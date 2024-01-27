Бензема хочет усиления состава «Аль-Иттихада». Саудовцы против возвращения игрока в Европу – это восприняли бы как шаг назад для лиги

Футбольные власти Саудовской Аравии против отъезда Карим Бензема в Европу.

По данным L’Équipe, Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), управляющий инвестициями топ-клубов страны в футбол, не хочет и слышать о возможном возвращении 36-летнего форварда « » в Европу.

Утверждается, что Бензема, конфликтующий с руководством клуба после возвращения из отпуска с опозданием в 17 дней, хотел бы играть в более конкурентоспособной команде, хотел бы, чтобы были подписаны игроки его уровня. Поэтому Карим потребовал значительно усиления состава, на уровне « ».

Кроме того, Бензема считает, что клуб мог бы спросить его мнение по поводу выбора тренера. Ранее Марсело сменил в «Аль-Иттихаде» .

Позиция футболиста была услышана на самом высоком уровне, в PIF. Фонд занят поиском оптимального решения.

Руководители саудовского футбола понимают, что возвращение в Европу было бы воспринято как шаг назад для всей лиги, им бы пришлось столкнуться с критикой со стороны звездных игроков, приехавших прошлым летом.

Сообщается, что Бензема не просил об отъезде из страны, его окружение продолжает уверять, что игрок останется в «Аль-Иттихаде» в этом сезоне. Однако PIF проводит консультации с другими клубами, чтобы иметь альтернативные варианты.