Хави о крике «Позор!» в камеру после отмены пенальти в ворота «Вильярреала» на 92-й: «Момент ознаменовал матч. Четвертый арбитр сказал, что был чистый пенальти»
Хави прокомментировал свое поведение в матче с «Вильярреалом».
На 90-й минуте матча Ла Лиги с «Вильярреалом» (3:5) хавбек «Барселоны» Илкай Гюндоган, пробив по воротам, попал в локоть полузащитнику Санти Комесанье. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро сперва указал на точку, но затем отправился смотреть видеоповтор, после которого изменил решение.
Эпизод произошел при счете 3:3, после этого «блауграна» пропустила два мяча. Тренер «Барселоны» Хави был возмущен этим решением. «Позор! Позор!» – прокричал Хави прямо в камеру.
«В конце концов, я буду наказан [за фразу]. Анализируйте сами, я не хочу порождать еще больше споров. Никаких оправданий, но этот момент ознаменовал матч. Четвертый судья сказал мне, что это был чистый пенальти.
Мунуэра подошел к монитору и сказал «нет». Я не хочу больше говорить. Я не хочу больше говорить, есть кадры», – сказал Хави.
Хави уйдет из «Барсы». Объявил сразу после жутких 3:5 дома
Пять проблем обороны «Барсы», добивших Хави
10 неочевидных мыслей Хави-тренера. Надеялся стать Фергюсоном для «Барсы» и говорил про мадридизм
Ну да, выиграть АПЛ и ЛЧ с «Ливерпулем» - это тоже самое, что Кубка наследного принца Катара с «Аль-Саддом» )))
Не на судью надо пенять, а на себя, потому что не из-за них ты проигрываешь 0:2 и нужно отыгрываться, а из-за своих решений.
А за попадание в прижатый локоть точки не ставят.
это только говорит о более высокой конкуренции в АПЛ.
клопповский Ливер, практически любого сезона, сильнее Барселоны Хави, на дистанции уж точно, а если гипотетически представить Барсу в АПЛ, то она боролась бы там максимум за ЛЕ, и это в удачный сезон исключительно
Вот такие вот стандарты у людей )))
Это как сравнить тренера олимпийской сборной со школьным физруком.
Что-то мне подсказывает,что лицемер.
Ещё полгода смотреть эти прекрасные вью от нытика