«Реал» увеличил отрыв от «Барселоны» по итогам 22-го тура Ла Лиги.

Команда Карло Анчелотти одолела «Лас-Пальмас» (2:1), в то время как команда потерпела поражение от «Вильярреала» (3:5).

Мадридцы лидируют с 54 очками после 21 матча. Каталонцы отстают на 10 очков. Между ними – « » с 52 баллами.

Догнать «Барселону» в таблице может « », у которого 41 очко после 20 игр.