Винисиус забил за «Реал» 5 голов в 4 последних матчах

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лас-Пальмас Винисиус Жуниор Эдуардо Камавинга Футбол

Винисиус Жуниор забил в трех из четырех последних матчей.

Вингер «Реала» сравнял счет в матче с «Лас-Пальмасом» на 65-й минуте матча 22-го тура Ла Лиги. Передачу ему сделал хавбек Эдуардо Камавинга.

Начиная с 14 января бразилец также отличился в играх с «Барселоной» (3 гола) в Суперкубке Испании и «Альмерией» (1) в чемпионате.

Подробно со статистикой Винисиуса можно ознакомиться здесь.

«Лас-Пальмас» – «Реал». 1:1 – Винисиус ответил на гол Муньоса. Онлайн-трансляция

Материалы по теме

21 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Маловато, учитывая что 3 было забито любительскому клубу
+41
-7
+34
Ответ Helge
испанские судья явно не хотят видеть Жирону на первом месте и тащат Реал, как угодно, лишь бы мадридцы набирали очки
Как же приятно смотреть на страдания фанатиков барсы👍👍
+24
-5
+19
Ответ Helge
испанские судья явно не хотят видеть Жирону на первом месте и тащат Реал, как угодно, лишь бы мадридцы набирали очки
Здесь-то вы где что увидели? Или чисто так, написать хейтерский комментарий?
+15
-5
+10
Каталонские фанатики пояснят за что 8 минут добавили Лас-Пальмасу? Когда в матче с 3 просмотрами ВАР и 5 голами добавили 11 нытья была как из ведра.
+9
-2
+7
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
У меня высшее образование. Но я ничем не лучше людей, которые окончили ПТУ. С уважением отношусь к каждому человеку и к каждой профессии.
+8
-1
+7
Феноменальный игрок.
+9
-3
+6
Спровоцировал опять!))
+8
-2
+6
Ответ Leon Petov
Маловато, учитывая что 3 было забито любительскому клубу
да ещё и в одном матче, чисто стату набивает
+5
0
+5
Ответ f0rmoceft
Комментарий удален модератором
А я к нему уже привык. За все эти годы. Он, как постоянная величина. Люди развиваются, растут, умнеют. А он остаётся таким же.
+1
0
+1
Затмил блинчика ахаха
0
0
0
очень классно сыграл против Лас Пальмаса
0
0
0
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
переживаешь что скоро и тебя догонит в обратной эволюции))
0
0
0
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
самокритично
0
0
0
Ответ Dexter Morgan
У меня высшее образование. Но я ничем не лучше людей, которые окончили ПТУ. С уважением отношусь к каждому человеку и к каждой профессии.
Комментарий удален модератором
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий