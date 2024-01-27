Тчуамени забил за «Реал» в день рождения – на 84-й головой «Лас-Пальмасу» с углового. Это 2-й гол хавбека за клуб

Орельен Тчуамени забил гол за «Реал» в свой 24-й день рождения.

Хавбек сборной Франции на 81-й минуте вышел на замену в матче 22-го тура с « ».

На 84-й головой замкнул навес с углового и вывел свою команду вперед в счете – 2:1.

Это всего второй гол Орельена за 72 матча в составе « ». Первый был забит также в этом сезоне – в ворота «Жироны» (3:0).

Также у него 5 ассистов в играх за клуб. Подробная статистика опорного хавбека доступна здесь.