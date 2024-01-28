Канселу после 3:5 с «Вильярреалом»: «Худшие 45 минут в карьере, моя игра – катастрофа. У «Барсы» отличная команда, нельзя винить тренера»

Теги Барселона Вильярреал Ла Лига Жоау Канселу Футбол

Жоау Канселу заявил, что провел один из худших матчей в карьере.

«Моя сегодняшняя игра – катастрофа. Завтра я полностью выложусь на тренировке, чтобы быть в лучшей форме в среду.

У нас отличная команда. Нельзя винить тренера. Он все сделал хорошо, а я не ответил взаимностью. Математические шансы выиграть чемпионат остаются, но будет очень сложно это сделать», – сказал защитник после поражения «Барселоны» от «Вильярреала» (3:5).

«Нам удалось самое сложное – отыграться. Но мы пропустили еще три гола после этого. Виноваты только мы сами. Скажу за себя. Это были худшие 45 минут в моей карьере», – добавил португалец, арендованный у «Манчестер Сити».

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17 комментариев
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Ответ Евгений Орлов
Кансело действительно провалился, камбекнули и без него, а в обороне 2 и 3 гол полностью его вина, в первом случае просто как идиот ковырнул на ход игроку вильереалла, а во втором непонятно почему оставил свою зону P.s. как шуе вариант, Гвардиола специально его отдал в аренду, чтобы он накосячил в нужный момент, чтобы Хави уволили и он смог вернуться
Гвардиола заложил эту бомбу,когда отдал Гарсия и Торреса....Долгоиграющий план
+4
0
+4
Кансело и правда очень «феерично» вышел на поле, привезя гол из ничего буквально…
+3
-1
+2
Ответ Евгений Орлов
Кансело действительно провалился, камбекнули и без него, а в обороне 2 и 3 гол полностью его вина, в первом случае просто как идиот ковырнул на ход игроку вильереалла, а во втором непонятно почему оставил свою зону P.s. как шуе вариант, Гвардиола специально его отдал в аренду, чтобы он накосячил в нужный момент, чтобы Хави уволили и он смог вернуться
Один звонок Гвардиолы и Хави улетел бы на мороз даже после 10:0 с Вильярреалом
+2
0
+2
Ответ Иван Баланар
Ну ничего, зато болельщики Барсы в начале этого сезона лавочника Сити и Баварии, которого выкинули из обоих клубов, называли лучшим крайком в мире. хаха
У них и Бальде тоже один из лучших на своей позиции
+6
-5
+1
Ответ Sweeet
Один звонок Гвардиолы и Хави улетел бы на мороз даже после 10:0 с Вильярреалом
Гвардиола не пойдет в разобранный клуб с финансовыми проблемами. Он не дурак. Тренировал только топов с солидным бюджетом
+1
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+1
Канселу -бист.На тотальнейшем альфа-опыте за 45 минут просто слил в унитаз тренера)))Либо просто бухим вышел на матч
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Ответ atomio
хорошо быть тренером Арсенала) можно валандаться на 15ом месте на второй год, но тебе еще дадут даже поработать дальше) от команды все равно никто ничего не ждет кроме 4го места. а в Барсе требуют всегда трофеи ежегодно. нет трофеев - до свиданья.
Это губит команду
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Ответ Бронислав Каминский
Канселу -бист.На тотальнейшем альфа-опыте за 45 минут просто слил в унитаз тренера)))Либо просто бухим вышел на матч
🤣🤣🤣
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Ответ Бронислав Каминский
Канселу -бист.На тотальнейшем альфа-опыте за 45 минут просто слил в унитаз тренера)))Либо просто бухим вышел на матч
Хави сам виноват, Деку хотел Фреснеду, а Хави хотел Канселу. В итоге Канселу и привëз роковые голы
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