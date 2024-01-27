В руководстве «Ливерпуля» есть почитатели тренера «Брентфорда» Франка (Daily Mail)

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Брентфорд Томас Франк Футбол

Томас Франк может стать главным тренером «Ливерпуля».

Как передает Daily Mail, в руководстве мерсисайдцев есть люди, которым нравится работа 50-летнего специалиста в «Брентфорде». Энергичный стиль «пчел», предполагающий высокий прессинг, сравнивают с манерой игры «красных» при Юргене Клоппе.

Датчанин возглавляет «Брентфорд» c 2018 года. Под его руководством команда вышла в АПЛ и в прошлом сезоне заняла 9-е место.

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25 комментариев
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Ответ Amalfitano
Ошибки всех больших клубов АПЛ в том, что они берут тренеров без опыта работы в топ клубах. Может я ошибаюсь(сам не проверял), но по ощущениям за последние лет 10-15 в АПЛ так и не вырос топ тренер выходец из средней команды. Раньери не в счёт. Это исключение которое подтверждает правило. Вот МЮ уже сколько раз берут перспективных тренеров и всё мимо. Мойес, Сульшер, тен Хаг. У Арсенала примерно так же.
Так Раньери тут и не тему, он до Лестера таких ребят тренировал ято многим не снилось)
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по фотке видно что заряженный и безумный, точно хорошая замена для Клоппа
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Гари О’Нил был бы интересен
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+3
Кажись у руководства Ливерпуля желание вернуться на 6-10 места, если не ниже...
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+3
Ответ Amalfitano
Ошибки всех больших клубов АПЛ в том, что они берут тренеров без опыта работы в топ клубах. Может я ошибаюсь(сам не проверял), но по ощущениям за последние лет 10-15 в АПЛ так и не вырос топ тренер выходец из средней команды. Раньери не в счёт. Это исключение которое подтверждает правило. Вот МЮ уже сколько раз берут перспективных тренеров и всё мимо. Мойес, Сульшер, тен Хаг. У Арсенала примерно так же.
Почеттино не считаешь? Финал ЛЧ с ТТХ...
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Ригоберка что на ветке делает
Пусть считает трофеи которые Барселона выиграла при Негрейре
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Вообще максимально убогое бей беги у Брентфорда.
Куда ему тренировать таких как Трент?
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Ответ GibsonFlyingV
Гари О’Нил был бы интересен
Хороший тренер. Но пока рановато.
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Дербанят место неушедшего тренера 😁
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Ответ Гамаль Хайдаров
по фотке видно что заряженный и безумный, точно хорошая замена для Клоппа
ну да, щас бы тренера выбирать по фото))
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Ответ Кирилл Голивец
Почеттино не считаешь? Финал ЛЧ с ТТХ...
Учитывая, что они в этот финал попали прям в последнюю секунду и в финале были никакие, то нет не считаю. Состав был объективно хороший, связка была топовой. Топ это Анчелотти, который может давать результат, Почеттино добротный тренер со своей философией, который грандиозных задач не решит и один раз выстрелил.
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Тьяго Мотта, Алонсо, Ди Дзерби и возможно Нагельсман. Из них нужно выбирать
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Сейчас всех будут туда лепить.
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Из серии руководству Челси интересен Грэм Поттер. Не дай бог.
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Ошибки всех больших клубов АПЛ в том, что они берут тренеров без опыта работы в топ клубах. Может я ошибаюсь(сам не проверял), но по ощущениям за последние лет 10-15 в АПЛ так и не вырос топ тренер выходец из средней команды. Раньери не в счёт. Это исключение которое подтверждает правило. Вот МЮ уже сколько раз берут перспективных тренеров и всё мимо. Мойес, Сульшер, тен Хаг. У Арсенала примерно так же.
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Ответ GibsonFlyingV
Гари О’Нил был бы интересен
Не факт что потянет уровень выше
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Ничего, читать полезно, но только в досуг)))
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Неожиданный вариант 🤔
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Ответ Amalfitano
Ошибки всех больших клубов АПЛ в том, что они берут тренеров без опыта работы в топ клубах. Может я ошибаюсь(сам не проверял), но по ощущениям за последние лет 10-15 в АПЛ так и не вырос топ тренер выходец из средней команды. Раньери не в счёт. Это исключение которое подтверждает правило. Вот МЮ уже сколько раз берут перспективных тренеров и всё мимо. Мойес, Сульшер, тен Хаг. У Арсенала примерно так же.
В маню были маур и ван гал, ну и? В арсенале не помню чехарды, сначала тренеришка, потом доминатор, последние 2 сезона результаты нормальные.
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