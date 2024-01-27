Тчуамени забил за «Реал» в день рождения – на 84-й головой «Лас-Пальмасу» с углового. Это 2-й гол хавбека за клуб

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лас-Пальмас Тони Кроос Орельен Тчуамени Футбол

Орельен Тчуамени забил гол за «Реал» в свой 24-й день рождения.

Хавбек сборной Франции на 81-й минуте вышел на замену в матче 22-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом».

На 84-й Тчуамени головой замкнул навес Тони Крооса с углового и вывел свою команду вперед в счете – 2:1.

Это всего второй гол Орельена за 72 матча в составе «Мадрида». Первый был забит также в этом сезоне – в ворота «Жироны» (3:0).

Также у него 5 ассистов в играх за клуб. Подробная статистика опорного хавбека доступна здесь.

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10 комментариев
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Красава
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Лучший подарок, красавец.
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А Карло реально маг какой-то: выпускает не самого забивного опорника и он забивает победный мяч)
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У пацана сегодня двойной праздник)
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лучшего дня рождения и быть не может....и себя порадовал и все болельщиков мадрида🐊
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Браво! Прекрасный игрок! Настоящий топище!
+3
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Тчуамени пока спасает от ничьей. Смотрим последние минуты!
+2
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0
всё!!!
+1
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0
С днём рождения и с победой!
+1
-1
0
Особенный момент для игрока)
+1
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