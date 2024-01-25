«Аль-Иттихад» рассматривает трансфер Кассьерры на случай ухода Бензема. Форвард «Зенита» также интересен «Севилье» и «Аль-Шабабу» (Хулиан Капера)
Матео Кассьерра может заменить Карима Бензема в «Аль-Иттихаде».
Как сообщает журналист Хулиан Капера, клуб из Джидды рассматривает вариант с трансфером нападающего «Зенита» на случай ухода Карима Бензема. Главный тренер «Аль-Иттихада» Марсело Гальярдо следил за футболистом еще со времен его выступлений за «Ривер Плейт».
В услугах игрока заинтересован еще один саудовский клуб – «Аль-Шабаб» уже сделал предложение. Кроме того, запрос о возможности трансфера Кассьерры сделала «Севилья».
В текущем сезоне Мир РПЛ Матео провел 16 матчей и забил 14 голов. Подробную статистику колумбийца можно найти здесь.
Это будет знойным летом...
Чего?)