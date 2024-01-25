«Аль-Иттихад» рассматривает трансфер Кассьерры на случай ухода Бензема. Форвард «Зенита» также интересен «Севилье» и «Аль-Шабабу» (Хулиан Капера)

Матео Кассьерра может заменить Карима Бензема в «Аль-Иттихаде».

Как сообщает журналист Хулиан Капера, клуб из Джидды рассматривает вариант с трансфером нападающего « » на случай ухода . Главный тренер « » Марсело Гальярдо следил за футболистом еще со времен его выступлений за «Ривер Плейт».

В услугах игрока заинтересован еще один саудовский клуб – « » уже сделал предложение. Кроме того, запрос о возможности трансфера сделала «Севилья».

В текущем сезоне Мир РПЛ Матео провел 16 матчей и забил 14 голов. Подробную статистику колумбийца можно найти здесь.