Бензема хочет усиления состава «Аль-Иттихада». Саудовцы против возвращения игрока в Европу – это восприняли бы как шаг назад для лиги

Теги Карим Бензема возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Марсело Гальярдо Нуну Эшпириту Санту Аль-Иттихад Джидда Футбол

Футбольные власти Саудовской Аравии против отъезда Карим Бензема в Европу.

По данным L’Équipe, Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF), управляющий инвестициями топ-клубов страны в футбол, не хочет и слышать о возможном возвращении 36-летнего форварда «Аль-Иттихад Джидда» в Европу.

Утверждается, что Бензема, конфликтующий с руководством клуба после возвращения из отпуска с опозданием в 17 дней, хотел бы играть в более конкурентоспособной команде, хотел бы, чтобы были подписаны игроки его уровня. Поэтому Карим потребовал значительно усиления состава, на уровне «Аль-Хилаля».

Кроме того, Бензема считает, что клуб мог бы спросить его мнение по поводу выбора тренера. Ранее Марсело Гальярдо сменил в «Аль-Иттихаде» Нуну Эшпириту Санту.

Позиция футболиста была услышана на самом высоком уровне, в PIF. Фонд занят поиском оптимального решения.

Руководители саудовского футбола понимают, что возвращение Бензема в Европу было бы воспринято как шаг назад для всей лиги, им бы пришлось столкнуться с критикой со стороны звездных игроков, приехавших прошлым летом.

Сообщается, что Бензема не просил об отъезде из страны, его окружение продолжает уверять, что игрок останется в «Аль-Иттихаде» в этом сезоне. Однако PIF проводит консультации с другими клубами, чтобы иметь альтернативные варианты.

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3 комментария
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Пришел в чемпионскую команду, выгнал тренера, развалил клуб, а теперь просит усиление:))🤣🤣🤣
+8
-7
+1
То есть, аравийцы будут его держать ради имиджа?
+1
0
+1
Ответ rigobersong
Пришел в чемпионскую команду, выгнал тренера, развалил клуб, а теперь просит усиление:))🤣🤣🤣
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