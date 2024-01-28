Угальде прибыл в Москву для медосмотра перед переходом в «Спартак» за 13+2 млн евро

Манфред Угальде прибыл в Москву, где пройдет медосмотр для «Спартака».

В агентстве Muy Manero, представляющем интересы нападающего «Твенте» в сделке по трансферу в «Спартака», сообщили, что футболист прибыл в Москву для прохождения медосмотра перед переходом в московский клуб.

«Да, он приехал в Москву», – сообщили в агентстве.

После прохождения медосмотра форвард сможет вылететь в ОАЭ, где проходят сборы «Спартака» и подписать контракт с красно-белыми. Ранее сообщалось, что Угальде переходит в «Спартак» за 13+2 млн евро.

За 18 матчей в текущем чемпионате Нидерландов форвард забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.