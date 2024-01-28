Хави, Пенья, Канселу, Левандовски, Кристенсен и Ромеу получили прочерк вместо оценки от Marca за игру с «Вильярреалом»

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Хави и 6 игроков «Барсы» получили худшую оценку за матч с «Вильяерреалом».

В матче 22-го тура Ла Лиги «Барселона» проиграла со счетом 3:5.

Тренер каталонцев Хави получил прочерк от испанской газеты Marca – худшая оценка по ее методологии. Тренер «Вильярреала» Марселино получил одну звезду из трех возможных.

Также прочерк получили Иньяки Пенья, Андреас Кристенсен, Пау Кубарси, Жоау Канселу, Ориоль Ромеу и Роберт Левандовски в «Барселоне», Хорхе Куэнка, Альберто Морено и Аисса Манди – в «Вильярреале».

Marca никому не поставила больше двух звезд. Такую оценку получили Педри, Ламин Ямаль, Ферран Торрес, Ильяс Ахомаш, Гонсалу Гедеш, Жерар Морено и Александр Серлот.

Скриншот: marca.com

3:5 влетела «Барса». У «Вильярреала» лишь шесть ударов в створ 🤦‍♂️

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26 комментариев
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Он сказал…
Он уйдёт
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К судейскому заговору подключился ещё и журналистский. Это позор
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Ответ JENNINGS
Интересно, чем руководствовались люди, которые серьёзно писали буквально месяц, две недели назад, что «Барса» 100% возьмёт требл в этом сезоне? Это стеб над своим клубом? Или витание в облаках и отрицание действительности? Я даже не знаю, чья «Барса» хуже: Кумана или Хави, но то, что я вижу сейчас - это одна из худших версий на моей памяти за последние лет 15 Полная безнадёга в игре, особенно в защите, какой требл?!
Я хоть и не фанат Барсы, но хорошо помню как местные тут поливали Вальверде за его футбол. А на деле он оказался очень даже ничего. Но если убрать за скобки ту самую игру с Баварией, то наверно такой слабой команды не было с 90х-начала 2000х
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за что у Феррана 2 звёзды?
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Ответ Edson Barbosa
за что у Феррана 2 звёзды?
За то что с метра по воротам не попал
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Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Жаль, теперь мне останется лишь смеяться над МЮ и 10Хагом...

Я бы дал Хави еще поработать...
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Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Романо говорит, что Хави уйдёт в конце сезона.
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Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Вот это поворот
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Ответ wmfrxwf5rq
Он сказал… Он уйдёт
Неть🥺 та за шо, так же хорошо было все
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Ждём когда додики из Marca будут ставить прочерки игрокам реала в случае их поражения
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спортс не будьте такими слоупоками, там хави уходит
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Это не прочерки, а дефисы, далее следуют
местные идиоматические, семантические выражения.
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Не верю что легенда хочет уйти 🥺
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Увидел новость в телеграмм, что Хави покинет клуб 30 июня. Не знаю как переварить эту информацию.
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Кристенсен вообще уже подбешивает со своим хрупким здоровьем. Постоянная проблема для него - отыграть весь матч. Больше 45-60 минут не выдерживает, будто ему лет 17.
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ВСЁ!!! хватит уже на Хави бочку катить. Месси - виноват. Пока команда обороняет, он в носу ковыряется)))
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Вот это, я понимаю, Левандовски за мечтой пошел))
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Серлот сделал два ассиста и забил победный гол.И он получил столько же,сколько и Ферран,который промахнулся просто с убойной позиции?Серьезно?
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Учитель отсутствовал на уроке))
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Не только Спортсу сегодня отрываться, в Мадриде пресса тоже кайфует))
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Хави уходит….
Спасибо за все, Легенда!
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Комментарий удален пользователем
9 пробоин за 3 дня. Вот это Барса даёт))
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