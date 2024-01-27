«Барселона» отстает от «Реала» на 10 очков после 21 матча в Ла Лиге, от «Жироны» – на 8
«Реал» увеличил отрыв от «Барселоны» по итогам 22-го тура Ла Лиги.
Команда Карло Анчелотти одолела «Лас-Пальмас» (2:1), в то время как команда Хави потерпела поражение от «Вильярреала» (3:5).
Мадридцы лидируют с 54 очками после 21 матча. Каталонцы отстают на 10 очков. Между ними – «Жирона» с 52 баллами.
Догнать «Барселону» в таблице может «Атлетико», у которого 41 очко после 20 игр.
Который лишился вратаря из за травмы на весь сезон
Это все виноваты судьи и Реал.
В ответ Хави прошептал Лапорте:
И газон
А так хозяин для них недосягаем уже)