Угальде может сегодня вылететь в Москву на медосмотр. «Спартак» покупает его за 15 млн евро

Теги Спартак высшая лига Нидерланды Твенте премьер-лига Россия возможные трансферы Спорт-Экспресс Манфред Угальде Футбол

Возможный новичок «Спартака» Манфред Угальде может сегодня отправиться в Москву.

Ранее стало известно, что «Спартак» купит 21-летнего нападающего сборной Коста-Рики за рекордные для «Твенте» 15 млн евро и заключит с ним контракт сроком на 4,5 года с зарплатой в размере 2 млн евро.

«Ожидается, что Угальде сегодня вылетит в Москву для прохождения медицинского осмотра. Потом уже он присоединится к «Спартаку» на сборах в Дубае», – сказал журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс.

В этом сезоне Угальде забил 9 голов и сделал 7 результативных передач в 25 матчах за «Твенте» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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62 комментария
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Кто бы говорил, только не болельщик Зенита
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+39
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
своих в составе много небось? зенит вообще русской командой назвать нельзя
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Дороговато конечно, но, как говорится лучше так, чем вообще без трансферов
+16
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Ответ Зелёный гопник
Комментарий скрыт
Мешок это Газпром. Гос компания.
+21
-8
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Слишком толсто.
+9
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+9
Цена по нынешним временам космическая. Но, надеюсь, пользу он в итоге принесёт.
+8
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ждем. но з/п, считаю, должна быть прогрессивной или состоять из, на большую часть, из бонусов.
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Добро пожаловать в Спартак!
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
У Спартака играет 4 воспитанника по сути, Денисов, Максименко, Литвинов, Игнатов,иногда выходит Мелешин. Смешно читать такие комменты от болельщика зенита. Или ты не понимаешь свои глупости?
+5
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+4
Очередной дорогой нападающий, которого потом не будут знать куда девать.
+10
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Ответ гилберт
Для такой статы очень дорого. Помнится Афонсу Алвес в Голландии за сезон штук 50 положил и это был его единственный топ сезон в карьере.
У Промеса за сезон в Твенте в 21 было 11+8 за 31 игру. У Угальде 9+7 в 25.

Дешевле 15 игрока такого такого уровня и особенно возраста в Россию перевезти не получится.
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Мал золотник(173) да дорог! Надеемся,Амарал и курирующие сделку ,все просчитали и новый нап.хорошо выльется и усилит команду!
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Ответ Йохан Чпохан
ждем. но з/п, считаю, должна быть прогрессивной или состоять из, на большую часть, из бонусов.
Тогда парень просто не поедет.
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+3
Для такой статы очень дорого. Помнится Афонсу Алвес в Голландии за сезон штук 50 положил и это был его единственный топ сезон в карьере.
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Ответ юра георгиевский
Этому бегунку максимум €5 млн цена в Европе, Твенте его купил сам за €4 млн. 😂😂😂 Наш спартачок €10 млн заплатил сверху ещё , за свою бестолковость.
как там ноу нейм Артур за 20 лямов??)))))
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Ответ Данко Лазович
Тем временем спартак покупает целую африканскую страну Угальда 😂
Не знал, что Коста-рика - это Африка.То ли вы глупые,то ли прикалываетесь.Почему Питерские такие?
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Ответ Tigo_Volchara93
Надо разваливать своих во время бана, надо деньги тратить на академии, вкладывать в детей…..
Скорее всего, Амарал берёт его под перепродажу. Посмотрим, что из этого выйдет.

Возможно, таких перспективных россиян в команде не видно. Да и кто там из нападающих? Игнатов? Не совсем тот профиль, да и время своё он получит. Мелёшин? Пусть по арендам пока развивается - в основной команде пока рановато ему, на мой взгляд.
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Ответ Andrew Weird
Судя по тм, Твенте его летом купил за 4, а уже через полгода продает втридорога. Ну а статистика интересная конечно, любопытный игрок В родном чемпе и в Голландии стата почти одинаковая
Он с 21 года в аренде в Твенте. Могу ошибаться, но наверное, там была прописана сумма возможного выкупа. Так что Твенте его сначала развил, а потом уже заплатил 4 миллиона.
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Ответ fussballer
Цена по нынешним временам космическая. Но, надеюсь, пользу он в итоге принесёт.
Космическая? Сейчас трансферами по 50-60 млн никого не удивишь
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Ответ Spartakus1984
Кого Спартак отдавал за бесплатно?
Роша, Кокорин, Билялетдинов, Тиль, Кристиан Майдана, Авусу-Абейе.. продолжать?
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Зенитос из Сан-Петербурос то знает толк в своих(бразильских) воспитанниках...
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
У тебя не хватает даже что-то другое написать. Одно и тоже как попугай повторяешь
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0
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Ответ Зелёный гопник
Комментарий скрыт
Цена Артура реальная сколько?
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0
+1
Судя по тм, Твенте его летом купил за 4, а уже через полгода продает втридорога. Ну а статистика интересная конечно, любопытный игрок
В родном чемпе и в Голландии стата почти одинаковая
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Удивительно какой скромный рекорд у Твенте.
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битва нефти с газом началась....другие постойте в сторонке...
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Ответ Что в моем бланте?
Ну потому что развитая страна
за счет чего?
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Ответ юра георгиевский
Этому бегунку максимум €5 млн цена в Европе, Твенте его купил сам за €4 млн. 😂😂😂 Наш спартачок €10 млн заплатил сверху ещё , за свою бестолковость.
Ты опять?
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давай уже,прилетай.И будем ждать опорника...
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Ответ Spartakus1984
Не знал, что Коста-рика - это Африка.То ли вы глупые,то ли прикалываетесь.Почему Питерские такие?
погода влияет.
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