У Захаряна 1 голевой пас за 20 матчей в «Сосьедаде»
Арсен Захарян провел 20-й матч за «Реал Сосьедад».
Полузащитник вышел в стартовом составе на игру против «Атлетика» (1:2) в 20-м туре Ла Лиги и был заменен на 63-й минуте на Альберто Дадье.
За отведенное время россиянин 34 раза коснулся мяча, нанес 2 удара (больше всех в команде), отдал 12 передач (точных – 11), выполнил одну успешную обводку (за три попытки), дважды совершил отбор, выиграл 6 из 12 единоборств.
За 20 игр в составе «Сосьедада» во всех турнирах Захарян отметился только одним результативным действием – голевым пасом в матче против «Вильярреала» 9 декабря.
Подробно со статистикой футболиста сборной России можно ознакомиться здесь.
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По игре Захаряне вообще не видно, что он тянет уровень Сосьедада.
Одно хорошо, сам Арсен вроде уже освоился и не боится делать то, что задумал. Получается пока неважно, но посмотрим что будет дальше и сколько у тренера доверия и терпения.