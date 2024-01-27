«Барселона» отстает от «Реала» на 10 очков после 21 матча в Ла Лиге, от «Жироны» – на 8

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Атлетико Хави Ла Лига Жирона Футбол

«Реал» увеличил отрыв от «Барселоны» по итогам 22-го тура Ла Лиги.

Команда Карло Анчелотти одолела «Лас-Пальмас» (2:1), в то время как команда Хави потерпела поражение от «Вильярреала» (3:5).

Мадридцы лидируют с 54 очками после 21 матча. Каталонцы отстают на 10 очков. Между ними – «Жирона» с 52 баллами.

Догнать «Барселону» в таблице может «Атлетико», у которого 41 очко после 20 игр.

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66 комментариев
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Гура футбола обещал к зиме 10 очков отрыва, но есть один нюанс))
+113
-3
+110
Ответ Сикарио
Гура футбола обещал к зиме 10 очков отрыва, но есть один нюанс))
ждём статью на спортсе "гурафутбола, ригобер и Климов, где они сейчас?"
+56
-1
+55
Первые мадридский и каталонский клуб разыграют чемпионство. Но есть нюанс
+40
-3
+37
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
💊💊💊
+22
-2
+20
Ответ Сикарио
Гура футбола обещал к зиме 10 очков отрыва, но есть один нюанс))
Ицамен после выхода из группы орал, что Хави идёт за квадруплом
+20
-1
+19
Хови: Перес купил Вильярреал, но мы продолжаем борьбу за трофей
+19
-2
+17
Ответ kaka10
Первые мадридский и каталонский клуб разыграют чемпионство. Но есть нюанс
Без нюансов . Жирона и есть первый каталонский .
+16
-1
+15
Риго и Гуру! Я не слышу песен 😆😆😆
+17
-2
+15
Реал будет чемпионом , к гадалке не ходи.
+19
-5
+14
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
🚑🚑🚑
+13
-1
+12
а дальше у Барсы будет Отсасуна
+14
-4
+10
С такой игрой Барселоне сохранить третье место уже будет успехом, о каком чемпионстве можно говорить…
+9
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+8
Ответ Soyench Perhatow
Барселона в этом сезоне. Тер Штеген 17 матч- 15 пропущенных голов Дыряки Пеня 15 матч- 31 пропущенных голов. Хави можно винит, но без нормалного вратаря ничего не делаешь
Скажи это Анчелотти
Который лишился вратаря из за травмы на весь сезон
+9
-1
+8
В Каталонии сегодня холодно .-10)
+9
-2
+7
Для начала лига Европы, там и очищение сегундой подоспеет.
+9
-2
+7
После мачта Хави и Лапорта обнялись, и Лапорта прошептал Хави на ухо:
Это все виноваты судьи и Реал.
В ответ Хави прошептал Лапорте:
И газон
+9
-2
+7
При честном судействе должна была на 18 очков отставать
+10
-4
+6
Чаппи: мы все еще боремся за ЛЧ!!!
+8
-2
+6
Думаю скоро барса будет типа Севильи - середняк
+7
-2
+5
Ответ Инженер Управляющий
ждём статью на спортсе "гурафутбола, ригобер и Климов, где они сейчас?"
Читаем предыдущую новость, Василий Уткин ответил на твой вопрос)
+5
-1
+4
Hala Madrid!
+7
-3
+4
Ответ Soyench Perhatow
Барселона в этом сезоне. Тер Штеген 17 матч- 15 пропущенных голов Дыряки Пеня 15 матч- 31 пропущенных голов. Хави можно винит, но без нормалного вратаря ничего не делаешь
46- ой вратарь сборной Германии , особо никогда надёжностью не блистал , не зря погремуха мистер -8
+4
-1
+3
Барселона-БОЛЬШЕ чем половина клубов Европы громят ЭТОТ КЛУБ
+3
0
+3
Лапорту сейчас больше всего интересует почему не был удалён Родриго за удар локтем в Лас Пальмасе...
+4
-1
+3
бчкэ не о чемпионстве нужно думать,а о том как из топ 5 не вылететь
А так хозяин для них недосягаем уже)
+6
-3
+3
Ответ antonioblack
Думаю скоро барса будет типа Севильи - середняк
Типа Севильи это за выживание бороться? Не исключено)
+3
0
+3
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
С двойного горя под градусом?
+5
-2
+3
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Честная игра, показывающая истинный уровень бчк, со справедливым итогом - была в суперкубке. Всё увидели максимум Барсы.
+3
-1
+2
Ответ Jonny Cage
Для начала лига Европы, там и очищение сегундой подоспеет.
Минус себе. Забыл, что бчк уже стабильный участник Лиги Европы(
+4
-2
+2
Ответ Soyench Perhatow
Барселона в этом сезоне. Тер Штеген 17 матч- 15 пропущенных голов Дыряки Пеня 15 матч- 31 пропущенных голов. Хави можно винит, но без нормалного вратаря ничего не делаешь!
Кансела и Арауха напривозили столько что Пенья просто был в шоке
+2
0
+2
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