Гави поддержал Хави: «Я с вами до самой смерти, тренер»

Теги Барселона Хави Ла Лига Гави Футбол

Гави поддержал тренера «Барселоны» Хави.

Хави ранее объявил об уходе с поста тренера каталонского клуба по окончании сезона.

«Всегда с вами до самой смерти, тренер», – написал хавбек «Барсы» в соцсетях.

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42 комментария
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Поддержка конечно важна, но с таким уровнем пафосных фраз Гави позавидовали бы сценаристы фильмов: 300 Спартанцев и Гладиатор.
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Мане поддержал Сане
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да, парень, тебя очень не хватает сейчас!
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Эх, если бы таких молодых топарей вовлекали во взрослый футбол планомерно
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Ответ Андрей Романов
да, парень, тебя очень не хватает сейчас!
Неееее, без этого гопника мелкого мировой футбол стал чуточку чище. Пусть тщательно лечится, подольше там, здоровье важнее
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Хави: сынок, меня отправляют на фронт, на верную гибель. Ты со мной?
Гави: я же еще так молод, у меня вся жизнь впереди, удачи вам на фронте отец
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Ответ ninjazz
Мане поддержал Сане
А кто поддержал Аджинджала?
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Боже, к чему этот пафос?)
Это лишь вызывает смех)
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вот никогда не понимал в чем смысл таких слов от игроков?
неужели они считают, что Хави идеальный тренер?
за 2 года не поставил никакой игры
кто-то скажет, что состав плохой, но этот же состав не мешал ему промежутками играть хорошо
а раз Хави не может добиться стабильности, то наверно он же виноват в чем то?
а Гави так говорит, как будто с помощью Хави за 2 года выиграли всевозможные кубки и показывали невероятный футбол.. а по факту сейчас имеет защиту на уровне Кадиса, а в Атаке хуже Атлетико по голам
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Легендарный тренер Хави и его игрок популярный Гави
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Молодец
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Ответ Северный болельщик
А кто поддержал Аджинджала?
Руслан всегда поддерживал Беслана), с самого рождения были вместе
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Как же его сейчас не хватает
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Хави-Гави, а Паратрупер, на с тобою было супер
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Ответ Мукунку хороший
= Педри)
😂
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Ответ Shuller18
После крестов он уже перестанет быть футболистом, потому что кроме беготни и прыжков в соперника нужно еще кое-что уметь для игры на топ уровне, а Гави не умеет ровным счетом ничего. Еще и прогнивший насквозь провокатор с малых лет. Мировой футбол от го отсутствия только выигрывает, чем меньше таких распиаренных гопарей, тем лучше.
как же он вас возил, после входа Месси у вас ни от кого больше так не горело, так Гави ещё и воспитанник, но в реале о воспитанниках не слышали
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Чего-то о смерти заговорил. Убить его хочет?
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Что, тоже уйдет летом?
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жалко этого добряка, полгода осталось...
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хави должен тренить барсу до самой вселенной смерти 🤣😂
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Такие, как Гави, вообще не могут кого-то даже поддерживать нормально.
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Хави, Гави, а паратруппер, нам с тобою было супер. Без Негрейры, Хави, Гави, от всех подряд мы отлетали.
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Хави гави, пара трупер
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Оспаде, сколько пафоса) Но для 19-ти лет простительно.
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Похоже пафосные речи тоже часть ДНК Барселоны
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