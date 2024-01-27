Корнеев о трансфере Угальде в «Спартак» за 15 млн евро: «Он не стоит и половины этой суммы. В играх с хорошими соперниками его не видно»

Теги Спартак Игорь Корнеев высшая лига Нидерланды Твенте премьер-лига Россия Чемпионат.com Манфред Угальде Футбол

Игорь Корнеев оценил трансфер Манфреда Угальде в «Спартак».

Московский клуб близок к приобретению нападающего «Твенте» за 15 миллионов евро.

«Во-первых, для меня этот трансфер огромный сюрприз. Не только по качеству игрока, но и по сумме, которая будет за него пожертвована! Я не оговорился о пожертвовании – он не стоит и половины названной свыше суммы!

⁠Во-вторых, на какой позиции в «Спартаке» он будет играть? Он не ярко выраженный центральный нападающий, больше действует как второй нападающий. Будет ли «Спартак» перестраивать под этого игрока свою обычную схему игру? Думаю, вряд ли, не того уровня игрок.

⁠По качествам Угальде маленький и юркий игрок, имеет голевое чутье, и когда есть много свободных зон и времени, то он может быть опасен. Но в играх с хорошими соперниками, с плотным прессингом и хорошим физическим воздействием никогда не видно ни его, ни его статистики! То же самое наблюдается в интернациональных матчах сборных!

Подводя итог, считаю, что это приобретение не для российского чемпионата, так как он не сможет давать ту же статистику, как во второй лиге Бельгии или в романтической голландской лиге», – сказал бывший полузащитник «Фейеноорда». 

27 комментариев
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За этот и прошлый сезон:
Гол Аяксу
Гол Фейеноорду
5 голов АЗ
Гол ПСВ
А так да, в играх с хорошими соперниками его не видно)
+38
-4
+34
Пацан ещё не приехал уже хейт идёт)) отличная статистика у него.
Он тем более не за ПСВ играет или Фейнорд, так бы вообще не в Россию, а в АПЛ.
В нынешней ситуации да приходится порой переплачивать.
Желаю парню удачи и чтоб рты закрыл всем, не люблю когда беспричинно хейтят
+33
-4
+29
Вопрос скорее, зачем Спартаку ещё один бегунок в атаке, когда нет нормального центра поля? Краснодар за 7 млн взял опорника, который вытеснил Барриоса из сборной, что мешало Спартаку?
+10
-3
+7
Ответ Leon Petov
Вопрос скорее, зачем Спартаку ещё один бегунок в атаке, когда нет нормального центра поля? Краснодар за 7 млн взял опорника, который вытеснил Барриоса из сборной, что мешало Спартаку?
ЧТо бы Спартаку в центр поля кого то взять,нужно от нескольких избавиться,а так в центре сейчас Умяров,Зобнин,Пруцев,Литвинов,Мартинс,И Денисов так то опорник.
+6
-1
+5
Ответ Spartakus1984
Может Корнеев имел в виду,Реал,Сити,Баварию.
Ну да с которыми Твенте не играли... Скорее всего Корнеев даже не видел игру Угальде, кроме пары нарезок, обычное проявление спартакофобии...
+5
0
+5
Ответ Roman Araslanov
За этот и прошлый сезон: Гол Аяксу Гол Фейеноорду 5 голов АЗ Гол ПСВ А так да, в играх с хорошими соперниками его не видно)
Может Корнеев имел в виду,Реал,Сити,Баварию.
+7
-2
+5
Ответ Spartakus1984
В том то и прикол,что за ПСВ и Фейенорд забивать легче чем за Твенте.
Я к тому и писал, что в этом случае ехал бы в АПЛ
+5
-1
+4
Ответ Spartakus1984
Может Корнеев имел в виду,Реал,Сити,Баварию.
Ну там, я думаю, мало кого видно будет.
+4
0
+4
Пусть все у него получится,а то ещё не приехал,а уже "Мостовые-Корееввы" недовольны.
+6
-2
+4
Ответ Roman Araslanov
За этот и прошлый сезон: Гол Аяксу Гол Фейеноорду 5 голов АЗ Гол ПСВ А так да, в играх с хорошими соперниками его не видно)
экспертишки наши как всегда во всей красе...ну чего уже там, два великих эксперта считают трансфер спорным, при том, что игрок ещё даже не прилетел и ни минуты не сыграл за клуб...
+5
-2
+3
Ответ Leon Petov
Вопрос скорее, зачем Спартаку ещё один бегунок в атаке, когда нет нормального центра поля? Краснодар за 7 млн взял опорника, который вытеснил Барриоса из сборной, что мешало Спартаку?
Он большую часть голов забивает в штрафной, несмотря на невысокий рост, хорошо играет головой и забивает немало голов.Хороший трансфер.
+2
0
+2
Его же за 85 покупают. Плюс 15 бонусы.
+2
-1
+1
был уже один чувак из Твенте, его тоже овнецом поливали сначала, а затем ........ Ну все и так знают
+2
-1
+1
Статистика не поражает. Возможно, его и не видно против топов. Конечно, переплата. Может и не ахти игрок. Но: твенте сам по себе клуб скромный и может проваливаться, отсюда и мало голов и режим неведимка. Что касается переплата, то Сейчас сложно кого-то в наш чемп привезти
+1
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Ну ему так то всего 21 год.Может еще развиться.Ну а так,может Корнеев и прав а может и нет, только игры за Спартак покажут.К нам приходили и Шуррле и Лукас Барриос, игравшие в топ лигах но в РПЛ не заиграли.
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0
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Ответ Дядя ТУРА
Пацан ещё не приехал уже хейт идёт)) отличная статистика у него. Он тем более не за ПСВ играет или Фейнорд, так бы вообще не в Россию, а в АПЛ. В нынешней ситуации да приходится порой переплачивать. Желаю парню удачи и чтоб рты закрыл всем, не люблю когда беспричинно хейтят
В том то и прикол,что за ПСВ и Фейенорд забивать легче чем за Твенте.
+3
-2
+1
Комментарий удален модератором
Ответ Гамарджоба Генацвале
Он большую часть голов забивает в штрафной, несмотря на невысокий рост, хорошо играет головой и забивает немало голов.Хороший трансфер.
ага. трансфер на подмену соболеву. на втором этаже будет всех рвать как тузик грелку.
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Ответ natetinain
ага. трансфер на подмену соболеву. на втором этаже будет всех рвать как тузик грелку.
Соболев игрок совершенно другого плана, да и играет в последнее время так себе.
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Ответ Spartakus1984
Может Корнеев имел в виду,Реал,Сити,Баварию.
Может Корнеев вообще его не видел?
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Ответ andretolla10
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Да ладно!
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Давно понятно что у Спартака плохая селекция.
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