Угальде может сегодня вылететь в Москву на медосмотр. «Спартак» покупает его за 15 млн евро

Возможный новичок «Спартака» Манфред Угальде может сегодня отправиться в Москву.

Ранее стало известно, что «Спартак» купит 21-летнего нападающего сборной Коста-Рики за рекордные для «Твенте» 15 млн евро и заключит с ним контракт сроком на 4,5 года с зарплатой в размере 2 млн евро.

«Ожидается, что сегодня вылетит в Москву для прохождения медицинского осмотра. Потом уже он присоединится к « » на сборах в Дубае», – сказал журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс.

В этом сезоне Угальде забил 9 голов и сделал 7 результативных передач в 25 матчах за « » во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.