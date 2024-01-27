Винисиус забил за «Реал» 5 голов в 4 последних матчах

Винисиус Жуниор забил в трех из четырех последних матчей.

Вингер « » сравнял счет в матче с « » на 65-й минуте матча 22-го тура . Передачу ему сделал хавбек .

Начиная с 14 января бразилец также отличился в играх с «Барселоной» (3 гола) в Суперкубке Испании и «Альмерией» (1) в чемпионате.

Подробно со статистикой Винисиуса можно ознакомиться здесь.

«Лас-Пальмас» – «Реал». 1:1 – Винисиус ответил на гол Муньоса. Онлайн-трансляция