«Спартак» заплатит за Угальде 13 млн евро, еще 2 млн – бонусы. Форвард вылетает в Россию утром

«Спартак» и «Твенте» окончательно согласовали условия трансфера Манфреда Угальде.

По данным De Telegraaf, за 21-летнего форварда московский клуб выплатит 13 млн евро, еще 2 млн предусмотрены в виде бонусов. Футболист отправится в Россию для прохождения медосмотра и подписания документов утром 27-го января.

Утверждается, что « » изначально не очень хотел отпускать костариканца, но тот настаивал на заключении сделки, к тому же предложенная « » сумма была слишком крупной для того, чтобы отказываться от нее.

За 18 матчей в текущем чемпионате Нидерландов форвард забил 7 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.