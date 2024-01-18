Захарян отыграл весь матч с «Осасуной»: 4 ключевых паса, 2 удара, 14 потерь. У хавбека 1 ассист за 21 игру в «Сосьедаде»
Арсен Захарян не отметился результативными действиями в матче с «Осасуной».
Полузащитник отыграл весь матч Кубка Испании против «Осасуны» (2:0).
Россиянин 59 раз коснулся мяча, сделал 42 передачи (34 точных, 81%), 4 из которых были ключевыми, дважды пробил по воротам (один в створ), 2 раза пошел в дриблинг (одна успешная попытка), один раз отобрал мяч и 14 раз потерял.
За 21 игру в составе «Сосьедада» во всех турнирах Захарян отметился только одним результативным действием – голевым пасом в матче против «Вильярреала» 9 декабря.
Подробно со статистикой футболиста сборной России можно ознакомиться здесь.
14 потерь увидели и все как один начали ахать))
Заха вчера был один из лучших на поле,почему-то в статье не пишут какую он получил оценку за игру ))
Спортс такой спортс
>сравнивать с худшими
что с восприятием текста?
а так, в целом, хороший сезон проводит для 20 летнего атакующего полузащитника, который из РПЛ пришел, плюс он постоянно играет то справа, то слева, то вообще в центре, без какой-то конкретной позиции, из-за чего у него часто возникало недопонимание, когда он и его партнер по команде на один мяч шли.
Через три дня следующая игра, такой жёсткий график!!!
Арсен был одним из лучших в матче. Тренер не спроста его оставил на поле.
Ну ничего у него всё впереди, всё получится , и он уже игрок основы РС !
вот и ошибаются
Он писатель...