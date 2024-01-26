Угальде может сегодня вылететь в Москву на медосмотр. «Спартак» покупает его за 15 млн евро
Возможный новичок «Спартака» Манфред Угальде может сегодня отправиться в Москву.
Ранее стало известно, что «Спартак» купит 21-летнего нападающего сборной Коста-Рики за рекордные для «Твенте» 15 млн евро и заключит с ним контракт сроком на 4,5 года с зарплатой в размере 2 млн евро.
«Ожидается, что Угальде сегодня вылетит в Москву для прохождения медицинского осмотра. Потом уже он присоединится к «Спартаку» на сборах в Дубае», – сказал журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс.
В этом сезоне Угальде забил 9 голов и сделал 7 результативных передач в 25 матчах за «Твенте» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
Дешевле 15 игрока такого такого уровня и особенно возраста в Россию перевезти не получится.
Возможно, таких перспективных россиян в команде не видно. Да и кто там из нападающих? Игнатов? Не совсем тот профиль, да и время своё он получит. Мелёшин? Пусть по арендам пока развивается - в основной команде пока рановато ему, на мой взгляд.
В родном чемпе и в Голландии стата почти одинаковая