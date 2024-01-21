Захарян о «Сосьедаде»: «Моя профильная позиция в центре поля. Приходилось играть слева и справа» 

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Арсен Захарян Футбол

Хавбек «Сосьедада» Арсен Захарян рассказал о своем игровом амплуа в команде.

«Моя профильная позиция в центре поля, и Альгуасиль об этом знает, но куда он меня поставит, там и буду играть. 

Приходилось играть слева, так как Барренечеа получил травму, и я заменял его. 

Сейчас Кубо уехал на Кубок Азии, и мне приходится играть справа», — сказал Захарян в эфире Okko Sport.

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6 комментариев
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Лучшая защита это нападение)
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Сосьедад о Захаряне
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При таком браке, проценте точных передач и постоянном желании быстрее избавиться от мяча - ставить его в центр поля форменный самострел.
Времени заиграть в футбол у него осталось 4 месяца. Если не заиграет - пойдет по рукам или будет продан в РПЛ, иначе трансфер не отобьешь
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К сожалению твоя профильная позиция это сидеть на лавке
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