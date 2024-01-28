Угальде прибыл в Москву для медосмотра перед переходом в «Спартак» за 13+2 млн евро

Теги Спартак высшая лига Нидерланды Твенте премьер-лига Россия возможные трансферы Спорт-Экспресс Манфред Угальде Футбол

Манфред Угальде прибыл в Москву, где пройдет медосмотр для «Спартака».

В агентстве Muy Manero, представляющем интересы нападающего «Твенте» в сделке по трансферу в «Спартака», сообщили, что футболист прибыл в Москву для прохождения медосмотра перед переходом в московский клуб.

«Да, он приехал в Москву», – сообщили в агентстве.

После прохождения медосмотра форвард сможет вылететь в ОАЭ, где проходят сборы «Спартака» и подписать контракт с красно-белыми. Ранее сообщалось, что Угальде переходит в «Спартак» за 13+2 млн евро.

За 18 матчей в текущем чемпионате Нидерландов форвард забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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27 комментариев
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Ответ Максим Анпилогов
7 голов за 18 матчей и 15 лямов? Ээээ….
7+6 = 13 очков в 18 матчах. 21 год. За сколько ещё его должны отдавать в страну, куда никто из Европы не поедет?
+14
0
+14
отличная новость! скорее бы на сборы!
+18
-6
+12
Очень хочется, чтобы Спартак (а конкретно Амарал) с ним не ошибся 🤞. Всё-таки Спартак давно так много не платил за одного игрока.
+7
-2
+5
Ответ Назар Игорь
Комментарий скрыт
На безрыбье и бразильцы рыба))
+11
-7
+4
Ответ Никита Самарин
Очень хочется, чтобы Спартак (а конкретно Амарал) с ним не ошибся 🤞. Всё-таки Спартак давно так много не платил за одного игрока.
Цена то и пугает. Когда Спартак так много платит, то в большинстве случаев игрока ждёт провал. По крайней мере за последнии 5 - 6 сезонов. Жиго единственный нормальный трансфер наверное
+1
0
+1
Ответ Плевал я
Цена то и пугает. Когда Спартак так много платит, то в большинстве случаев игрока ждёт провал. По крайней мере за последнии 5 - 6 сезонов. Жиго единственный нормальный трансфер наверное
Промес, Фернандо
+1
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+1
По чем там уже 100 бензин?
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Ещё один.
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Ответ Зелёный гопник
Чем отличная ?
нападающий и скоро игра в турнире...нужно как можно быстрее начать тренировки войти в игровой тонус и сыграться...
+3
-3
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Ответ Зелёный гопник
Чем отличная ?
Отличная ли новость переход в зенит Артура?
+4
-4
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Ответ Spartakus1984
Корнеев сказал про романтичную лигу Голландии ,но при этом оттуда пришел Промес который заиграл.Тут не в лиге дело.И Корнее Ванга что ли?он высказал сове мнение а кто то выскажет свое мнение в пользу Угальде.Я могу так же спросить ,вот купили Артура за 15 млн.вы . уверены что он будет лучше Угальдо?
Пример Промеса неудачен, он прошëл школу Севильи и Аякса. А впрочем не хочу дальше дискутировать, время покажет. За зенитовских бразильцев можешь быть спокоен, там уже 17летний пацан голы забивает, а Артур классом конечно пониже Малкома, но тоже топ для РПЛ.
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Ответ Verhovn
Не удивлюсь, если за ним уголовщина какая вскроется.. Это будет так по-спартаковски🤣
Малышка,в последнее время ты неадекватности стала писать, что с тобой случилось?))
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Ответ Spartakus1984
Малышка,в последнее время ты неадекватности стала писать, что с тобой случилось?))
Ну ты же прокололась. Так бывает. Ну скажи, что ты женщина. Никто тебя не посмеет осудить. Может даже наоборот, похвалят. Здесь тонкочувствующие люди и всё понимают.)
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Ответ Spartakus1984
Если ты не понимаешь какие глупости пишешь а главное зачем,То не смогу тебе объяснить ...малышка.Критические дни у тебя что ли?
Не судите о людях по себе. Закончили дисскуссию. Мне пофиг кто ты, если честно.
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