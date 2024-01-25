Серхио Агуэро: «Многие, видя Месси в МЛС, стремятся туда. Лига становится все более конкурентоспособной»
Серхио Агуэро отметил влияние Лионеля Месси на МЛС.
– Стоит ли остальным командам МЛС беспокоиться об «Интер Майами» с их звездным составом?
– Стоит ли? Думаю, да. Другие клубы МЛС усилили себя умными способами. Это хорошо для всех.
Североамериканская лига становится все более конкурентоспособной, и многие игроки, видя там Лео, стремятся туда, – сказал экс-игрок сборной Аргентины.
Это уже даже не смешно)) Кто туда стремится?)))
Морган явно это не за бесплатно делает. Агуеро друг Месси и делает это потому что ему по кайфу.
возможно, Жиру соберется туда, по окончании сезона.