Мостовой об Угальде в «Спартаке»: «Его особо никто не знает. Зачем переплачивать в три раза? Такие трансферы не приблизят к чемпионству»

Александр Мостовой раскритиковал «Спартак» за возможный трансфер игрока «Твенте».

Ранее сообщалось, что «Спартак» подпишет 21-летнего форварда из Коста-Рики Манфреда Угальде за 15 млн евро – это будет рекордная для « » сделка, контракт с футболистом будет рассчитан на 4,5 года.

«Такие трансферы не приблизят «Спартак» к чемпионству, это факт. Приходят новые люди в клуб, и все по-новому.

На таких трансферах просто зарабатывают деньги. Этого парня особо никто не знает, но сумма очень внушительная – вопросы уже есть.

Я не понимаю, зачем переплачивать в три раза за футболиста? Пусть кто-то из руководства скажет об этом», – сказал бывший хавбек « » и сборной России Мостовой.