Бензема о желании покинуть «Аль-Иттихад»: «Неправда. СМИ уже не знают, что придумать»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Футбол

Карим Бензема опроверг информацию о желании покинуть «Аль-Иттихад».

Сообщалось, что экс-форвард «Реала» попросил о временном уходе из саудовского клуба, но при этом отказался от аренды в другой клуб лиги.

«Это абсолютная неправда. СМИ уже не знают, что придумать. Чем больше, тем лучше», – передает слова Бензема L’Équipe du Soir.

В окружении француза также заявили, что СМИ распространяют ложную информацию в связи с тем, что Бензема не тренируется с командой.

Напомним, нападающий опоздал в расположение «Аль-Иттихада» на 17 дней, что привело клуб в ярость. Его отстранили от сборов с командой, хотя окружение Бензема утверждало, что Карим не прибыл вовремя «из-за циклона на Маврикии».

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5 комментариев
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Все говорят неправду: и Карим, его окружение, СМИ и нынешней клуб француза.
Думаю только.... Вальбуэна знает, всю правду о Бензема....
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значит на просьбу ответили отказом)
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Мне кажется Карим сильно недооценивает фантазию сми, не думаю, что у них могут кончиться идеи
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Ну так расскажи, чтоб домыслов не было, а то попсиховал и уехал.
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"привело клуб в ярость" - очень годно
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