисментами. Позже Хави по одному обнимался со всеми игроками и сотрудниками команды.

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