Бензема попросил о временном уходе из «Аль-Иттихада», но отказался от аренды в другой саудовский клуб (AFP)

Теги Карим Бензема высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Футбол

Карим Бензема хочет временно уйти из «Аль-Иттихада».

Ранее француз опоздал в расположение «Аль-Иттихада» на 17 дней, это привело клуб в ярость. Его отстранили от сборов с командой, хотя окружение форварда утверждало, что Карим не прибыл вовремя «из-за циклона на Маврикии».

Футболист попросил разрешения временно покинуть «Аль-Иттихад», сообщает Get French Football News со ссылкой на AFP. Бензема была предложена возможность перейти в аренду в другую саудовскую команду, но он ответил отказом. 

Отмечается, что Карим чувствует себя «неспособным показать себя с лучшей стороны из-за давления». Игра француза вызвала резкую критику как со стороны болельщиков, так и со стороны экспертов.

В чемпионате Саудовской Аравии форвард провел 15 матчей, в которых забил 9 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистику можно найти здесь

Боссы саудовской лиги хотят сохранить Бензема, даже если потребуется смена клуба. Чтобы вернуться в Европу, нужно огромное снижение зарплаты

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32 комментария
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правоверному мусульманину не нравится в оплоте ислама 😁 Это не в твиттере поддерживать))
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Можно я просто не буду за вас играть, а вы продолжите платить мне зарплату, вежливо попросил Бензема
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Те даже самый "главный" мусульманин-футболист разочаровался от жизни в Саудовской Аравии, вы просто вдумайтесь какие там условия для любого европейца, особенно не мусульманина
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Ответ Капибарбер
Верблюд-шип закончен, дед мороз услышал мое желание на новый год
Каким же ограниченным должен быть человек, чтобы у него на Новый год были такие пожелания)
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Верблюд-шип закончен, дед мороз услышал мое желание на новый год
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Ответ Dzhansug Bukiya
Те даже самый "главный" мусульманин-футболист разочаровался от жизни в Саудовской Аравии, вы просто вдумайтесь какие там условия для любого европейца, особенно не мусульманина
А что думать, если есть пример в лице Хендерсона
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Ответ Leon Petov
Комментарий скрыт
К чему этот комментарий ?
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Роналду же говорил, что это очень тяжелый чемпионат. Не все могут выдержать)))
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Ответ rigobersong
А ведь Бензема должен был стать лицом арабской лиги, и если даже араб в мусульманской стране, не смог адаптироваться и нормально жить в +50, с саранчой на стадионах, то что говорить уже о таких лгбт нежинках как Хендерсон:)) Никогда в пустыне не будет чемпионата даже уровня Турции, людям что бы жить нужен элементарный комфорт на бытовом уровне, а не жить в пустыне с кондиционерами, зная что за углом могут казнить за твит:))
+50 на солнце днем в июле и, может, начале августа. Причем здесь +50 в конкретной ситуации?)
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шантажист оказался слабым
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Роналду же говорил, что это очень тяжелый чемпионат. Не все могут выдержать)))
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Чуть-чуть,не успели залететь в топ, а в уже все топы едут обратно домой 😄
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Знаете, ребятки арабские миллиардеры, что-то мне как-то совсем влом отрабатывать контракт... Может, вы сами как-нибудь, а? У вас получится, я в вас верю!
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Ответ Dzhansug Bukiya
Те даже самый "главный" мусульманин-футболист разочаровался от жизни в Саудовской Аравии, вы просто вдумайтесь какие там условия для любого европейца, особенно не мусульманина
Да не, условия там норм в целом, а для людей с большими деньгами тем более. Просто прекрасно понял, что футбол в СА полное уг, и он легко может в Европе еще нормально попылить пару сезонов.
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+1
А ведь Бензема должен был стать лицом арабской лиги, и если даже араб в мусульманской стране, не смог адаптироваться и нормально жить в +50, с саранчой на стадионах, то что говорить уже о таких лгбт нежинках как Хендерсон:)) Никогда в пустыне не будет чемпионата даже уровня Турции, людям что бы жить нужен элементарный комфорт на бытовом уровне, а не жить в пустыне с кондиционерами, зная что за углом могут казнить за твит:))
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Ответ Marat_NJL
Каким же ограниченным должен быть человек, чтобы у него на Новый год были такие пожелания)
Либо у него все есть и можно просить всякую забавную фигню)
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Какое давление, откуда.
Не, если налом выдают зарплату, то давление безумное.
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Не потянул уровень чемпионата, а говорили Роналду чушь говорит 😄
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Побежали звёзды (крысы) с СА (корабля). Ненадолго бабок хватило)
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террорист
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рыбку съесть и ну вы поняли
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перегрелся на арабском солнышке...
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С такими хотелками его руководство Аль-Иттихада может отправить в турецкое посольство.
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В аренду его.. В Маккаби..
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похоже арабы решили бербера заменить Салахом
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Ответ Капибарбер
Верблюд-шип закончен, дед мороз услышал мое желание на новый год
Такая хорошая девочка, почему бы и не исполнить твои желания, ведь в прошлом году ты себя очень хорошо вела, умница.
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постоянно у него приключения, то кино снимет, то из сборной со скандалом уходит, истерично страницы в соцсетях удаляет, теперь это
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Ответ Abu Ibrahim
К чему этот комментарий ?
В том что 90% подобных исламистов предпочтут Европу, а не святые земли. И за Палестину болеть тоже удобнее из Европы, а потом лаять на запад
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Не хочет за Ньюкасл играть
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Блин, может догадаются арендовать на полгода... ?
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