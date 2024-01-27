В руководстве «Ливерпуля» есть почитатели тренера «Брентфорда» Франка (Daily Mail)

Томас Франк может стать главным тренером «Ливерпуля».

Как передает Daily Mail, в руководстве мерсисайдцев есть люди, которым нравится работа 50-летнего специалиста в « ». Энергичный стиль «пчел», предполагающий высокий прессинг, сравнивают с манерой игры «красных» при .

Датчанин возглавляет «Брентфорд» c 2018 года. Под его руководством команда вышла в и в прошлом сезоне заняла 9-е место.

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