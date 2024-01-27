Плохая обработка мяча Канселу привела к голу в ворота «Барсы». У каталонцев 8 результативных ошибок в сезоне, в топ-5 больше лишь у «Брайтона»

Теги премьер-лига Англия Барселона Вильярреал Ла Лига Брайтон Жоау Канселу Иньяки Пенья Ильяс Ахомаш Футбол

«Барселона» допустила очередную результативную ошибку в этом сезоне.

В моменте со вторым голом «Вильярреала» вышедший на замену в перерыве защитник каталонцев Жоау Канселу плохо обработал мяч, упустил его, и бывший хавбек «Барсы» Ильяс Ахомаш на скорости оббежал вратаря Иньяки Пенью и забил в пустые ворота, сделав счет 2:0.

Это 8-я ошибка «Барселоны» в этом сезоне во всех турнирах, приведшая к пропущенному голу.

В топ-5 лиг больше результативных ошибок совершил только «Брайтон» – 10.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча «Барселона» – «Вильярреал» (3:3, второй тайм).

Изображения: кадры из трансляции Ziggo Sport

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15 комментариев
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А мне нравятся рекорды Хави, не останавливайся, маэстро!
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Ответ JENNINGS
Какая же деградация Канселу, а всего 2 года назад - в топе лучших футболистов мира и один из лучших латералей мира
Нет, он как раз и не отличается именно как классический латераль, у него другие навыки прокачаннее
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Виновата все равно пресс служба Реала!!!
+7
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Барселона ведь сама набрала бездарей, которые привозят))
+3
-1
+2
Ответ JENNINGS
Какая же деградация Канселу, а всего 2 года назад - в топе лучших футболистов мира и один из лучших латералей мира
один из лучших лотералей ахаха
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Вот поэтому он и сидел под Далотом на ЧМ) а тут его еще топарем называли
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Барса и Хави едины! Упоротые болелы Барсы, минусите!))
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прикольно видеть в топ клубах такие детские ошибки
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Нужно ликвидировать этот состав… 🤦🏼‍♂️ стыдно, что они в этих футболках бегают
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Судья Конселу снова подсуживает Реалу
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Ответ JENNINGS
Какая же деградация Канселу, а всего 2 года назад - в топе лучших футболистов мира и один из лучших латералей мира
Ещё в декабре про него писали "лучший игрок Барселоны"))))
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