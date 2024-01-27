Каррагер об уходе Клоппа из «Ливерпуля»: «Я думал, что это розыгрыш или жестокая шутка. Когда соперники празднуют уход тренера – это величайший показатель его класса»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Юрген Клопп Кенни Далглиш Футбол

Джейми Каррагер высказался об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

Вчера главный тренер «красных» объявил, что покинет свой пост по окончании сезона. 

«Когда мне сказали, что Юрген Клопп сделает важное заявление в пятницу, я обрадовался. «Блестяще. Он, должно быть, подписывает новый контракт».

После того, как я увидел новость о том, что он уходит в конце сезона, мое сердце сжалось. Я искренне думал, что это какой-то розыгрыш или жестокая шутка.

У меня возникла ассоциация с отставкой Кенни Далглиша в 1991 году, когда «Ливерпуль» лидировал в лиге и готовился к переигровке Кубка Англии с «Эвертоном». Тогда я болел за «Эвертон» и был рад, что Кенни уходит.

Это величайший показатель класса тренера. Когда соперники празднуют уход, это показывает, насколько сильно восхищались тренером и боялись его.

Дань уважения Клоппу будет поступать с сегодняшнего дня до мая. Самый большой комплимент заключается в том, что он не только сделал людей счастливыми, как гласит знаменитый слоган на памятнике Биллу Шенкли у стадиона, но и изменил жизни людей, вернув вечера славы в еврокубках, синонимичные «Энфилду», – написал бывший защитник «Ливерпуля». 

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34 комментария
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Ответ Любезный Коссутий
чтобы отрицать уровень Клоппа, нужно быть либо слепым, либо Мансей (а куда пропал этот персонаж, интересно?)
У него старший брат в университет поступать будет через 3 года, нужно готовиться, поэтому у Манси забрали компьютер.
+26
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+26
чтобы отрицать уровень Клоппа, нужно быть либо слепым, либо Мансей (а куда пропал этот персонаж, интересно?)
+19
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+15
Я реально не удивлюсь, если с Ливерпулем случится тоже самое, что и с МЮ после ухода Фергюсона. Ну хотя бы узнаем насколько руководство могет без Юргена)
+15
-5
+10
Клопп необычный,сильный тренер.
+8
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+6
Клопп настолько крутой и харизматичный тренер и по этому вряд-ли кто то радуется его уходу. Болея за МЮ а получал удовольствие от его работы в Ливерпуле и от противостояние его с Пепом
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Ливерпуль без Клоппа уже даже не представляешь
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+2
Ответ alexromanov
Чтобы команда сияла в АПЛ, ей нужен был в том числе сильный оппонент, который не дает расслабляться. Ливерпуль при Клоппе становился и чемпионом АПЛ и доставлял огромные проблемы Ман.Сити, а также набирал 90+ очков за сезон. Без такого Ливерпуля АПЛ была бы намного скучнее, что-то вроде РПЛ, где Зенит уже сколько лет вообще конкуренции не видит практически.
Что ты предлагаешь? Праздновать уход Клоппа?
Ну ладно - «ураааа».
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Ответ Proper Chels
Праздновать будут, когда Пеп уйдет, потому что он хозяин АПЛ. А занимать 2 или 3 место - большой разницы не играет. Это в первую очередь для скаузеров удар, для других почти ничего не изменится.
Ты либо не смотришь АПЛ, либо не разбираешься в футболе
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Ответ Майрамбек Абдыкадыров
Даже если уйдет Пеп,финансировать мешок не перестанут
Посмотрим, что на это скажут 115 пунктов
Гвардиола заурядный тренер, не стоит преувеличивать его спосбности. Он кроме перекеТика-Тактики мелкого фола ничего не привнёс. И замечу, никто в АПЛ не стал повторять это унылое г...
Выкидывать надо сам мешок, а его можно оставить, пусть какой нибудь клуб поднимет с низов, через Лигу проведёт, с честным бюджетом. А то вечно на готовенькое приходит
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Нормальные болельщики не празднуют ничего. Тут нечего праздновать, отличный тренер и человек. АПЛ только потеряет от этого. Так что, не нужно всех грести под одну гребенку
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Ответ Proper Chels
Что тут разбираться? Пеп взял 4/5 последних АПЛ. Его нужно сбрасывать с трона. 2 раза Ливерпуль был вторым, раз Арсенал, раз МЮ. Ну и? Что тут праздновать, если он не гегемон?
Чтобы команда сияла в АПЛ, ей нужен был в том числе сильный оппонент, который не дает расслабляться. Ливерпуль при Клоппе становился и чемпионом АПЛ и доставлял огромные проблемы Ман.Сити, а также набирал 90+ очков за сезон. Без такого Ливерпуля АПЛ была бы намного скучнее, что-то вроде РПЛ, где Зенит уже сколько лет вообще конкуренции не видит практически.
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+1
Ответ Rad0
Ничего удивительного и не будет. Ливерпуль просто откатится к тем позициями, какие занимал до Клоппа - родные 7-8 места
Как раз в аккурат туда где сейчас МЮ?На своем родном месте.
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+1
Ответ Tollie
соперники празднуют, потому что, наконец, без энцефалитного Ливер заиграет и перестанет быть бестрофейным портовым мальчиком для битья... для общего уровня и развития АПЛ нужен сильный Ливер, а с крутым гением в очках этого не видать.
как будто про маню написал.
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Ответ Proper Chels
Что ты предлагаешь? Праздновать уход Клоппа? Ну ладно - «ураааа».
Я вообще не предлагаю праздновать уход сильных тренеров из АПЛ. Уход Клоппа ослабит АПЛ. Уход Пепа - тоже. Во многом благодаря им лига сияла последние годы и стала безоговорочно сильнейшей в мире
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Ответ Любезный Коссутий
чтобы отрицать уровень Клоппа, нужно быть либо слепым, либо Мансей (а куда пропал этот персонаж, интересно?)
Классуха накапала, папа мобильник забрал!
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Ответ Любезный Коссутий
чтобы отрицать уровень Клоппа, нужно быть либо слепым, либо Мансей (а куда пропал этот персонаж, интересно?)
Слепой Манся, так вернее.
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Постареть на Клоппа в Реал Мадриде будет интересно)
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почему каждый раз эти уходы ощущаются как будто отрывают часть сердца 🥶😭
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"Это величайший показатель класса игрока. Когда Игорь Климов празднует любой фейл Роналду, это показывает, насколько сильно восхищаются игроком и боятся его." (извините за оффтоп)
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Очень жаль, они так подходят друг другу
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кто из соперников рад был? я чё то пропустил?
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Потенциальный тренер получит неплохие финансы на усиление, а если салах уйдет на покой (в са, например), то бюджет будет еще более внушительный;)
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