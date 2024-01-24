Уткин о Захаряне в «Сосьедаде»: «В каждой игре наступает отрезок, когда Арсен исчезает – адаптация, видимо. Но вот суринамец Беккер в первом же матче истоптал пару защитников и забил»

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия Сельта Реал Сосьедад Ла Лига Кубок Испании Шералдо Беккер Арсен Захарян Футбол

Василий Уткин высказался об адаптации Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Вчера Захарян вышел на замену в начале 2-го тайма матча с «Сельтой» в Кубке Испании (2:1). Результативными действиями россиянин не отметился.

«У Захаряна есть удивительное качество, которое снова проявилось в кубковой игре во вторник. В каждой игре, что я видел, наступает момент, когда Арсен исчезает. Как нет его.

В этот раз отрезок Захаряна-Невидимки пришелся примерно на середину его игрового отрезка. Как у него так получается – не знаю, но получается стабильно. Адаптация, видимо.

Но вот приехал суринамец Беккер из Бундеслиги в аренду и в первом же матче истоптал пару защитников и забил мяч – кстати, победный. Тоже адаптация. Но какая-то другая – как видим, процесс сугубо индивидуальный!» – написал Уткин в телеграм-канале.

У 20-летнего россиянина 1 голевой пас в 22 играх за «Реал Сосьедад».

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35 комментариев
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Только Беккер на 8 лет старше и уже 4 года в бундеслиге отбегал, а Захарян еще пол года назад с Торпедо играл, логично что у них будет разная адаптация, какая-то странная ирония от Васи
+56
-10
+46
Ну а с другой стороны в чëм проблема?
Захарян уезжал в Европу в топ-чемпионат в далеко не слабую команду в том числе и для того чтобы проверить свои силы и уровень.
Он же не готовым топом туда уезжал или в статусе суперперспективного игрока. Так....подающий надежды.
Ну не получится Ок. По крайней мере попробовал.

Вася так язвит, как-будто Захарян уезжал в Сосьедад со словами: короче, касатики, я в тут в заеду в этот клуб ненадолго, а уже в следующем сезоне в Мадридский Реал перейду и ваще сказал родителям готовить полку в моей комнате для Золотых мячей. Штуки 3-4 возьму в ближайшие пять лет.
+22
-4
+18
Ответ Очки Дани Алвеса
Сравнение с Бекером странное, а вот то, что Заха теряется - совсем не странно. Уверен, что следующий сезон начнет в каком-нибудь Лас-Пальмасе на правах аренды, и это будет верным шагом для всех.
кроме Лас пальмаса ))
+14
0
+14
Ответ medraiz
Только Беккер на 8 лет старше и уже 4 года в бундеслиге отбегал, а Захарян еще пол года назад с Торпедо играл, логично что у них будет разная адаптация, какая-то странная ирония от Васи
Ирония у Васи нормальная,это наши игроки «мёртвые пешеходы» да и ленивые до кучи.. Целей нет,стремится не к чему..Сосьедад его потолок..
+20
-6
+14
Сравнение с Бекером странное, а вот то, что Заха теряется - совсем не странно. Уверен, что следующий сезон начнет в каком-нибудь Лас-Пальмасе на правах аренды, и это будет верным шагом для всех.
+11
-2
+9
Ответ Montenegro Serbian
Ну а с другой стороны в чëм проблема? Захарян уезжал в Европу в топ-чемпионат в далеко не слабую команду в том числе и для того чтобы проверить свои силы и уровень. Он же не готовым топом туда уезжал или в статусе суперперспективного игрока. Так....подающий надежды. Ну не получится Ок. По крайней мере попробовал. Вася так язвит, как-будто Захарян уезжал в Сосьедад со словами: короче, касатики, я в тут в заеду в этот клуб ненадолго, а уже в следующем сезоне в Мадридский Реал перейду и ваще сказал родителям готовить полку в моей комнате для Золотых мячей. Штуки 3-4 возьму в ближайшие пять лет.
про статус можно подробнее?)) он уезжал как профессиональный полировщик лавок?)) я думал как супер талант все таки...
не так быстро переобувайтесь 😂
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+4
Я вот тоже вчера матч смотрел, и Беккер аналогично Захаряну (и всем остальным тоже) был серой мышью большую часть матча, ещё и пасовал порой как парень из лфл. Но ему выкатили пару раз на свободное пространство - он оба раза убежал и 1 раз забил, став игроком матча. У Арсена тоже был момент, но он не забил - и остался невидимкой. Вот и весь секрет.
Разные роли на поле, функционал, тренерские установки, разница в 8 лет возраста - когда-то Уткин сам всё это объяснял из телеящика зрителям, а теперь почему-то не понимает.
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Классика. Нам бы таких отцов из Суринама. Владимир Перетурин
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через годик обязательно подниму свой пост перед переходом Захи в Реал...
Динамо - Сосьедад - аренда Осасуна / Алавес - Динамо.
спустя 5 лет : Захарян в Сосьедад где он сейчас?)))
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Ответ Ru Gold
Армяне вроде шустрее африканцев?
это в нардах
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Арсен и в Динамо нередко включал невидимку
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Честно говоря меня совсем удивил переход Захаряна в Сосьедад. До разговоров об интересе Челси Арсен был очень хорош но когда переход не состоялся, он приуныл и больше не показывал тот футбол, который показывал раньше.
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Отцы с Суринама тащат
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А ничего, что Шералдо Беккеру 28 лет, а Захаряну пока лишь 20?
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на Суринаме вопрос выживания главный, а Россия для армянина-футболиста зона комфорта...
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Действительно, ведь суринамец тоже родом из РФПЛ
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Ответ Заборостроитель
Отцы с Суринама тащат
Адцы!
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Сначала такие, как Уткин, лепят из таких захарянов звёзд РПЛ(не бесплатно, а ща деньги бандитских агентов), народец верит, а потом начинается прозрение, когда они на западе отказываются пустым местом
+3
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Ответ Жорег Борщофф
Что и ожидаемо. Наших слишком превозносят тут, во что они сами начинают верить, зачем-то гонят в европейские клубы. Ну и зачем? Кому от этого лучше-то? Нет сейчас игроков для стабильной игры за сильный импортный клуб. Ну и зачем время и деньги терять не пойми где, не пойми ради чего.
Но вроде же взрослые люди.. не хочешь- не уезжай.. а то что лентяи наши..это факт..причем очень болезненный..
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Ответ Жорег Борщофф
Что и ожидаемо. Наших слишком превозносят тут, во что они сами начинают верить, зачем-то гонят в европейские клубы. Ну и зачем? Кому от этого лучше-то? Нет сейчас игроков для стабильной игры за сильный импортный клуб. Ну и зачем время и деньги терять не пойми где, не пойми ради чего.
Я его колю а он мягкий(с)
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Ответ medraiz
Только Беккер на 8 лет старше и уже 4 года в бундеслиге отбегал, а Захарян еще пол года назад с Торпедо играл, логично что у них будет разная адаптация, какая-то странная ирония от Васи
Беккер качественный игрок. Не знаю, что в этом сезоне с ним случилось, но в прошлом очень был хорош. Не даром Унион в ЛЧ вполз.
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Ответ medraiz
Только Беккер на 8 лет старше и уже 4 года в бундеслиге отбегал, а Захарян еще пол года назад с Торпедо играл, логично что у них будет разная адаптация, какая-то странная ирония от Васи
Что-то европейским игрокам "помладше" это не мешает тут и там статистику набивать. А Захарян к тому же наравне с ними во всяких топах перспективных фигурировал.
0
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Ответ medraiz
Только Беккер на 8 лет старше и уже 4 года в бундеслиге отбегал, а Захарян еще пол года назад с Торпедо играл, логично что у них будет разная адаптация, какая-то странная ирония от Васи
Ничего странного. Обычный наброс от обычного набрасывателя.
Какое значение в такой системе координат имеют опыт Беккера в БЛ и ЛЧ, как и разница в возрасте у игроков?)
Народ не это приходит комментировать.
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Ответ medraiz
Только Беккер на 8 лет старше и уже 4 года в бундеслиге отбегал, а Захарян еще пол года назад с Торпедо играл, логично что у них будет разная адаптация, какая-то странная ирония от Васи
Неужели не понятно,что Беккер это всего лишь пример. Впрочем как и видно,что Захарян всего лишь средний футболист,не более
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Ответ Очки Дани Алвеса
Сравнение с Бекером странное, а вот то, что Заха теряется - совсем не странно. Уверен, что следующий сезон начнет в каком-нибудь Лас-Пальмасе на правах аренды, и это будет верным шагом для всех.
в Лас Пальмасе точно не начнет, но вот в Гренаде, Эспаньоле, Сельте и т.д. - вполне.
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Ответ Очки Дани Алвеса
Сравнение с Бекером странное, а вот то, что Заха теряется - совсем не странно. Уверен, что следующий сезон начнет в каком-нибудь Лас-Пальмасе на правах аренды, и это будет верным шагом для всех.
Скорее в Реал сосьедад Б
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А вот он зато... и вообще...
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Ответ PIT-BUL
про статус можно подробнее?)) он уезжал как профессиональный полировщик лавок?)) я думал как супер талант все таки... не так быстро переобувайтесь 😂
Про переобувание адресуй тому, кто его называл супер талантом. Я такого и близко никогда не писал про Захаряна.
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Ответ Montenegro Serbian
Ну а с другой стороны в чëм проблема? Захарян уезжал в Европу в топ-чемпионат в далеко не слабую команду в том числе и для того чтобы проверить свои силы и уровень. Он же не готовым топом туда уезжал или в статусе суперперспективного игрока. Так....подающий надежды. Ну не получится Ок. По крайней мере попробовал. Вася так язвит, как-будто Захарян уезжал в Сосьедад со словами: короче, касатики, я в тут в заеду в этот клуб ненадолго, а уже в следующем сезоне в Мадридский Реал перейду и ваще сказал родителям готовить полку в моей комнате для Золотых мячей. Штуки 3-4 возьму в ближайшие пять лет.
ох не его эта команда! не его . нада было в жирону
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Ответ Сергей
Я вот тоже вчера матч смотрел, и Беккер аналогично Захаряну (и всем остальным тоже) был серой мышью большую часть матча, ещё и пасовал порой как парень из лфл. Но ему выкатили пару раз на свободное пространство - он оба раза убежал и 1 раз забил, став игроком матча. У Арсена тоже был момент, но он не забил - и остался невидимкой. Вот и весь секрет. Разные роли на поле, функционал, тренерские установки, разница в 8 лет возраста - когда-то Уткин сам всё это объяснял из телеящика зрителям, а теперь почему-то не понимает.
Захарян всё время играет на разных позициях...
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