«Клопп выглядит очень уставшим и выгоревшим человеком. Время в «Ливерпуле» наложило на него отпечаток, пришлось выбирать между здоровьем и работой». Эксперт по языку тела о видеообращении Юргена

Эксперт по языку тела оценил прощальное видео Юргена Клоппа.

В пятницу «Ливерпуль» опубликовал видеообращение немецкого тренера, который объявил о своем уходе летом.

« выглядит как очень уставший и выгоревший человек. Тон его голоса, громкость и подача низкие, это показывает, что человек устал, не только физически, но и психологически. Ему потребуется много месяцев, чтобы восстановить силы, время в « » наложило на него отпечаток. Настал момент, когда пришлось выбирать между здоровьем и работой.

Нет признаков того, что он находится под каким-то внешним давлением, язык его тела говорит мне, что это было целиком его решение. Мы видим на его лице печальные небольшие знаки, голова наклонена, уголки рта опущены, все это сообразуется с тем, что он говорит. Это комбинация настоящей печали и расстройства от того, что у него нет иного варианта. Он часто поглаживает себя по ногам, это подбадривающий жест, как будто он сам себя обнимает: «Ты все делаешь правильно». Он продемонстрировал большую смелость, целиком оказавшись в кадре, а не спрятавшись за каким-нибудь столом – это показывает, что он говорит совершенно искренне», – отметил эксперт по языку тела Даррен Стэнтон.

«Понял, что больше не могу». Клопп объяснился на пресс-конференции