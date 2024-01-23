Бензема попросил о временном уходе из «Аль-Иттихада», но отказался от аренды в другой саудовский клуб (AFP)

Карим Бензема хочет временно уйти из «Аль-Иттихада».

Ранее француз опоздал в расположение «Аль-Иттихада» на 17 дней, это привело клуб в ярость. Его отстранили от сборов с командой, хотя окружение форварда утверждало, что Карим не прибыл вовремя «из-за циклона на Маврикии».

Футболист попросил разрешения временно покинуть « », сообщает Get French Football News со ссылкой на AFP. Бензема была предложена возможность перейти в аренду в другую саудовскую команду, но он ответил отказом.

Отмечается, что чувствует себя «неспособным показать себя с лучшей стороны из-за давления». Игра француза вызвала резкую критику как со стороны болельщиков, так и со стороны экспертов.

В чемпионате Саудовской Аравии форвард провел 15 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.

Боссы саудовской лиги хотят сохранить Бензема, даже если потребуется смена клуба. Чтобы вернуться в Европу, нужно огромное снижение зарплаты