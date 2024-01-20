Захарян о «Сосьедаде»: «Скоро начну забивать, надеюсь. Обидно, пока не фартит. Моменты есть»

Арсен Захарян посетовал на отсутствие забитых голов за «Реал Сосьедад».

«Конечно, обидно. Не понимаю, с чем связано, моменты есть. Пока не летит, не фартит, не знаю. Надеюсь, что скоро начну забивать.

С партнерами пока сыгрываемся. Но в целом за те матчи, что я провел, привыкли друг к другу. Может быть, в каких-то моментах не хватало взаимопонимания, но со временем это приходит», – отметил полузащитник в интервью Okko Sport.

Россиянин провел 22 матча за испанский клуб и отметился одной результативной передачей. Сегодня команда Захаряна встретится с «Сельтой».