Гави поддержал Хави: «Я с вами до самой смерти, тренер»

Гави поддержал тренера «Барселоны» Хави.

Хави ранее объявил об уходе с поста тренера каталонского клуба по окончании сезона.

«Всегда с вами до самой смерти, тренер», – написал хавбек «Барсы» в соцсетях.

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