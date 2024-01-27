Корнеев о трансфере Угальде в «Спартак» за 15 млн евро: «Он не стоит и половины этой суммы. В играх с хорошими соперниками его не видно»
Игорь Корнеев оценил трансфер Манфреда Угальде в «Спартак».
Московский клуб близок к приобретению нападающего «Твенте» за 15 миллионов евро.
«Во-первых, для меня этот трансфер огромный сюрприз. Не только по качеству игрока, но и по сумме, которая будет за него пожертвована! Я не оговорился о пожертвовании – он не стоит и половины названной свыше суммы!
Во-вторых, на какой позиции в «Спартаке» он будет играть? Он не ярко выраженный центральный нападающий, больше действует как второй нападающий. Будет ли «Спартак» перестраивать под этого игрока свою обычную схему игру? Думаю, вряд ли, не того уровня игрок.
По качествам Угальде маленький и юркий игрок, имеет голевое чутье, и когда есть много свободных зон и времени, то он может быть опасен. Но в играх с хорошими соперниками, с плотным прессингом и хорошим физическим воздействием никогда не видно ни его, ни его статистики! То же самое наблюдается в интернациональных матчах сборных!
Подводя итог, считаю, что это приобретение не для российского чемпионата, так как он не сможет давать ту же статистику, как во второй лиге Бельгии или в романтической голландской лиге», – сказал бывший полузащитник «Фейеноорда».
Гол Аяксу
Гол Фейеноорду
5 голов АЗ
Гол ПСВ
А так да, в играх с хорошими соперниками его не видно)
Он тем более не за ПСВ играет или Фейнорд, так бы вообще не в Россию, а в АПЛ.
В нынешней ситуации да приходится порой переплачивать.
Желаю парню удачи и чтоб рты закрыл всем, не люблю когда беспричинно хейтят