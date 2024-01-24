Уткин о Захаряне в «Сосьедаде»: «В каждой игре наступает отрезок, когда Арсен исчезает – адаптация, видимо. Но вот суринамец Беккер в первом же матче истоптал пару защитников и забил»

Василий Уткин высказался об адаптации Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

Вчера Захарян вышел на замену в начале 2-го тайма матча с «Сельтой» в Кубке Испании (2:1). Результативными действиями россиянин не отметился.

«У Захаряна есть удивительное качество, которое снова проявилось в кубковой игре во вторник. В каждой игре, что я видел, наступает момент, когда исчезает. Как нет его.

В этот раз отрезок Захаряна-Невидимки пришелся примерно на середину его игрового отрезка. Как у него так получается – не знаю, но получается стабильно. Адаптация, видимо.

Но вот приехал суринамец из Бундеслиги в аренду и в первом же матче истоптал пару защитников и забил мяч – кстати, победный. Тоже адаптация. Но какая-то другая – как видим, процесс сугубо индивидуальный!» – написал в телеграм-канале.

У 20-летнего россиянина 1 голевой пас в 22 играх за «Реал Сосьедад».