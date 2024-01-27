Плохая обработка мяча Канселу привела к голу в ворота «Барсы». У каталонцев 8 результативных ошибок в сезоне, в топ-5 больше лишь у «Брайтона»
«Барселона» допустила очередную результативную ошибку в этом сезоне.
В моменте со вторым голом «Вильярреала» вышедший на замену в перерыве защитник каталонцев Жоау Канселу плохо обработал мяч, упустил его, и бывший хавбек «Барсы» Ильяс Ахомаш на скорости оббежал вратаря Иньяки Пенью и забил в пустые ворота, сделав счет 2:0.
Это 8-я ошибка «Барселоны» в этом сезоне во всех турнирах, приведшая к пропущенному голу.
В топ-5 лиг больше результативных ошибок совершил только «Брайтон» – 10.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча «Барселона» – «Вильярреал» (3:3, второй тайм).
Изображения: кадры из трансляции Ziggo Sport