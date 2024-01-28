Хави о крике «Позор!» в камеру после отмены пенальти в ворота «Вильярреала» на 92-й: «Момент ознаменовал матч. Четвертый арбитр сказал, что был чистый пенальти»

Хави прокомментировал свое поведение в матче с «Вильярреалом».

На 90-й минуте матча с « » (3:5) хавбек «Барселоны» , пробив по воротам, попал в локоть полузащитнику . Главный арбитр сперва указал на точку, но затем отправился смотреть видеоповтор, после которого изменил решение.

Эпизод произошел при счете 3:3, после этого «блауграна» пропустила два мяча. Тренер «Барселоны» Хави был возмущен этим решением. «Позор! Позор!» – прокричал Хави прямо в камеру.

«В конце концов, я буду наказан [за фразу]. Анализируйте сами, я не хочу порождать еще больше споров. Никаких оправданий, но этот момент ознаменовал матч. Четвертый судья сказал мне, что это был чистый пенальти.

Мунуэра подошел к монитору и сказал «нет». Я не хочу больше говорить. Я не хочу больше говорить, есть кадры», – сказал Хави.

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