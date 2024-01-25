Серхио Агуэро: «Многие, видя Месси в МЛС, стремятся туда. Лига становится все более конкурентоспособной»

Теги МЛС Лионель Месси Серхио Агуэро Интер Майами Футбол

Серхио Агуэро отметил влияние Лионеля Месси на МЛС.

– Стоит ли остальным командам МЛС беспокоиться об «Интер Майами» с их звездным составом?

– Стоит ли? Думаю, да. Другие клубы МЛС усилили себя умными способами. Это хорошо для всех.

Североамериканская лига становится все более конкурентоспособной, и многие игроки, видя там Лео, стремятся туда, – сказал экс-игрок сборной Аргентины.

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28 комментариев
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Вот вроде Агуэро один из лучших бомбандиров Англииской премьер лиги, но единственное что он может сделать это отлизать зад Месси. Никакого уважения к себе, как будто он шизанутый персофан а не легенда Апл
+92
-6
+86
Многие это три его друзья-пенсионеры?
+61
-3
+58
)))))))))
Это уже даже не смешно)) Кто туда стремится?)))
+40
-3
+37
Кто нибудь объяснит почему он, Ди Мария, и Де Пауль ну буквально даже матери предпочтут Лео ?
+18
-4
+14
Так никто ж не приехал кроме 3 друзей
+12
-2
+10
Что бы ни говорили и как бы сами себя не убеждали - ни Штаты ни Саудовская Аравия не станут в ближайшие десять лет близкими к топовым европейским лигам.
+5
0
+5
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Вот вроде Агуэро один из лучших бомбандиров Англииской премьер лиги, но единственное что он может сделать это отлизать зад Месси. Никакого уважения к себе, как будто он шизанутый персофан а не легенда Апл
Он сектант.
+8
-3
+5
Многие (леля подтянул своих постельных братков на зп)
+8
-4
+4
🤦 что он несет
+5
-1
+4
Ответ Сикарио
))))))))) Это уже даже не смешно)) Кто туда стремится?)))
даже наоборот, в Спартак стремятся, а подальше от Месси))
+6
-2
+4
МЛС - Медиа Лига Соккера
+4
-2
+2
Слышала, про Бекса тоже самое. А воз и ныне там.
+2
-1
+1
Ответ Iamliam
Ну ты сравнил *опу с ручкой) Морган явно это не за бесплатно делает. Агуеро друг Месси и делает это потому что ему по кайфу.
Тогда у Рончика есть сестра, а у Месси Агуэро
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Ответ Грозовая Тень
У Рончика есть Морган, у Месси есть Агуэро
Ну ты сравнил *опу с ручкой)
Морган явно это не за бесплатно делает. Агуеро друг Месси и делает это потому что ему по кайфу.
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Ответ Footballeur
Многие это три его друзья-пенсионеры?
Ну, да. Дедушки 👴 👴🏾👴🏼
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Ответ Footballeur
Многие это три его друзья-пенсионеры?
Льорис вроде перешел уже.
возможно, Жиру соберется туда, по окончании сезона.
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7 игроков из этого списка были хороши про остальных и не слышал кроме воспитанника Барсы пуча остальные уже отдыхать поехали
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Пеле тоже играл в Штатах
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У Рончика есть Морган, у Месси есть Агуэро
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Уйдет Месси - вообще не на кого будет смотреть. Игрушечная лига какая-то, где могут одновременно играть Ибра и брат Руни, приехавший из английских подвалов.
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