Хави про ошибки «Барселоны»: «Дело в уверенности, и не хватает зрелости. У нас молодая команда, надо набить шишки. В матче с «Вильярреалом» все было в наших руках – и выскользнуло»
Хави попросили объяснить большое число ошибок в действиях «Барселоны».
«Блауграна» потерпела поражение со счетом 3:5 в матче Ла Лиги с «Вильярреалом».
«Это сложно объяснить. Дело в уверенности. Мы пропускаем больше, чем обычно. Третий гол – результат контратаки, его не должно было случиться.
Когда видишь, как Куэнка останавливает Ямаля... Именно такого нам и не хватает. Не хватает зрелости в плане борьбы, и это дает о себе знать.
В нормальной ситуации мы повели бы 4:2 – но почему мы даем сопернику шанс? Все было в наших руках – и выскользнуло.
У нас молодая команда, ей нужно набивать такие шишки. После такого становишься только лучше. Это молодая команда, которой не хватает зрелости при работе с мячом и без мяча. Надо понимать, что делать в таких ситуациях, и учиться.
Сегодня я по-настоящему рассержен. Это тяжелый удар. Я видел, что поражение ощутимо задело игроков, нужно их приободрить», – заявил главный тренер «Барселоны» в эфире DAZN.
Основа Барселоны сегодня:
Пенья - 24 года, Кунде - 25 лет, Кристенсен - 27 лет, Форт - 17 лет, Гюндоган - 33 года, Ромеу- 32 года, Де Йонг - 26 лет, Ямаль - 16 лет, Фелиш- 24 года, Левандовски- 35 лет
Чекайте его коммент, когда барса отыгралась 😂
https://imageup.ru/img143/4714047/lol.jpg.html
Позавчера спокоен. Вчера полон энергии. Сегодня рассержен.
Забористые шишки.
Сейчас же в стартовом составе было 2 таких игрока - Форт и Ямаль, а все остальные уже опытные игроки, которые играют не первый сезон в футбол.
Дополню, что 4 гола из 5 были пропущены уже после того, как вместо 17-летнего Форта вышел 29-летний Канселу, который обычно и выходит в основе.
Так из-за чьей молодости играть не могут, Ямаля? Видимо Хави специально его всегда выпускает, чтобы был повод поныть "молодая команда, одними пацанами играю".
Будь бы такие замены у Хави, ты бы оправдывал вместе со своим любимчиком «ну так старики выходят, что нам ловить?» 😂😂😂
Анчелотти: Начо в порядке. Он проводит сезон отлично.
И напротив, Хави регулярно винит своих игроков в поражениях.
Какой-же контраст в тактичности.