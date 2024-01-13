У Захаряна 1 голевой пас за 20 матчей в «Сосьедаде»

Арсен Захарян провел 20-й матч за «Реал Сосьедад».

Полузащитник вышел в стартовом составе на игру против « » (1:2) в 20-м туре и был заменен на 63-й минуте на Альберто Дадье.

За отведенное время россиянин 34 раза коснулся мяча, нанес 2 удара (больше всех в команде), отдал 12 передач (точных – 11), выполнил одну успешную обводку (за три попытки), дважды совершил отбор, выиграл 6 из 12 единоборств.

За 20 игр в составе « » во всех турнирах отметился только одним результативным действием – голевым пасом в матче против «Вильярреала» 9 декабря.

Подробно со статистикой футболиста сборной России можно ознакомиться здесь.

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