Тчуамени забил за «Реал» в день рождения – на 84-й головой «Лас-Пальмасу» с углового. Это 2-й гол хавбека за клуб
Орельен Тчуамени забил гол за «Реал» в свой 24-й день рождения.
Хавбек сборной Франции на 81-й минуте вышел на замену в матче 22-го тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом».
На 84-й Тчуамени головой замкнул навес Тони Крооса с углового и вывел свою команду вперед в счете – 2:1.
Это всего второй гол Орельена за 72 матча в составе «Мадрида». Первый был забит также в этом сезоне – в ворота «Жироны» (3:0).
Также у него 5 ассистов в играх за клуб. Подробная статистика опорного хавбека доступна здесь.