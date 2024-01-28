Гави поддержал Хави: «Я с вами до самой смерти, тренер»
Гави поддержал тренера «Барселоны» Хави.
Хави ранее объявил об уходе с поста тренера каталонского клуба по окончании сезона.
«Всегда с вами до самой смерти, тренер», – написал хавбек «Барсы» в соцсетях.
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Гави: я же еще так молод, у меня вся жизнь впереди, удачи вам на фронте отец
Это лишь вызывает смех)
неужели они считают, что Хави идеальный тренер?
за 2 года не поставил никакой игры
кто-то скажет, что состав плохой, но этот же состав не мешал ему промежутками играть хорошо
а раз Хави не может добиться стабильности, то наверно он же виноват в чем то?
а Гави так говорит, как будто с помощью Хави за 2 года выиграли всевозможные кубки и показывали невероятный футбол.. а по факту сейчас имеет защиту на уровне Кадиса, а в Атаке хуже Атлетико по голам