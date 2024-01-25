«Аль-Иттихад» рассматривает трансфер Кассьерры на случай ухода Бензема. Форвард «Зенита» также интересен «Севилье» и «Аль-Шабабу» (Хулиан Капера)

Теги Зенит Карим Бензема премьер-лига Россия Севилья Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Марсело Гальярдо Аль-Иттихад Джидда Аль-Шабаб Эр-Рияд Матео Кассьерра Футбол

Матео Кассьерра может заменить Карима Бензема в «Аль-Иттихаде».

Как сообщает журналист Хулиан Капера, клуб из Джидды рассматривает вариант с трансфером нападающего «Зенита» на случай ухода Карима Бензема. Главный тренер «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо следил за футболистом еще со времен его выступлений за «Ривер Плейт».

В услугах игрока заинтересован еще один саудовский клуб – «Аль-Шабаб» уже сделал предложение. Кроме того, запрос о возможности трансфера Кассьерры сделала «Севилья». 

В текущем сезоне Мир РПЛ Матео провел 16 матчей и забил 14 голов. Подробную статистику колумбийца можно найти здесь.

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33 комментария
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А можно под видом Касьерры арабам Изидора подсунуть?
+50
-4
+46
Малком перетягивает игроков Зенита? 😄
+12
0
+12
а говорят, зачем Зениту бразильцы) Конвейером в новую лучшую лигу мира переправлять!
+12
-4
+8
Ответ Spartak Zenit
А можно под видом Касьерры арабам Изидора подсунуть?
Я ещё с Малкомом предлагал подобное провернуть.
+8
-1
+7
За 50, не меньше!
+6
-1
+5
100 мильёнов!
+5
-1
+4
Ответ Кирилл Демченко
если правда, то надо продавать . не думаю что он продолжит столько же забивать
Даже когда он порол моменты, то не сказал бы, что он плохо играл
+4
0
+4
Ответ Andrew Weird
а говорят, зачем Зениту бразильцы) Конвейером в новую лучшую лигу мира переправлять!
Кассьерра колумбиец.
+5
-2
+3
Это будет летом, летом,
Это будет знойным летом...
+2
0
+2
Ответ Oleg Olegov
Главный тренер «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо следил за футболистом еще со времен его выступлений за «Ривер Плейт». Чего?)
он про Сочи очевидно говорил) 😄
+3
-1
+2
Ответ Spartak Zenit
А можно под видом Касьерры арабам Изидора подсунуть?
Да можно и не подсовывать. А прямо сказать, что Кассьера продается только в паре с Изидором. И сбагрить обоих сразу.
+2
0
+2
Ответ Гамарджоба Генацвале
Так писали, что Изидор в Зените раскроется на полную катушку, такие партнеры, такой тренер, такая команда.
посмотрим что покажет во второй части сезона, но мне кажется это провал
+1
0
+1
Ответ Spartak Zenit
он про Сочи очевидно говорил) 😄
Ну это неудивительно, за тем Сочи следил весь футбольный мир😅
+2
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Ответ Spartak Zenit
А можно под видом Касьерры арабам Изидора подсунуть?
Лучше обеих сразу….
0
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Ответ Spartak Zenit
посмотрим что покажет во второй части сезона, но мне кажется это провал
Думаю, молодой бразилец сразу станет основным. Участью Изидора будет скамейка. Спрашивается, зачем из Локо нужно было уходить.
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Летом,однозначно продавать. 20+ лямов
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100 млн евро и пусть забирают
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Мне кажется, что если продадут, то подадут именно так, типо как почётно заменять Бензему
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Ответ Andrew Weird
а говорят, зачем Зениту бразильцы) Конвейером в новую лучшую лигу мира переправлять!
Какие бразильцы))))
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Ответ Andrew Weird
а говорят, зачем Зениту бразильцы) Конвейером в новую лучшую лигу мира переправлять!
Из цирка сбежал?
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Ответ Andrew Weird
а говорят, зачем Зениту бразильцы) Конвейером в новую лучшую лигу мира переправлять!
Главное с наваром.
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Главный тренер «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо следил за футболистом еще со времен его выступлений за «Ривер Плейт».

Чего?)
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если правда, то надо продавать . не думаю что он продолжит столько же забивать
+1
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Ответ Spartak Zenit
Тюкавин был бы хорош, но ценник заломят
Тюкавин первый сезон выдаёт,помнится как Агаларов был неплох...А Костик переподписал контракт с отступными только для зарубежных клубов.
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