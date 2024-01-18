Захарян отыграл весь матч с «Осасуной»: 4 ключевых паса, 2 удара, 14 потерь. У хавбека 1 ассист за 21 игру в «Сосьедаде»

Арсен Захарян не отметился результативными действиями в матче с «Осасуной».

Полузащитник отыграл весь матч Кубка Испании против «Осасуны» (2:0).

Россиянин 59 раз коснулся мяча, сделал 42 передачи (34 точных, 81%), 4 из которых были ключевыми, дважды пробил по воротам (один в створ), 2 раза пошел в дриблинг (одна успешная попытка), один раз отобрал мяч и 14 раз потерял.

За 21 игру в составе « » во всех турнирах отметился только одним результативным действием – голевым пасом в матче против «Вильярреала» 9 декабря.

Подробно со статистикой футболиста сборной России можно ознакомиться здесь.