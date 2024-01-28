Канселу после 3:5 с «Вильярреалом»: «Худшие 45 минут в карьере, моя игра – катастрофа. У «Барсы» отличная команда, нельзя винить тренера»

Жоау Канселу заявил, что провел один из худших матчей в карьере.

«Моя сегодняшняя игра – катастрофа. Завтра я полностью выложусь на тренировке, чтобы быть в лучшей форме в среду.

У нас отличная команда. Нельзя винить тренера. Он все сделал хорошо, а я не ответил взаимностью. Математические шансы выиграть чемпионат остаются, но будет очень сложно это сделать», – сказал защитник после поражения «Барселоны» от « » (3:5).

«Нам удалось самое сложное – отыграться. Но мы пропустили еще три гола после этого. Виноваты только мы сами. Скажу за себя. Это были худшие 45 минут в моей карьере», – добавил португалец, арендованный у «Манчестер Сити».