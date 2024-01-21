Захарян о «Сосьедаде»: «Моя профильная позиция в центре поля. Приходилось играть слева и справа»
Хавбек «Сосьедада» Арсен Захарян рассказал о своем игровом амплуа в команде.
«Моя профильная позиция в центре поля, и Альгуасиль об этом знает, но куда он меня поставит, там и буду играть.
Приходилось играть слева, так как Барренечеа получил травму, и я заменял его.
Сейчас Кубо уехал на Кубок Азии, и мне приходится играть справа», — сказал Захарян в эфире Okko Sport.
Времени заиграть в футбол у него осталось 4 месяца. Если не заиграет - пойдет по рукам или будет продан в РПЛ, иначе трансфер не отобьешь