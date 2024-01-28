Хави, Пенья, Канселу, Левандовски, Кристенсен и Ромеу получили прочерк вместо оценки от Marca за игру с «Вильярреалом»

Хави и 6 игроков «Барсы» получили худшую оценку за матч с «Вильяерреалом».

В матче 22-го тура « » проиграла со счетом 3:5.

Тренер каталонцев получил прочерк от испанской газеты Marca – худшая оценка по ее методологии. Тренер «Вильярреала» Марселино получил одну звезду из трех возможных.

Также прочерк получили Иньяки Пенья, , Пау Кубарси, , Ориоль Ромеу и Роберт Левандовски в «Барселоне», Хорхе Куэнка, Альберто Морено и Аисса Манди – в «Вильярреале».

Marca никому не поставила больше двух звезд. Такую оценку получили Педри, Ламин Ямаль, Ферран Торрес, Ильяс Ахомаш, Гонсалу Гедеш, Жерар Морено и Александр Серлот.

Скриншот: marca.com

3:5 влетела «Барса». У «Вильярреала» лишь шесть ударов в створ 🤦‍♂️