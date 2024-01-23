У «Челси» появился интерес к Бензема. «Лион» тоже надеется подписать форварда «Аль-Иттихада»
Карим Бензема может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Как сообщает журналист The Guardian Эд Ааронс, интерес к форварду «Аль-Иттихада» начинает проявлять «Челси».
Также договориться с клубом из Саудовской Аравии надеется «Лион». Многое будет зависеть от того, сумеют ли представители французского клуба предложить финансовую структуру сделки, которая удовлетворила бы саудовцев.
В текущем сезоне Бензема забил 9 голов за 15 матчей в чемпионате. Подробно со статистикой 36-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
А против условных Вердеров колотил хет трики.
Просто хороший нап, не гений, как Суарес тот же.