Энрике про Клоппа: «Тренеры всегда первыми подвергаются нападкам СМИ, когда результаты не очень хорошие. Это утомляет. Его усталость можно понять»

Луис Энрике высказался о решении Юргена Клоппа уйти из «Ливерпуля» летом.

«Он очень открытый, очень дружелюбный человек, очень хорошо выполняет свою работу в футболе, добился исключительных результатов.

Ему не хватает энергии, вот что он сказал, и спустя девять лет [его работы в клубе] это можно понять.

Тренеры слишком подвержены воздействию СМИ. Мы всегда первыми подвергаемся нападкам, когда результаты не очень хорошие. Это утомляет. Иногда тренерам нужен перерыв.

После девяти лет в «Ливерпуле» его желание восстановить силы, прежде чем, возможно, принять новый вызовов в другом клубе, более чем понятно.

Тренеров оценивают по результатам. Клопп смог бороться за трофеи в то время, когда в английском футболе доминировал «Манчестер Сити».

Его команда много прессингует, играет в очень высоком темпе. Его стиль игры радует, он очень привлекательный. И он мне нравится», – сказал главный тренер « » .

«Буду лучше спать перед играми с «Ливерпулем». Пеп, Анчелотти, Тухель и другие – об уходе Клоппа

Юрген Клопп, спасибо за чудо!