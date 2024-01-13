У Захаряна 1 голевой пас за 20 матчей в «Сосьедаде»

Теги премьер-лига Россия Атлетик Реал Сосьедад Ла Лига Динамо Москва Арсен Захарян Альберто Дадье Футбол

Арсен Захарян провел 20-й матч за «Реал Сосьедад».

Полузащитник вышел в стартовом составе на игру против «Атлетика» (1:2) в 20-м туре Ла Лиги и был заменен на 63-й минуте на Альберто Дадье.

За отведенное время россиянин 34 раза коснулся мяча, нанес 2 удара (больше всех в команде), отдал 12 передач (точных – 11), выполнил одну успешную обводку (за три попытки), дважды совершил отбор, выиграл 6 из 12 единоборств.

За 20 игр в составе «Сосьедада» во всех турнирах Захарян отметился только одним результативным действием – голевым пасом в матче против «Вильярреала» 9 декабря.

Подробно со статистикой футболиста сборной России можно ознакомиться здесь.

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39 комментариев
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Ответ ibra207
Головин тоже так себе начинал. Время нужно, вольется.
Что значит так себе? Головин сразу стал игроком основы.
+31
-4
+27
Ответ ОттоДракула
Что значит так себе? Головин сразу стал игроком основы.
Головин был в ЦСКА лучшим и в РПЛ одним из, а Захарян нет
+26
-3
+23
Ответ Забытый футболёр
Очень тяжко переходить с пешеходной РПЛ в еврофутбол, тем более уже зима, организм привык только только выходить вот сейчас из отпуска, сборы тудыыы сюдыы, так что я думаю, настоящего ЗАХАРЯНА мы увидим уже этим летом после полноценных сборов в Сосьедаде. Главное чтобы ему доверились и не отправляли в аренды, а там всё придёт!
он зимой перешел что ли?
+21
-3
+18
Ждем от Нобиля четвёртую серию про гения.
+12
-1
+11
Порвал Ла Лигу, одним словом
+17
-6
+11
Ответ Забытый футболёр
Очень тяжко переходить с пешеходной РПЛ в еврофутбол, тем более уже зима, организм привык только только выходить вот сейчас из отпуска, сборы тудыыы сюдыы, так что я думаю, настоящего ЗАХАРЯНА мы увидим уже этим летом после полноценных сборов в Сосьедаде. Главное чтобы ему доверились и не отправляли в аренды, а там всё придёт!
Он и в РПЛ лучшим не был в последнее время перед трансфером. Я, честно, очень удивился, что Сосьедад его купил. Желаю ему удачи и проявить себя, но я скептически настроен насчет него. Через аренды в условной Голландии может начать у него получаться. Сейчас очень сырой, сборы тут не помогут.
+13
-2
+11
Очень тяжко переходить с пешеходной РПЛ в еврофутбол, тем более уже зима, организм привык только только выходить вот сейчас из отпуска, сборы тудыыы сюдыы, так что я думаю, настоящего ЗАХАРЯНА мы увидим уже этим летом после полноценных сборов в Сосьедаде. Главное чтобы ему доверились и не отправляли в аренды, а там всё придёт!
+33
-26
+7
школу рпл не пропьешь
+11
-4
+7
Фантастика!! Глазам не верю! Гениально!))
+9
-3
+6
Полено.
+10
-4
+6
Ответ ibra207
Головин тоже так себе начинал. Время нужно, вольется.
Что за бред. Саня сразу в основе заиграл. И играл уверенно, в отличии от вялого Захаряна.
По игре Захаряне вообще не видно, что он тянет уровень Сосьедада.
+4
0
+4
Если по честному - у него и голевого паса нет, это был косолапо-кривой удар по воротам без единой мысли отдать голевую
+7
-4
+3
Молодец !
+6
-4
+2
Ответ ОттоДракула
Что значит так себе? Головин сразу стал игроком основы.
Так себе, на фоне того, что он показывает в этом сезоне. Я в этом смысле
+3
-1
+2
Ответ KMR
Лучший из армян это Мхитарян.
Аармян! Мхитаряян! звучит💪
+1
0
+1
Лучший из лучших, отвечаю *)
+3
-2
+1
Головин тоже так себе начинал. Время нужно, вольется.
+18
-17
+1
Наши ребята в этом сезоне в Европе себя хорошо показывают, гордость 💪
+5
-4
+1
Бывает
+3
-2
+1
Ответ БолельщикСоСтажем
Комментарий удален модератором
Лучший из армян это Мхитарян.
+1
0
+1
Ответ ibra207
Головин тоже так себе начинал. Время нужно, вольется.
Что ты лепишь, Головин в основу сразу влился и уровень держал изначально
0
0
0
Ответ Spartakus1984
Головин был в ЦСКА лучшим и в РПЛ одним из, а Захарян нет
Ну как сказать, основной игрок команды, которая борется за топ-5, лучший молодой игрок, да и в Европе его не просто так в рейтинг лучших молодых игроков ставили
0
0
0
Ответ Моё Моя
Что за бред. Саня сразу в основе заиграл. И играл уверенно, в отличии от вялого Захаряна. По игре Захаряне вообще не видно, что он тянет уровень Сосьедада.
я не спорю, что он уверенно сразу играл, но со временем он заиграл еще лучше, так ведь? Того же желаю и Захаряну. Не было цели сравнивать их между собой)
0
0
0
Ответ Забытый футболёр
Очень тяжко переходить с пешеходной РПЛ в еврофутбол, тем более уже зима, организм привык только только выходить вот сейчас из отпуска, сборы тудыыы сюдыы, так что я думаю, настоящего ЗАХАРЯНА мы увидим уже этим летом после полноценных сборов в Сосьедаде. Главное чтобы ему доверились и не отправляли в аренды, а там всё придёт!
Ахахахах
0
0
0
Ответ ta-tosha
Если по честному - у него и голевого паса нет, это был косолапо-кривой удар по воротам без единой мысли отдать голевую
Вот тоже об этом подумал
+1
-1
0
Очередной бессмысленный переход, скоро плотно присядет на скамейку и будет впитывать еврофутбол со сторонки. Зато Испания
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Лучше Чалова купили бы
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Пора в Зенит вместе с Головиным и Миранчуком
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2 новости, хорошая и плохая. Хорошая - сегодня Захарян полностью соответствовал уровню РС. Плохая - сегодня РС был очень плох.
Одно хорошо, сам Арсен вроде уже освоился и не боится делать то, что задумал. Получается пока неважно, но посмотрим что будет дальше и сколько у тренера доверия и терпения.
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Захарян просто "доминирует". Впечатляющая статистика. Может конечно со временем освоится и раскроется, но не факт, что в Сосьедаде будут так долго этого ждать...
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