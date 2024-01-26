Мостовой об Угальде в «Спартаке»: «Его особо никто не знает. Зачем переплачивать в три раза? Такие трансферы не приблизят к чемпионству»

Теги Спартак высшая лига Нидерланды Твенте премьер-лига Россия Александр Мостовой Манфред Угальде Футбол

Александр Мостовой раскритиковал «Спартак» за возможный трансфер игрока «Твенте».

Ранее сообщалось, что «Спартак» подпишет 21-летнего форварда из Коста-Рики Манфреда Угальде за 15 млн евро – это будет рекордная для «Твенте» сделка, контракт с футболистом будет рассчитан на 4,5 года.

«Такие трансферы не приблизят «Спартак» к чемпионству, это факт. Приходят новые люди в клуб, и все по-новому.

На таких трансферах просто зарабатывают деньги. Этого парня особо никто не знает, но сумма очень внушительная – вопросы уже есть.

Я не понимаю, зачем переплачивать в три раза за футболиста? Пусть кто-то из руководства скажет об этом», – сказал бывший хавбек «Спартака» и сборной России Мостовой.

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47 комментариев
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Мне кажется, Угальде отлично чеканит - что не так Александр?
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Ну пусть Мостовой договорится с "Твенте" и привезет его за 5млн.Думаю, солидные комиссионные за такое получит.
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держись Угальде, ещё не приехал, но ярлык уже висит...придётся работать и работать, а то заклюют за такую покупку...
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Ответ Денис Уколов
Знайте что самое интересное? Большинство комментаторов спортса не далеко ушли от Мостового...мол, за ноунейма переплачиваем. А кого вы хотите то в нынешних реалиях? Мбаппе с Холландом к нам не поедут, Месси с Роналду тоже. Кто в вашем понимании не ноунейм? Игрок хороший, 9+7 в чемпионате Голландии, который в разы сильнее нынешней РПЛ. Что, спрашивается, не так?
Ну чемпионат Голландии не в разы сильнее РПЛ.Но с первой частью текста согласен полностью.
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То что его не знает Мостовой еще ничего само по себе не говорит. Мостовой вряд ли в свое время знал кто такие Промес, Кордоба или Барриос с Венделом.
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Мостовой вообще мало кого знает, а кого знает - в здравом уме в Спартак не поедет
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Знайте что самое интересное? Большинство комментаторов спортса не далеко ушли от Мостового...мол, за ноунейма переплачиваем. А кого вы хотите то в нынешних реалиях? Мбаппе с Холландом к нам не поедут, Месси с Роналду тоже. Кто в вашем понимании не ноунейм? Игрок хороший, 9+7 в чемпионате Голландии, который в разы сильнее нынешней РПЛ. Что, спрашивается, не так?
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А кто знал Мостового в 21 год? И, очень хочется услышать от Царя, какие же трансферы обеспечат Спартаку чемпионство?
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Всё знать будут, то и заплатят уже не 15, а 40!
Такая логика у Мостового получается.
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Мостового тоже никто не знает. Такие клоуны в футболе ни к чему хорошему нас не приблизят.
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Особо никто не знает, это кто? Мостовой? Ловчев? Кто должен знать игрока что б можно было его привезти в Спартак?
Это дело скаутов и спортивного директора, главное что они знают, а не диванные тренеры типа Мостового
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Если Мостовой не знает этого игрока, это не означает того, что его никто не знает. Это только показывает ограниченность царя.
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Ответ Денис Уколов
Знайте что самое интересное? Большинство комментаторов спортса не далеко ушли от Мостового...мол, за ноунейма переплачиваем. А кого вы хотите то в нынешних реалиях? Мбаппе с Холландом к нам не поедут, Месси с Роналду тоже. Кто в вашем понимании не ноунейм? Игрок хороший, 9+7 в чемпионате Голландии, который в разы сильнее нынешней РПЛ. Что, спрашивается, не так?
"... Игрок хороший, 9+7 в чемпионате Голландии.."

7 + 6 за 18 матчей, лишнее-то зачем прибавлять..
Второй бомбардир клуба, 8 - 12 место среди бомбардиров. Как у Тиля, был такой в Спартаке. Но Тиль полузащитник.

Больше всех времени на поле среди полевых игроков Твенте, хотя нап и всего 21 год. Обычно у защитников больше. Посмотрим.
Надеюсь, не хуже будет, чем трансферы Зенита за те же 15 млн.
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Для Мостового, который не смотрит футбол, и игроков вроде Нуньеса, Тадича, Файоли «никто особо не знает»
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а много людей знало про Сантоса, барриоса или клаудиньо? Про промеса, Кассьеру, кордобу? Такое ощущение, будто во вселенной мостового половина сити в Спартак ломится за бесплатно, а руководство во вред клубу втридорога угальде везёт
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Главное что асмарал его знает.
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Промес приехал из Твенте. В 14 году. И до сих пор топ в лиге. Так что гетры Джикии мосту в рот!
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Ответ Spartakus1984
В РПЛ.
В РПЛ игрок с 13 очками за 18 матчей в 21 год точно не будет стоить сильно дешевле, если только заносить через агентов, и давать дикую личку. Ну и если не заиграет - перспектива только аренд и расторжений контрактов.
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Ответ супермяч
Логика в сравнении со стоимостью на Трансфермаркете. Твенте его купил за 4,0 при стоимости 3,0. Спартак покупает за 15 при стоимости 5
Откуда дровишки про стоимость 3,0? За год до этого его купили за 0,875
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Ответ Konstantin Zorin
А кто знал Мостового в 21 год? И, очень хочется услышать от Царя, какие же трансферы обеспечат Спартаку чемпионство?
Объективности ради, Мостовой лучший дебютант СССР-87 в свои 19/20. Чемпион СССР, 18 матчей 6 голов. Впрочем, это не оправдывает нынешнее невежество Мостового
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Ответ Денис Уколов
Знайте что самое интересное? Большинство комментаторов спортса не далеко ушли от Мостового...мол, за ноунейма переплачиваем. А кого вы хотите то в нынешних реалиях? Мбаппе с Холландом к нам не поедут, Месси с Роналду тоже. Кто в вашем понимании не ноунейм? Игрок хороший, 9+7 в чемпионате Голландии, который в разы сильнее нынешней РПЛ. Что, спрашивается, не так?
Из Голландии Тиль приезжал, там тоже хорошую статистику выбивал. Что было дальше мы все помним
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Ответ Pelerin
По такой логике сам Твенте переплатил в 4,5 раза за него, когда покупал. Купили за 4 млн, когда предыдущий клуб его купил за 0,875 ))
Логика в сравнении со стоимостью на Трансфермаркете.
Твенте его купил за 4,0 при стоимости 3,0.
Спартак покупает за 15 при стоимости 5
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Ответ Marcus-light
Мостовой вообще мало кого знает, а кого знает - в здравом уме в Спартак не поедет
В РПЛ.
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Ответ Peter Parker
То что его не знает Мостовой еще ничего само по себе не говорит. Мостовой вряд ли в свое время знал кто такие Промес, Кордоба или Барриос с Венделом.
Вендел на слуху был, в том же менеджере конца десятых в топ игрока вырастал
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Ответ Дмитрий9779
А я считаю парень забивной,быстрый,выбирает позицию хорошо,желаю что Алберто от нас ушёл.За маленькие деньги сейчас,да и раньше мало кто поедет,а этот парнишка перспективный
Парень шустрый, агрессивный, умеет выбирать позицию, но при этом много технического брака, слабая реализация моментов. У него нет школы, хотя характер чувствуется. Но из Эредивизи можно было бы найти игрока посильнее за эти деньги.
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Ответ </c/>
держись Угальде, ещё не приехал, но ярлык уже висит...придётся работать и работать, а то заклюют за такую покупку...
И все равно потом скажут что не уровень, и найдут за что)
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Ответ </c/>
держись Угальде, ещё не приехал, но ярлык уже висит...придётся работать и работать, а то заклюют за такую покупку...
1000 раз пусть мяч начеканит и царь успокоится.
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Ответ ЗлойМайор
Мне кажется, Угальде отлично чеканит - что не так Александр?
И в футбол играл и даже играет ))
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Саня а вдруг он чеканить умеет
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Если хотят бороться за чемпионство, пусть собирают сборную Бразилии или Аргентины
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