Анчелотти о камбэке «Реала»: «Мотивированные игроки в запасе – наше орудие. Очень важная победа»
Карло Анчелотти прокомментировал победу «Реала» над «Лас-Пальмасом» (2:1).
– Пропущенный гол изменил динамику игры. Мы еще в первом тайме изменили систему, стали играть иначе. Матч не зрелищный, но и не плохой.
Мы играли против команды, у которой сложно отбирать мяч, и по статистике «Лас-Пальмас» пропускает мало голов. Очень важная победа.
– «Реал» сделал очередной камбэк.
– Это наше орудие. У нас мотивированные игроки на скамейке запасных, которые часто вносят большой вклад, выходя на поле.
Да, это арсенал, которым мы обладаем. Когда я смотрю на скамейку запасных, вижу много возможностей изменить игру, потому что находящиеся на скамейке запасных футболисты очень мотивированы.
– Как вам игра «Реала» в защите?
– В последних нескольких матчах мы, возможно, многовато пропустили. Но мы забили много голов, и иногда из-за того, что мы много атакуем, у нас не всегда есть баланс, и от этого немного страдает наша игра в обороне. Начо проводит выдающийся сезон.
– Модрич не сыграл. Он даже не разминался.
– Он не разминался, потому что я не хочу, чтобы он это делал, когда я не уверен, что выпущу его. Нужно уважать Луку. Он в порядке и будет готов к следующей игре, – сказал главный тренер «Реала» Анчелотти.
"Мотивированный судейский корпус - ключ к успеху"
Хейтеры Реала: «Но .. но .. 😭😭😭»
"Мы - действующие чемпионы, мы должны были победить, и мы это сделали элегантно "🤓
- Нет там Родриго с ударом мог бы уб*ть игрока.
- а чистый Пенальти был.
Самое красивое в футболе это счет на табло.