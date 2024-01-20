Захарян о «Сосьедаде»: «Скоро начну забивать, надеюсь. Обидно, пока не фартит. Моменты есть»

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Спорт-Экспресс Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян посетовал на отсутствие забитых голов за «Реал Сосьедад».

«Конечно, обидно. Не понимаю, с чем связано, моменты есть. Пока не летит, не фартит, не знаю. Надеюсь, что скоро начну забивать.

С партнерами пока сыгрываемся. Но в целом за те матчи, что я провел, привыкли друг к другу. Может быть, в каких-то моментах не хватало взаимопонимания, но со временем это приходит», – отметил полузащитник в интервью Okko Sport.

Россиянин провел 22 матча за испанский клуб и отметился одной результативной передачей. Сегодня команда Захаряна встретится с «Сельтой».

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34 комментария
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Тут перед Захаряном пример яркий. Али Че, взяли молодого и перспективного из чемпа Франции (моложе Захи даже, и примерно за теже деньги). Дали ему полноценный сезон спокойно втянуться (стата кстати у Чо лучше была, чем у Захи сейчас), но вот в этом году Чо уже должен был доказывать свою состоятельность, подождали полгода, прогресса не увидели и быстренько его сплавили в Ниццу, пока это возможно было сделать без финансовых потерь. Если Заха до конца сезона и в начале следующего после полноценной предсезонки с клубом не покажет, что способен прибавить, то его также сольют в ЗенитДинамо за те же самые 10 лямов пока это можно сделать.
+54
-4
+50
Ответ Жасик Тулаков
Украинцы в Европе намного лучше играют
А хорваты еще лучше. молодцы они. А видели как бразильцы в Европе играют? Класс!
+39
0
+39
Ответ Владддд
Тут перед Захаряном пример яркий. Али Че, взяли молодого и перспективного из чемпа Франции (моложе Захи даже, и примерно за теже деньги). Дали ему полноценный сезон спокойно втянуться (стата кстати у Чо лучше была, чем у Захи сейчас), но вот в этом году Чо уже должен был доказывать свою состоятельность, подождали полгода, прогресса не увидели и быстренько его сплавили в Ниццу, пока это возможно было сделать без финансовых потерь. Если Заха до конца сезона и в начале следующего после полноценной предсезонки с клубом не покажет, что способен прибавить, то его также сольют в ЗенитДинамо за те же самые 10 лямов пока это можно сделать.
Скорее всего так и будет
+12
-1
+11
Нобель разберись!
+10
-3
+7
У Головина первый сезон тоже не пошел. А сейчас сам Мост хвост ему на поворотах заносит. Так что главное продолжать играть.
+3
0
+3
Удачи тебе,Аресен!Работай и главное без травм,все получится.
+4
-2
+2
Ответ v1llyDEE
Мыколенко, Забарный + Довбик и Цыганков нормально играют. а из россиян кто хотя бы в таких же лигах, как они, выступает?
Головин+Захарян+Оздоев+Черышев+Миранчук+Лунёв
+2
0
+2
Ответ Жасик Тулаков
Украинцы в Европе намного лучше играют
Мыколенко, Забарный + Довбик и Цыганков нормально играют.
а из россиян кто хотя бы в таких же лигах, как они, выступает?
+6
-5
+1
Ответ mr kovalsky
А почему показал за последние пол года, а не за 2 года до этих пол годов?
ну прочитай хотя бы правильно, я написал полтора года, а не пол, он здорово начинал, но как только сорвался трансфер в Челси, он снизил требования к себе и начал деградировать, сильно сдал по игре, фолил, психовал, ругался с судьями и так далее
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Ответ avex
Есть предчувствие, что сегодня с Сельтой Арсен разродится.
со скамейки это сложно
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Ответ Кот Мартовскый
ну прочитай хотя бы правильно, я написал полтора года, а не пол, он здорово начинал, но как только сорвался трансфер в Челси, он снизил требования к себе и начал деградировать, сильно сдал по игре, фолил, психовал, ругался с судьями и так далее
Кстати да после того срыа перехода в челси он резко стал хуже играть
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Ответ Кот Мартовскый
ну прочитай хотя бы правильно, я написал полтора года, а не пол, он здорово начинал, но как только сорвался трансфер в Челси, он снизил требования к себе и начал деградировать, сильно сдал по игре, фолил, психовал, ругался с судьями и так далее
И где ты взял полтора, если трансфер с Челси сорвался год назад?) после этого срыва он поиграл пол года в рпл, где связь?
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Ответ Владддд
Тут перед Захаряном пример яркий. Али Че, взяли молодого и перспективного из чемпа Франции (моложе Захи даже, и примерно за теже деньги). Дали ему полноценный сезон спокойно втянуться (стата кстати у Чо лучше была, чем у Захи сейчас), но вот в этом году Чо уже должен был доказывать свою состоятельность, подождали полгода, прогресса не увидели и быстренько его сплавили в Ниццу, пока это возможно было сделать без финансовых потерь. Если Заха до конца сезона и в начале следующего после полноценной предсезонки с клубом не покажет, что способен прибавить, то его также сольют в ЗенитДинамо за те же самые 10 лямов пока это можно сделать.
почему обязательно в Зенит/Динамо, п не в ту же Лигу 1?
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Ответ Автомобилист Зажопинск
почему обязательно в Зенит/Динамо, п не в ту же Лигу 1?
Никто за него в Европе 10ку не даст, если он за эти 1,5 сезона себя не проявит.
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Ответ Владддд
Никто за него в Европе 10ку не даст, если он за эти 1,5 сезона себя не проявит.
За Али Чо дали же
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Ответ Автомобилист Зажопинск
За Али Чо дали же
Ну так, я про это и говорю, он играл в Реймсе, достаточно неплохо, во Франции его знают, поэтому Ницца особо этой 10й не рискует, а если Зах продемонстрирует, что плохо адаптировался в Испании, то кто в него поверит, кроме наших, где он хотя бы себя проявлял.
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Ответ Владддд
Ну так, я про это и говорю, он играл в Реймсе, достаточно неплохо, во Франции его знают, поэтому Ницца особо этой 10й не рискует, а если Зах продемонстрирует, что плохо адаптировался в Испании, то кто в него поверит, кроме наших, где он хотя бы себя проявлял.
Это ещё будет хорошо если обратно возьмут а могут вообще отправить в реал сосьедад Б и будет вообще весело
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Ответ Никита Нужин
если они играют в АПЛ это не значит что они объективно лучше наших
объективно, если они уже играют в АПЛ!! и могут спокойно на таком уровне конкурировать, то они лучше наших футболистов - Мыколенко один из лучших в АПЛ ЛЗ, Забарный неплохой ЦЗ, Зинченко, конечно, слабоват. Еще в Брентфорде есть украинец молодой, тоже перспективный. про Мудрика говорить нечего, обычный бегунок, которого купили ради прессы.
но, проблема, конечно, в том, что АПЛ, мягко говоря, русских напрямую не хочет у себя в лиге видеть))) максимум, Головин туда перейдет из Монако и еще кто-нибудь позже, но только транзитом через другую лигу.. в отличие от тех же украинцев, которых напрямую покупали
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Ответ v1llyDEE
у кого у вас? я русский, но, объективно, у украинцев в АПЛ 3 человек играет, а у нас? а вспоминать (Жирков, Кузнецов,Карпин, Аршавин, Мостовой.) странно, можно еще Павлюченко и Погребняка вспомнить, которые давным давно там играли
если они играют в АПЛ это не значит что они объективно лучше наших
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Ответ v1llyDEE
Черышев на лавке сидит у Ваноли. а Оздоев играет хоть и за неплохой, но все-таки за греческий клуб.
ну согласен
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Ответ Никита Нужин
Черышев кстати играет ,а тот же Оздоев играет в ле
Черышев на лавке сидит у Ваноли.
а Оздоев играет хоть и за неплохой, но все-таки за греческий клуб.
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Ответ Никита Нужин
как то маловато?Только ты забыл что Головин был наминирован на The best . Черышев играл и брал лч за Реад Мадрид,хотя Лунин тоже Лунёв играл в баяре основным игроком А если вернёмся в прошлое то как тебе такие фамилии как Жирков, Кузнецов,Карпин, Аршавин, Мостовой.А у вас 1 Шевченко?
у кого у вас? я русский, но, объективно, у украинцев в АПЛ 3 человек играет, а у нас?
а вспоминать (Жирков, Кузнецов,Карпин, Аршавин, Мостовой.) странно, можно еще Павлюченко и Погребняка вспомнить, которые давным давно там играли
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Ответ v1llyDEE
Головина+Захаряан+Миранчука как-то маловато, чтобы их сравнивать с теми же украинцами, которых, наверное, человек в 10 в неплохих лигах наберется Черышев не играет Оздоев играет в Греции Лунев играет, но играет в стране из бывшего СССР, стоит ли учитывать теперь россиян, играющих в Казахстане, Армении? тогда, можно Мампасси, Нойштедтера, Филина, Обольского и других еще в список этот засунуть
Черышев кстати играет ,а тот же Оздоев играет в ле
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Ответ v1llyDEE
Головина+Захаряан+Миранчука как-то маловато, чтобы их сравнивать с теми же украинцами, которых, наверное, человек в 10 в неплохих лигах наберется Черышев не играет Оздоев играет в Греции Лунев играет, но играет в стране из бывшего СССР, стоит ли учитывать теперь россиян, играющих в Казахстане, Армении? тогда, можно Мампасси, Нойштедтера, Филина, Обольского и других еще в список этот засунуть
как то маловато?Только ты забыл что Головин был наминирован на The best .
Черышев играл и брал лч за Реад Мадрид,хотя Лунин тоже
Лунёв играл в баяре основным игроком
А если вернёмся в прошлое то как тебе такие фамилии как Жирков, Кузнецов,Карпин, Аршавин, Мостовой.А у вас 1 Шевченко?
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Ответ Никита Нужин
Головин+Захарян+Оздоев+Черышев+Миранчук+Лунёв
Головина+Захаряан+Миранчука как-то маловато, чтобы их сравнивать с теми же украинцами, которых, наверное, человек в 10 в неплохих лигах наберется
Черышев не играет
Оздоев играет в Греции
Лунев играет, но играет в стране из бывшего СССР, стоит ли учитывать теперь россиян, играющих в Казахстане, Армении?
тогда, можно Мампасси, Нойштедтера, Филина, Обольского и других еще в список этот засунуть
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Ответ v1llyDEE
Мыколенко, Забарный + Довбик и Цыганков нормально играют. а из россиян кто хотя бы в таких же лигах, как они, выступает?
Мхитарян, хвича и головин. Они русские и с ними Бог.
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Поражаюсь столько в такой ОГРОМНОЙ стране -""Фут. Мастеров, Профессионалов"" !!!
Но вот когда не языком чесать, а ногами как надо сыграть на поле, так толком и 11 человек не могут собрать!!!
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Ему бы начинать свой евротур с какого-нибудь весёлого драйвового чемпионата вроде нидерландского, на пару лет.
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