Ван Дейк о Клоппе: «Ливерпулю» надо сделать оставшуюся часть сезона особенной, чтобы тренер мог попрощаться с клубом так, как он того заслуживает»

Вирджил ван Дейк высказался об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля» летом.

«Это трудно принять, потому что этот тренер так много значит для нас, для меня лично, для клуба, для всей Премьер-лиги. Но он принял это решение ради себя и своей семьи. Это всегда трудно.

Да, это сложно принять, но мы сосредоточены на нашем деле. Нам предстоит достичь еще многих целей в этом году, и почему бы не завершить сезон на высоком уровне и так поздравить тренера?

Мы все хотим многого достичь, и этот настрой был еще с предсезонной подготовки, и это не изменится [после объявления о решении Клоппа].

Возможно, это даже даст вам дополнительный стимул сделать еще больше или, может быть, получить еще больше удовольствия вместе, сделать последнюю часть сезона, последний период тренера в клубе, лучшим временем, которое он когда-либо проводил здесь. Это то, к чему мы стремимся.

Давайте сделаем оставшуюся часть сезона особенной, чтобы тренер мог попрощаться так, как он того заслуживает», – сказал капитан « » ван .

«Буду лучше спать перед играми с «Ливерпулем». Пеп, Анчелотти, Тухель и другие – об уходе Клоппа

Юрген Клопп, спасибо за чудо!