Захарян отыграл весь матч с «Осасуной»: 4 ключевых паса, 2 удара, 14 потерь. У хавбека 1 ассист за 21 игру в «Сосьедаде»

Теги Осасуна Реал Сосьедад Ла Лига Кубок Испании Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян не отметился результативными действиями в матче с «Осасуной».

Полузащитник отыграл весь матч Кубка Испании против «Осасуны» (2:0).

Россиянин 59 раз коснулся мяча, сделал 42 передачи (34 точных, 81%), 4 из которых были ключевыми, дважды пробил по воротам (один в створ), 2 раза пошел в дриблинг (одна успешная попытка), один раз отобрал мяч и 14 раз потерял.

За 21 игру в составе «Сосьедада» во всех турнирах Захарян отметился только одним результативным действием – голевым пасом в матче против «Вильярреала» 9 декабря.

Подробно со статистикой футболиста сборной России можно ознакомиться здесь.

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68 комментариев
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Ответ Дзмітрый Фарботка
14 потерь это мощно
Да, очень мощно. У Мерино, лучшего игрока матча, 20 потерь. У Элустондо 18, у Субельдии 14, у Тирни 17.
+175
-10
+165
Ответ Pasta
14 потерь мяча? Многовато чета...
потери по софаскору это не именно потери мяча, а вообще любое действие, после которого мяч оказывается у соперника - навес с фланга, угловой, штрафной, подкат и многое другое. Не особо релевантная статистика, короче говоря.
+91
-2
+89
Предлагаю дни результативных действий Захаряна объявлять праздничными
+79
-15
+64
Ответ Гунджабар Кыхдыкбылдыев
Комментарий скрыт
Ага, странно, что в 16 лет не разорвал Бундеслигу
+49
-2
+47
Всё нормально. Молод парень, пару сезонов пусть игроком ротации побудет, пообвыкнется. Понятное дело не Беллингем)
+36
-6
+30
14 потерь это мощно
+56
-36
+20
Новость для эмоциональных пользователей спортса))
14 потерь увидели и все как один начали ахать))
Заха вчера был один из лучших на поле,почему-то в статье не пишут какую он получил оценку за игру ))
Спортс такой спортс
+21
-1
+20
Успехов и терпения! Комментаторы пусть комментируют и злорадствуют
+17
-3
+14
На басков без слез не взглянешь уже несколько недель, Захарян еще не так плохо смотрелся. Когда Оярсабаль не может простой пас на десять метров внезапно отдать, уже начинаешь задумываться, что там с ними сделали, что они за небольшой промежуток времени в такое дно скатились. Обороняться сорок минут против играющей вдесятером Осасуны...
+13
0
+13
Смотрел матч - очень даже неплохо Захарян выглядел, уже не так печально, как было в первых матчах. Нет конкретики к сожалению - но после его удара вратарь вытащил мертвый мяч - вся команда прибежала вратаря поблагодарить.
+11
0
+11
Ответ ta-tosha
Уже войдет в историю по результатом сезона. Врядли кто то в ЛаЛиге совершит 14 потерь за игру. Могет паря:)))
У Мерино, лучшего игрока матча, 20 потерь. У Элустондо 18, у Субельдии 14, у Тирни 17. С пробуждением.
+11
-3
+8
Ответ Сергей
потери по софаскору это не именно потери мяча, а вообще любое действие, после которого мяч оказывается у соперника - навес с фланга, угловой, штрафной, подкат и многое другое. Не особо релевантная статистика, короче говоря.
Как-то глупо считается у них показатель потерь в таком случае. Соглашусь, что тогда "14 потерь" вот таких - не выглядит чем-то вопиющим, так можно и 20+ насчитать у игроков...
+7
0
+7
Да норм смотрелся, играть будет, тренер доверяет. Но пора и статистику набивать уже
+6
0
+6
Ответ sp.msk.86
Ты чем футбол смотришь?
Описаниями матча на спортс. А по факту тупо даже в гугле в стате матча у него рейтинг 4.6, выше чем у всех остальных. Я матч к сожалению не смотрел, но этот рейтинг выставляется пользователями, хотя может они все армяне.))
+5
-1
+4
Ответ Aleksey Al
Комментарий скрыт
>у лучшего игрока 20 потерь
>сравнивать с худшими
что с восприятием текста?
+4
0
+4
Злые люди , почитайте комментарии под одним из последних постов в инсте у Сосьедада , Заху хвалят , Заха молодец. А спортс со своей этой новостью идет в очко.
+4
-1
+3
Ответ Martin Naceri
Новость для эмоциональных пользователей спортса)) 14 потерь увидели и все как один начали ахать)) Заха вчера был один из лучших на поле,почему-то в статье не пишут какую он получил оценку за игру )) Спортс такой спортс
что не нравится, так это то, что он постоянно мяч передерживает, как в РПЛ делал, и как-то постоянно неудачно угловые подает..
а так, в целом, хороший сезон проводит для 20 летнего атакующего полузащитника, который из РПЛ пришел, плюс он постоянно играет то справа, то слева, то вообще в центре, без какой-то конкретной позиции, из-за чего у него часто возникало недопонимание, когда он и его партнер по команде на один мяч шли.
+4
-1
+3
Касания Кокорина, где они?
+3
0
+3
И незрячему видно, как игроки РС устали , в какой футбол они играли 2-3 месяца назад и сейчас.! Передачи неточные и не туда и не вовремя и т.д. и т.п...( многие просто тормозили!) Но всё же победили, в таком тяжёлом матче!
Через три дня следующая игра, такой жёсткий график!!!
Арсен был одним из лучших в матче. Тренер не спроста его оставил на поле.
Ну ничего у него всё впереди, всё получится , и он уже игрок основы РС !
+3
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Зачем вот это расписывать всё)))ну пишите:голов и голевых нет!ну как ни крути эти все пасы и предобводки в любом случае сделаешь..он же на поле всё таки🤦🏻
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Топ статистика)))
+5
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+2
Это вам не Квара
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+1
Захарян отлично вчера отыграл. Опопсел футбол, смотрят на голы и голевые и всё, а на созидание и влияние на организацию игры нет. Ещё и 14 потерь выделили будто это много.. учитывая аудиторию сайта стоит подробно писать, что у других игроков матча потерь больше и что 14 это немного
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Миранчука за гораздо лучшие показатели уже хоронили...
+1
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Ответ Garikus89
На басков без слез не взглянешь уже несколько недель, Захарян еще не так плохо смотрелся. Когда Оярсабаль не может простой пас на десять метров внезапно отдать, уже начинаешь задумываться, что там с ними сделали, что они за небольшой промежуток времени в такое дно скатились. Обороняться сорок минут против играющей вдесятером Осасуны...
У них за 14 последних матчей всего 1 поражение. А качество игры страдает из-за большого кол-ва игр+Кубо, Траоре и Садик уехали в сборные, тем самым еще уменьшив обойму игроков
+1
0
+1
Ответ Garikus89
На басков без слез не взглянешь уже несколько недель, Захарян еще не так плохо смотрелся. Когда Оярсабаль не может простой пас на десять метров внезапно отдать, уже начинаешь задумываться, что там с ними сделали, что они за небольшой промежуток времени в такое дно скатились. Обороняться сорок минут против играющей вдесятером Осасуны...
у них игры каждые 3-4 дня проходят, устали попросту.
вот и ошибаются
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4 ключевых паса! это круче чем предголевая месси
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Ответ Дзмітрый Фарботка
14 потерь это мощно
Если аудитория спортс начнёт анализировать матчи, а не под пиво смотреть футбол, то поймут когда-то, что 14 потерь для игрока его амплуа это меньше нормы. У Бруну, Де Брюйне и остальных топов и по 30 потерь за матч бывает, чем ближе к атаке тем больше потерь
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🙌 Ураааааааааа))
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Ответ sp.msk.86
Ты чем футбол смотришь?
Он не смотрит...
Он писатель...
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