Бензема хочет усиления состава «Аль-Иттихада». Саудовцы против возвращения игрока в Европу – это восприняли бы как шаг назад для лиги
Футбольные власти Саудовской Аравии против отъезда Карим Бензема в Европу.
По данным L’Équipe, Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), управляющий инвестициями топ-клубов страны в футбол, не хочет и слышать о возможном возвращении 36-летнего форварда «Аль-Иттихад Джидда» в Европу.
Утверждается, что Бензема, конфликтующий с руководством клуба после возвращения из отпуска с опозданием в 17 дней, хотел бы играть в более конкурентоспособной команде, хотел бы, чтобы были подписаны игроки его уровня. Поэтому Карим потребовал значительно усиления состава, на уровне «Аль-Хилаля».
Кроме того, Бензема считает, что клуб мог бы спросить его мнение по поводу выбора тренера. Ранее Марсело Гальярдо сменил в «Аль-Иттихаде» Нуну Эшпириту Санту.
Позиция футболиста была услышана на самом высоком уровне, в PIF. Фонд занят поиском оптимального решения.
Руководители саудовского футбола понимают, что возвращение Бензема в Европу было бы воспринято как шаг назад для всей лиги, им бы пришлось столкнуться с критикой со стороны звездных игроков, приехавших прошлым летом.
Сообщается, что Бензема не просил об отъезде из страны, его окружение продолжает уверять, что игрок останется в «Аль-Иттихаде» в этом сезоне. Однако PIF проводит консультации с другими клубами, чтобы иметь альтернативные варианты.