У «Челси» появился интерес к Бензема. «Лион» тоже надеется подписать форварда «Аль-Иттихада»

Теги Лион Карим Бензема Челси премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Футбол

Карим Бензема может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает журналист The Guardian Эд Ааронс, интерес к форварду «Аль-Иттихада» начинает проявлять «Челси».

Также договориться с клубом из Саудовской Аравии надеется «Лион». Многое будет зависеть от того, сумеют ли представители французского клуба предложить финансовую структуру сделки, которая удовлетворила бы саудовцев.

В текущем сезоне Бензема забил 9 голов за 15 матчей в чемпионате. Подробно со статистикой 36-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев
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Ответ Тимофей Щепкин
Какой-то сюр… У меня ощущение, что тот, кто подпишет Бензема, получит ситуацию с Левандовски и Барселоной [в Баварии был 🔥, а в Барселоне лишь тень]
Футбольное IQ Бензема на другом уровне, он в любой команде может быть топом. Это форвард который умеет все.
+6
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+6
Какой-то сюр… У меня ощущение, что тот, кто подпишет Бензема, получит ситуацию с Левандовски и Барселоной [в Баварии был 🔥, а в Барселоне лишь тень]
+2
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Слишком стар для АПЛ 🙅🏼‍♂️ каким бы он не был хорошим футболистом но возраст никуда не денешь 😢
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Ответ Тимофей Щепкин
Какой-то сюр… У меня ощущение, что тот, кто подпишет Бензема, получит ситуацию с Левандовски и Барселоной [в Баварии был 🔥, а в Барселоне лишь тень]
Мне фан Баварии на Левандовского всегда ругался, мол сливает важные моменты в решающих матчах плей офф ЛЧ.

А против условных Вердеров колотил хет трики.

Просто хороший нап, не гений, как Суарес тот же.
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