«Клопп выглядит очень уставшим и выгоревшим человеком. Время в «Ливерпуле» наложило на него отпечаток, пришлось выбирать между здоровьем и работой». Эксперт по языку тела о видеообращении Юргена

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Эксперт по языку тела оценил прощальное видео Юргена Клоппа.

В пятницу «Ливерпуль» опубликовал видеообращение немецкого тренера, который объявил о своем уходе летом.

«Клопп выглядит как очень уставший и выгоревший человек. Тон его голоса, громкость и подача низкие, это показывает, что человек устал, не только физически, но и психологически. Ему потребуется много месяцев, чтобы восстановить силы, время в «Ливерпуле» наложило на него отпечаток. Настал момент, когда пришлось выбирать между здоровьем и работой.

Нет признаков того, что он находится под каким-то внешним давлением, язык его тела говорит мне, что это было целиком его решение. Мы видим на его лице печальные небольшие знаки, голова наклонена, уголки рта опущены, все это сообразуется с тем, что он говорит. Это комбинация настоящей печали и расстройства от того, что у него нет иного варианта. Он часто поглаживает себя по ногам, это подбадривающий жест, как будто он сам себя обнимает: «Ты все делаешь правильно». Он продемонстрировал большую смелость, целиком оказавшись в кадре, а не спрятавшись за каким-нибудь столом – это показывает, что он говорит совершенно искренне», – отметил эксперт по языку тела Даррен Стэнтон.

«Понял, что больше не могу». Клопп объяснился на пресс-конференции

 

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ниче, отдохнет и вернется, может и в Ливерпуль как нибудь.
Говорят FSG подарила ему дом, выкупленный год назад у Роджерса, плюс Генри хочет выплатить ему всю ЗП до 26 года, как благодарность за вклад в развитие клуба и бренда. А это около 40 лямов на минутку.
Отдыхать будет где, и за что
+25
-2
+23
Ох уж эти псевдоэксперты... Клопп вышел и сказал: я устал, это мое решение, которое я обдумывал еще с лета. И после этого эксперт говорит: Клопп устал, его никто не принуждал.
Смешно, правда!
Где ж этот эксперт был до выступления Клоппа?
+8
-1
+7
Ответ ta-tosha
Ниче, отдохнет и вернется, может и в Ливерпуль как нибудь. Говорят FSG подарила ему дом, выкупленный год назад у Роджерса, плюс Генри хочет выплатить ему всю ЗП до 26 года, как благодарность за вклад в развитие клуба и бренда. А это около 40 лямов на минутку. Отдыхать будет где, и за что
Оплачиваемый отпуск. А через год-полтора пусть возвращается) было бы круто
+6
-1
+5
Как раз помощника Клоппа можно назначить главным, пока немец от выгорания отдыхает сезон.

А потом рокировку обратную сделать, если не пойдет.
+4
-1
+3
Ответ ta-tosha
Ниче, отдохнет и вернется, может и в Ливерпуль как нибудь. Говорят FSG подарила ему дом, выкупленный год назад у Роджерса, плюс Генри хочет выплатить ему всю ЗП до 26 года, как благодарность за вклад в развитие клуба и бренда. А это около 40 лямов на минутку. Отдыхать будет где, и за что
Если это правда, то молодец Генри! Никто не заслуживает такого отношения больше, чем Клопп.
+4
-1
+3
Ответ Игорь М.
эксперт по языку тела... а дальше что? Чего только не придумают)
Да можно не быть экспертом по языку тела чтобы увидеть, как Клопп откровенно задолбался))
+2
0
+2
Юрген лучший! Надеюсь вернется!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий