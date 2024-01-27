Хави про ошибки «Барселоны»: «Дело в уверенности, и не хватает зрелости. У нас молодая команда, надо набить шишки. В матче с «Вильярреалом» все было в наших руках – и выскользнуло»

Хави попросили объяснить большое число ошибок в действиях «Барселоны».

«Блауграна» потерпела поражение со счетом 3:5 в матче с « ».

«Это сложно объяснить. Дело в уверенности. Мы пропускаем больше, чем обычно. Третий гол – результат контратаки, его не должно было случиться.

Когда видишь, как останавливает ... Именно такого нам и не хватает. Не хватает зрелости в плане борьбы, и это дает о себе знать.

В нормальной ситуации мы повели бы 4:2 – но почему мы даем сопернику шанс? Все было в наших руках – и выскользнуло.

У нас молодая команда, ей нужно набивать такие шишки. После такого становишься только лучше. Это молодая команда, которой не хватает зрелости при работе с мячом и без мяча. Надо понимать, что делать в таких ситуациях, и учиться.

Сегодня я по-настоящему рассержен. Это тяжелый удар. Я видел, что поражение ощутимо задело игроков, нужно их приободрить», – заявил главный тренер «Барселоны» в эфире DAZN.