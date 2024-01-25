Серхио Агуэро: «Многие, видя Месси в МЛС, стремятся туда. Лига становится все более конкурентоспособной»

Серхио Агуэро отметил влияние Лионеля Месси на МЛС.

– Стоит ли остальным командам беспокоиться об « » с их звездным составом?

– Стоит ли? Думаю, да. Другие клубы МЛС усилили себя умными способами. Это хорошо для всех.

Североамериканская лига становится все более конкурентоспособной, и многие игроки, видя там Лео, стремятся туда, – сказал экс-игрок сборной Аргентины.