Анчелотти о камбэке «Реала»: «Мотивированные игроки в запасе – наше орудие. Очень важная победа»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Лас-Пальмас Начо Фернандес Футбол

Карло Анчелотти прокомментировал победу «Реала» над «Лас-Пальмасом» (2:1).

– Пропущенный гол изменил динамику игры. Мы еще в первом тайме изменили систему, стали играть иначе. Матч не зрелищный, но и не плохой.

Мы играли против команды, у которой сложно отбирать мяч, и по статистике «Лас-Пальмас» пропускает мало голов. Очень важная победа.

– «Реал» сделал очередной камбэк.

– Это наше орудие. У нас мотивированные игроки на скамейке запасных, которые часто вносят большой вклад, выходя на поле.

Да, это арсенал, которым мы обладаем. Когда я смотрю на скамейку запасных, вижу много возможностей изменить игру, потому что находящиеся на скамейке запасных футболисты очень мотивированы.

– Как вам игра «Реала» в защите?

– В последних нескольких матчах мы, возможно, многовато пропустили. Но мы забили много голов, и иногда из-за того, что мы много атакуем, у нас не всегда есть баланс, и от этого немного страдает наша игра в обороне. Начо проводит выдающийся сезон.

– Модрич не сыграл. Он даже не разминался.

– Он не разминался, потому что я не хочу, чтобы он это делал, когда я не уверен, что выпущу его. Нужно уважать Луку. Он в порядке и будет готов к следующей игре, – сказал главный тренер «Реала» Анчелотти.

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38 комментариев
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Барса о камбэке с ПэСэЖэ:

"Мотивированный судейский корпус - ключ к успеху"
+41
-20
+21
Гарсия Пимьента (главный тренер Лас-Пальмаса): «Фол Родриго был простой желтой карточкой, такое случается, и на Кардоне пенальти не было. Судья был прав».

Хейтеры Реала: «Но .. но .. 😭😭😭»
+14
-1
+13
Ответ Николай Бойко
Лица глоров одного провинциального клуба имаджинировали?
Мне кажется у команды, которая 9 лет не выигрывала лч и которая уже 4 года в финансовом аду уже нет глоров
+16
-4
+12
Чави о камбэке против 5 дивизиона Испании:
"Мы - действующие чемпионы, мы должны были победить, и мы это сделали элегантно "🤓
+16
-4
+12
Ответ Harut Hovsepyan
Гарсия Пимьента (главный тренер Лас-Пальмаса): «Фол Родриго был простой желтой карточкой, такое случается, и на Кардоне пенальти не было. Судья был прав». Хейтеры Реала: «Но .. но .. 😭😭😭»
Хейтеры Мадрида:
- Нет там Родриго с ударом мог бы уб*ть игрока.
- а чистый Пенальти был.
+9
-1
+8
Где новость о том, что у Вильярреала украли чистый гол? Тут же были новости о каких-то возможных фолах игроков Реала
+7
-1
+6
Ответ Низом Хурсанов
Карло, открой свои косые глаза и посмотри на игру Начо! С ним мы автоматически начинаем с одним пропущенным голом! Худший ЦЗ Реала в 21 веке!!!
Все он видит. Он поддерживает важного для раздевалки игрока. Это не его стиль - убить публичного игрока и подорвать атмосферу.
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Ответ Dinamo Kiev 29 Champions 3 Eurocups
Барса о камбэке с ПэСэЖэ: "Мотивированный судейский корпус - ключ к успеху"
Несмотря на ошибки судьи, ПСЖ не заслужил в том матче ничего, кроме разгрома.
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Папа Карло гений. Творит чудеса, скромно при этом себя ведёт. Легенда.
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Папа Карло конечно же исключительный тренер , так уметь за мотивировать весь состав команды это конечно же уникальный опыт!!! В данный момент даже сложно представить кого то другого тренера на посту тренера Реал Мадрид!!!
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Ответ Геннадий Чеботарев
Командыинет,есть много звездных игроков. А тебе подобное приятно смотреть? А в лазарете к нас только крестоносцы.
Сейчас у Реала отличная команда, атмосфера в команде отличная. И будущие легенды клуба уже звёздами стали.
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Карло Анчелотти на вершине мира всю свою карьеру. При этом всегда всё чётко и по делу говорит. Это старая школа. Хави, учись.
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Ответ Tristan...
У вас на судей не давят?
Нет.
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Ответ Dexter Morgan
Это у вас судей обсуждают и с Негрейрой тусят.
У вас на судей не давят?
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Ответ Dinamo Kiev 29 Champions 3 Eurocups
Ну не всю карьеру, но всё таки да
Ну когда он был не в топ-клубах, то да. Но это не вина Анчелотти. Наполи и Эвертон сами накосячили.
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Ответ Tristan...
Где он говорит по делу? Что то не вижу благодарностей судьям. Главных героев оставили в тени
Это у вас судей обсуждают и с Негрейрой тусят.
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Ответ Dexter Morgan
Карло Анчелотти на вершине мира всю свою карьеру. При этом всегда всё чётко и по делу говорит. Это старая школа. Хави, учись.
Ну не всю карьеру, но всё таки да
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Ответ Геннадий Чеботарев
Это все есть. А то что сегодня ты видел тебя радует?
Характер и самоотдача.
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Ответ Dexter Morgan
Сейчас у Реала отличная команда, атмосфера в команде отличная. И будущие легенды клуба уже звёздами стали.
Это все есть. А то что сегодня ты видел тебя радует?
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Давайте сначала послушаем записи переговоров ВАР
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Ответ Геннадий Чеботарев
Конечно чудеса!!! С таким набором игроков очередная ни какая игра. Из серии деньги не пахнут. Ведь пенальти и красная это ни о чем,да? Ты от такого получил удовольствие???? Я болею за реал и мне противно это все.
Что тебе противно? У Реала есть травмированные игроки. Команда классная.
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Ответ Низом Хурсанов
Карло, открой свои косые глаза и посмотри на игру Начо! С ним мы автоматически начинаем с одним пропущенным голом! Худший ЦЗ Реала в 21 веке!!!
Он, как бы, специально подбадривает игрока... Если бы он сказал, что эта кривоногая скотина виновата во всех пропущенных, было бы лучше да?
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Ответ Низом Хурсанов
Карло, открой свои косые глаза и посмотри на игру Начо! С ним мы автоматически начинаем с одним пропущенным голом! Худший ЦЗ Реала в 21 веке!!!
Думаю на его место лучше кого то вызвать из Кастилли и дать ему играть. Думаю не было бы хуже чем Начо
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Ответ Homelender_666
Несмотря на ошибки судьи, ПСЖ не заслужил в том матче ничего, кроме разгрома.
Футбол не знает такого слова как "заслужил".
Самое красивое в футболе это счет на табло.
0
0
0
Лица глоров одного провинциального клуба имаджинировали?
+4
-4
0
барсафаны активно минусуют. 🧯
+5
-5
0
Это вам не с левых пеналей и нырков как бычыкы отскакивать против Лас Пальмаса
+2
-2
0
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