Каррагер об уходе Клоппа из «Ливерпуля»: «Я думал, что это розыгрыш или жестокая шутка. Когда соперники празднуют уход тренера – это величайший показатель его класса»

Джейми Каррагер высказался об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

Вчера главный тренер «красных» объявил, что покинет свой пост по окончании сезона.

«Когда мне сказали, что сделает важное заявление в пятницу, я обрадовался. «Блестяще. Он, должно быть, подписывает новый контракт».

После того, как я увидел новость о том, что он уходит в конце сезона, мое сердце сжалось. Я искренне думал, что это какой-то розыгрыш или жестокая шутка.

У меня возникла ассоциация с отставкой в 1991 году, когда «Ливерпуль» лидировал в лиге и готовился к переигровке Кубка Англии с «Эвертоном». Тогда я болел за «Эвертон» и был рад, что Кенни уходит.

Это величайший показатель класса тренера. Когда соперники празднуют уход, это показывает, насколько сильно восхищались тренером и боялись его.

Дань уважения Клоппу будет поступать с сегодняшнего дня до мая. Самый большой комплимент заключается в том, что он не только сделал людей счастливыми, как гласит знаменитый слоган на памятнике Биллу Шенкли у стадиона, но и изменил жизни людей, вернув вечера славы в еврокубках, синонимичные «Энфилду», – написал бывший защитник « ».

Каррагер хочет, чтобы Алонсо возглавил «Ливерпуль» после Клоппа: «Хаби – один из самых интересных молодых тренеров в мире. Он знает клуб и обожаем болельщиками»