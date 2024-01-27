Анчелотти о камбэке «Реала»: «Мотивированные игроки в запасе – наше орудие. Очень важная победа»

Карло Анчелотти прокомментировал победу «Реала» над «Лас-Пальмасом» (2:1).

– Пропущенный гол изменил динамику игры. Мы еще в первом тайме изменили систему, стали играть иначе. Матч не зрелищный, но и не плохой.

Мы играли против команды, у которой сложно отбирать мяч, и по статистике « » пропускает мало голов. Очень важная победа.

– «Реал» сделал очередной камбэк.

– Это наше орудие. У нас мотивированные игроки на скамейке запасных, которые часто вносят большой вклад, выходя на поле.

Да, это арсенал, которым мы обладаем. Когда я смотрю на скамейку запасных, вижу много возможностей изменить игру, потому что находящиеся на скамейке запасных футболисты очень мотивированы.

– Как вам игра «Реала» в защите?

– В последних нескольких матчах мы, возможно, многовато пропустили. Но мы забили много голов, и иногда из-за того, что мы много атакуем, у нас не всегда есть баланс, и от этого немного страдает наша игра в обороне. Начо проводит выдающийся сезон.

– Модрич не сыграл. Он даже не разминался.

– Он не разминался, потому что я не хочу, чтобы он это делал, когда я не уверен, что выпущу его. Нужно уважать . Он в порядке и будет готов к следующей игре, – сказал главный тренер « » .