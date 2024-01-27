Хави про ошибки «Барселоны»: «Дело в уверенности, и не хватает зрелости. У нас молодая команда, надо набить шишки. В матче с «Вильярреалом» все было в наших руках – и выскользнуло»

Теги Барселона Вильярреал Хави Ла Лига Хорхе Куэнка Ламин Ямаль Футбол

Хави попросили объяснить большое число ошибок в действиях «Барселоны».

«Блауграна» потерпела поражение со счетом 3:5 в матче Ла Лиги с «Вильярреалом».

«Это сложно объяснить. Дело в уверенности. Мы пропускаем больше, чем обычно. Третий гол – результат контратаки, его не должно было случиться.

Когда видишь, как Куэнка останавливает Ямаля... Именно такого нам и не хватает. Не хватает зрелости в плане борьбы, и это дает о себе знать.

В нормальной ситуации мы повели бы 4:2 – но почему мы даем сопернику шанс? Все было в наших руках – и выскользнуло.

У нас молодая команда, ей нужно набивать такие шишки. После такого становишься только лучше. Это молодая команда, которой не хватает зрелости при работе с мячом и без мяча. Надо понимать, что делать в таких ситуациях, и учиться.

Сегодня я по-настоящему рассержен. Это тяжелый удар. Я видел, что поражение ощутимо задело игроков, нужно их приободрить», – заявил главный тренер «Барселоны» в эфире DAZN.

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59 комментариев
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Молодая?

Основа Барселоны сегодня:
Пенья - 24 года, Кунде - 25 лет, Кристенсен - 27 лет, Форт - 17 лет, Гюндоган - 33 года, Ромеу- 32 года, Де Йонг - 26 лет, Ямаль - 16 лет, Фелиш- 24 года, Левандовски- 35 лет
+37
-8
+29
Парни, кто видел этого 🤡 после матча? хаха
Чекайте его коммент, когда барса отыгралась 😂

https://imageup.ru/img143/4714047/lol.jpg.html
+23
-9
+14
Хави, никогда нельзя нагибаться, когда что-то выскальзывает из рук! Сзади может стоять «Вильярреал», как сегодня)
+17
-9
+8
"Сегодня я по-настоящему рассержен."

Позавчера спокоен. Вчера полон энергии. Сегодня рассержен.

Забористые шишки.
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В первую очередь нехватка зрелости у главного тренера
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+6
Ответ аноним анонимович
Комментарий удален пользователем
«Молодая» - это когда в команде очень много молодых игроков младше пусть даже 23 лет.

Сейчас же в стартовом составе было 2 таких игрока - Форт и Ямаль, а все остальные уже опытные игроки, которые играют не первый сезон в футбол.
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+4
Кроме шуток, у Барсы состав хуже, чем у Арсенала? Нет. Да даже Ливерпуля. Не говоря о всяких Байерах, Жиронах и тд. При Хави на Барсу тошно смотреть уже 3ий сезон. ДНК вообще нет, одни запросы на пшека, который вообще не тянет. Это не игра Барсы, даже при Кумане играли интереснее
+5
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+4
Ответ Алексей Игоревич
Молодая? Основа Барселоны сегодня: Пенья - 24 года, Кунде - 25 лет, Кристенсен - 27 лет, Форт - 17 лет, Гюндоган - 33 года, Ромеу- 32 года, Де Йонг - 26 лет, Ямаль - 16 лет, Фелиш- 24 года, Левандовски- 35 лет
Хотел то же самое написать, но опередили.
Дополню, что 4 гола из 5 были пропущены уже после того, как вместо 17-летнего Форта вышел 29-летний Канселу, который обычно и выходит в основе.
Так из-за чьей молодости играть не могут, Ямаля? Видимо Хави специально его всегда выпускает, чтобы был повод поныть "молодая команда, одними пацанами играю".
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Ответ Aleksandr Danilov
Кроме шуток, у Барсы состав хуже, чем у Арсенала? Нет. Да даже Ливерпуля. Не говоря о всяких Байерах, Жиронах и тд. При Хави на Барсу тошно смотреть уже 3ий сезон. ДНК вообще нет, одни запросы на пшека, который вообще не тянет. Это не игра Барсы, даже при Кумане играли интереснее
Кроме шуток центр поля Де Йонг, Гюндоган, Педри один из сильнейших в мире. Араухо один сильнейших защитников мира. Топ-5 минимум. Игрок сборной Франции Кунде. Роберт Левандовски - не знаю, что тут написать. Просто Левандовски. Уж 3-2 с такими игроками команда обязана удерживать. К тренеру большие вопросы
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Ответ Дорфи
Ну да, молодая. Ты сам в старте назвал двух футболистов до 18 лет. В каком ещё топ-клубе столько выходит? Плюс на замену вышла молодёжь, Педри, Роке Так что тут Хави не врёт, команда, действительно, молодая для поставленных задач
У Вильярреала на замену выходили Капу - 35 лет, Манди - 32 года, Моралес - 36 лет

Будь бы такие замены у Хави, ты бы оправдывал вместе со своим любимчиком «ну так старики выходят, что нам ловить?» 😂😂😂
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Ответ Иван Баланар
Парни, кто видел этого 🤡 после матча? хаха Чекайте его коммент, когда барса отыгралась 😂 https://imageup.ru/img143/4714047/lol.jpg.html
Смешно то, что ты скринишь чужие комменты
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Позорный физрук
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Ответ Иван Баланар
Парни, кто видел этого 🤡 после матча? хаха Чекайте его коммент, когда барса отыгралась 😂 https://imageup.ru/img143/4714047/lol.jpg.html
Даа, неловко вышло. Урок для тех, кто спешит комменты тут настрочить во время матчей, еще и в такой форме.
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Представляете как его подкидывало? 0:2: ужос, унижение, дома горим, а я уже наболтал. 3:2: я же говорил, мы мощь, всех порвем. 3:5…пеналь не дали да еще на какой то 112-й ПЯТЫЙ просто реанимация😵‍💫
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Канселу привёз два гола, Кристенсен потерял Напа в первом голе, о чем он говорит? Я уж про ромеу молчу
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Почти каждый матч на пол шишки - добавил Хави
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Ответ JENNINGS
Хави, никогда нельзя нагибаться, когда что-то выскальзывает из рук! Сзади может стоять «Вильярреал», как сегодня)
Тебе ли не знать)
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Ахах, реально он это сказал? Опять про молодую команду и про то, что нужно время? Короче, нужно ещё лет 5 и все точно будет хорошо, вот точно точно))
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Если Реал часто игнорит первый там и пропускает первый мяч, но всегда отыгрывает во второй половине и давит до последнего, то Барса наоборот у них будто после отыгрыша в один мяч пропадает желание забивать, никогда не играют до свистка. Хави по большей части несёт обычно бред, но у команды реально проблемы с менталкой. Нельзя вот так выключаться на 85 минуте и ждать, что соперник не накажет. И даже злости какой-то футбольной в этой команде нет, депрессия какая-то унылая.
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Начо привозит кучу голов и неоднократно удаляется в этом сезоне.
Анчелотти: Начо в порядке. Он проводит сезон отлично.
И напротив, Хави регулярно винит своих игроков в поражениях.
Какой-же контраст в тактичности.
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Какое совпадение, что при Деко Барселона стала хуже
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Ответ JENNINGS
Хави, никогда нельзя нагибаться, когда что-то выскальзывает из рук! Сзади может стоять «Вильярреал», как сегодня)
Желтая субмарина вошла в Барсу, так сказать)
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Ответ Алексей Игоревич
Молодая? Основа Барселоны сегодня: Пенья - 24 года, Кунде - 25 лет, Кристенсен - 27 лет, Форт - 17 лет, Гюндоган - 33 года, Ромеу- 32 года, Де Йонг - 26 лет, Ямаль - 16 лет, Фелиш- 24 года, Левандовски- 35 лет
Хава строит игру на молодых!
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Ответ ToniKF
Ого, сегодня он рассержен, а не спокоен. Это положительная динамика.
Был спокоен. Потом выскользнуло. Но станет только лучше.
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Как он собирается приободрить игроков? Снова даст дополнительный выходной?
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Когда получаешь по лбу разными граблями — это опыт. Когда одними и теми же — это диагноз. Хотя шишки совершенно одинаковые!
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Хави, так держать!
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Ох уж эти инфоциганские отмазки.
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Ого, сегодня он рассержен, а не спокоен. Это положительная динамика.
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Нехватка зрелости у Левандовски, Гюндогана и Канселу, которые и косячили в основном?
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