Бензема о желании покинуть «Аль-Иттихад»: «Неправда. СМИ уже не знают, что придумать»
Карим Бензема опроверг информацию о желании покинуть «Аль-Иттихад».
Сообщалось, что экс-форвард «Реала» попросил о временном уходе из саудовского клуба, но при этом отказался от аренды в другой клуб лиги.
«Это абсолютная неправда. СМИ уже не знают, что придумать. Чем больше, тем лучше», – передает слова Бензема L’Équipe du Soir.
В окружении француза также заявили, что СМИ распространяют ложную информацию в связи с тем, что Бензема не тренируется с командой.
Напомним, нападающий опоздал в расположение «Аль-Иттихада» на 17 дней, что привело клуб в ярость. Его отстранили от сборов с командой, хотя окружение Бензема утверждало, что Карим не прибыл вовремя «из-за циклона на Маврикии».
Думаю только.... Вальбуэна знает, всю правду о Бензема....