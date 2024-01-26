Мостовой об Угальде в «Спартаке»: «Его особо никто не знает. Зачем переплачивать в три раза? Такие трансферы не приблизят к чемпионству»
Александр Мостовой раскритиковал «Спартак» за возможный трансфер игрока «Твенте».
Ранее сообщалось, что «Спартак» подпишет 21-летнего форварда из Коста-Рики Манфреда Угальде за 15 млн евро – это будет рекордная для «Твенте» сделка, контракт с футболистом будет рассчитан на 4,5 года.
«Такие трансферы не приблизят «Спартак» к чемпионству, это факт. Приходят новые люди в клуб, и все по-новому.
На таких трансферах просто зарабатывают деньги. Этого парня особо никто не знает, но сумма очень внушительная – вопросы уже есть.
Я не понимаю, зачем переплачивать в три раза за футболиста? Пусть кто-то из руководства скажет об этом», – сказал бывший хавбек «Спартака» и сборной России Мостовой.
Такая логика у Мостового получается.
Это дело скаутов и спортивного директора, главное что они знают, а не диванные тренеры типа Мостового
7 + 6 за 18 матчей, лишнее-то зачем прибавлять..
Второй бомбардир клуба, 8 - 12 место среди бомбардиров. Как у Тиля, был такой в Спартаке. Но Тиль полузащитник.
Больше всех времени на поле среди полевых игроков Твенте, хотя нап и всего 21 год. Обычно у защитников больше. Посмотрим.
Надеюсь, не хуже будет, чем трансферы Зенита за те же 15 млн.
Твенте его купил за 4,0 при стоимости 3,0.
Спартак покупает за 15 при стоимости 5