Хави о крике «Позор!» в камеру после отмены пенальти в ворота «Вильярреала» на 92-й: «Момент ознаменовал матч. Четвертый арбитр сказал, что был чистый пенальти»

Теги Барселона Вильярреал Хави Ла Лига судьи Хосе Мунуэра Монтеро Футбол

Хави прокомментировал свое поведение в матче с «Вильярреалом».

На 90-й минуте матча Ла Лиги с «Вильярреалом» (3:5) хавбек «Барселоны» Илкай Гюндоган, пробив по воротам, попал в локоть полузащитнику Санти Комесанье. Главный арбитр Хосе Мунуэра Монтеро сперва указал на точку, но затем отправился смотреть видеоповтор, после которого изменил решение.

Эпизод произошел при счете 3:3, после этого «блауграна» пропустила два мяча. Тренер «Барселоны» Хави был возмущен этим решением. «Позор! Позор!» – прокричал Хави прямо в камеру.

«В конце концов, я буду наказан [за фразу]. Анализируйте сами, я не хочу порождать еще больше споров. Никаких оправданий, но этот момент ознаменовал матч. Четвертый судья сказал мне, что это был чистый пенальти.

Мунуэра подошел к монитору и сказал «нет». Я не хочу больше говорить. Я не хочу больше говорить, есть кадры», – сказал Хави.

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38 комментариев
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судья сломал игру, 5-й и 7-й голы в наши ворота были забиты из офсайда.
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Эта истерика войдет в аналы истории кабинета
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А мы думали ты описал свою тренерскую работу в этом сезоне
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А ну если 4й судья с центра поля (и наверное сквозь игроков он тоже видит) увидел что там пенальти, тогда ок вопросов нет и нужно было ставить однозначно!!!
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VERBLYUD пишет, что у Хави больше трофеев, чем у «распиаренного» Клоппа за тренерскую карьеру
Ну да, выиграть АПЛ и ЛЧ с «Ливерпулем» - это тоже самое, что Кубка наследного принца Катара с «Аль-Саддом» )))
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"Болельщик на 84 ряду сказал что пенальти тоже был"- сказал Хави...
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Рычагом по камере надо было вдарить.
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Хави бы хотя бы повтор посмотрел, где четко видно, что рука игрока Вильярреала прижата к корпусу, а не отставлена в сторону.

Не на судью надо пенять, а на себя, потому что не из-за них ты проигрываешь 0:2 и нужно отыгрываться, а из-за своих решений.
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Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
когда Роналду забивает больше всех, то это чемпионат верблюдов и т.д, а титул в чемпионате катара это тоже самое что и апл выиграть?)) 🤡 🤡 🤡 🤡
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Это не пенальти! Лучше бы прекратил давать интервью сейчас. Что ты хочешь доказать после 3:5 на своем поле от Вильяреала?!
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позор то, что не знаешь что такое рука в естественном положении
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я хоть и болею за Барсу, но Хави конечно не прав на 100%. Ладно кричать это в момент события, но блин, сейчас? когда было уже 100 повторов и очевидно что за такое пенальти не дают... странно...
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Чапи, если ты желаешь увидеть, какие пенальти ставятся за игру рукой, пересмотри матч Челси-Барса и то, как мяч попал в корягу Пике, что было видно из космоса, но только не Овребе.
А за попадание в прижатый локоть точки не ставят.
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Позор - это его попытки в интервью оправдать свои неудачи, а так же в целом игра «Барселоны», особенно защита
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Все таки, мне кажется, это было самокритика от Хави
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Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
ну ты сравнил, конечно, кубки Бампера и ЛЧ
это только говорит о более высокой конкуренции в АПЛ.
клопповский Ливер, практически любого сезона, сильнее Барселоны Хави, на дистанции уж точно, а если гипотетически представить Барсу в АПЛ, то она боролась бы там максимум за ЛЕ, и это в удачный сезон исключительно
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Ответ Роман
Они даже сравнивают Чави с Клоппом. Это как сравнить тренера олимпийской сборной со школьным физруком.
А потом он же пишет «да как вы смеете сравнивать голы Холланда в АПЛ и португальца в Аравии» )))
Вот такие вот стандарты у людей )))
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мяч, по восходящей, попал в прижатую, согнутую, руку, а точнее - в локоть. это не пенальти.
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Ответ JENNINGS
VERBLYUD пишет, что у Хави больше трофеев, чем у «распиаренного» Клоппа за тренерскую карьеру Ну да, выиграть АПЛ и ЛЧ с «Ливерпулем» - это тоже самое, что Кубка наследного принца Катара с «Аль-Саддом» )))
Они даже сравнивают Чави с Клоппом.
Это как сравнить тренера олимпийской сборной со школьным физруком.
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Ответ Растиньяк
Эта истерика войдет в аналы истории кабинета
В анналы только. А туда, куда ты написал, им вошел Вильярреал
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Серьезно?Он или не смотрел видеоповтор,или обычный лицемер.
Что-то мне подсказывает,что лицемер.
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Позор! Позор! - это вся команда бчк)
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Хави- " я уйду летом"
Ещё полгода смотреть эти прекрасные вью от нытика
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Ответ Elkorazon01
Комментарий удален модератором
клиZmov не фан Барсы, он мессифил. Он сейчас болеет за Майами. Напрасно вы его приплетаете.
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Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
Клопп в Катаре не тренировал!
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Ответ VERBLYUD
Комментарий скрыт
Надеюсь ты шутишь.
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Ответ Stanislav Orlov
когда Роналду забивает больше всех, то это чемпионат верблюдов и т.д, а титул в чемпионате катара это тоже самое что и апл выиграть?)) 🤡 🤡 🤡 🤡
Это другое, вы что?! )))
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Не надо ждать лета.. уходи сейчас..
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Комментарий удален модератором
пучику судьи не один трофей подарили, а он такое себе позволяет. Неблагодарное каталанское .
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