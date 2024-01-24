Уткин о Захаряне в «Сосьедаде»: «В каждой игре наступает отрезок, когда Арсен исчезает – адаптация, видимо. Но вот суринамец Беккер в первом же матче истоптал пару защитников и забил»
Василий Уткин высказался об адаптации Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
Вчера Захарян вышел на замену в начале 2-го тайма матча с «Сельтой» в Кубке Испании (2:1). Результативными действиями россиянин не отметился.
«У Захаряна есть удивительное качество, которое снова проявилось в кубковой игре во вторник. В каждой игре, что я видел, наступает момент, когда Арсен исчезает. Как нет его.
В этот раз отрезок Захаряна-Невидимки пришелся примерно на середину его игрового отрезка. Как у него так получается – не знаю, но получается стабильно. Адаптация, видимо.
Но вот приехал суринамец Беккер из Бундеслиги в аренду и в первом же матче истоптал пару защитников и забил мяч – кстати, победный. Тоже адаптация. Но какая-то другая – как видим, процесс сугубо индивидуальный!» – написал Уткин в телеграм-канале.
У 20-летнего россиянина 1 голевой пас в 22 играх за «Реал Сосьедад».
Захарян уезжал в Европу в топ-чемпионат в далеко не слабую команду в том числе и для того чтобы проверить свои силы и уровень.
Он же не готовым топом туда уезжал или в статусе суперперспективного игрока. Так....подающий надежды.
Ну не получится Ок. По крайней мере попробовал.
Вася так язвит, как-будто Захарян уезжал в Сосьедад со словами: короче, касатики, я в тут в заеду в этот клуб ненадолго, а уже в следующем сезоне в Мадридский Реал перейду и ваще сказал родителям готовить полку в моей комнате для Золотых мячей. Штуки 3-4 возьму в ближайшие пять лет.
не так быстро переобувайтесь 😂
Разные роли на поле, функционал, тренерские установки, разница в 8 лет возраста - когда-то Уткин сам всё это объяснял из телеящика зрителям, а теперь почему-то не понимает.
Динамо - Сосьедад - аренда Осасуна / Алавес - Динамо.
спустя 5 лет : Захарян в Сосьедад где он сейчас?)))
Какое значение в такой системе координат имеют опыт Беккера в БЛ и ЛЧ, как и разница в возрасте у игроков?)
Народ не это приходит комментировать.