Захарян о «Сосьедаде»: «Скоро начну забивать, надеюсь. Обидно, пока не фартит. Моменты есть»
Арсен Захарян посетовал на отсутствие забитых голов за «Реал Сосьедад».
«Конечно, обидно. Не понимаю, с чем связано, моменты есть. Пока не летит, не фартит, не знаю. Надеюсь, что скоро начну забивать.
С партнерами пока сыгрываемся. Но в целом за те матчи, что я провел, привыкли друг к другу. Может быть, в каких-то моментах не хватало взаимопонимания, но со временем это приходит», – отметил полузащитник в интервью Okko Sport.
Россиянин провел 22 матча за испанский клуб и отметился одной результативной передачей. Сегодня команда Захаряна встретится с «Сельтой».
а из россиян кто хотя бы в таких же лигах, как они, выступает?
но, проблема, конечно, в том, что АПЛ, мягко говоря, русских напрямую не хочет у себя в лиге видеть))) максимум, Головин туда перейдет из Монако и еще кто-нибудь позже, но только транзитом через другую лигу.. в отличие от тех же украинцев, которых напрямую покупали
а Оздоев играет хоть и за неплохой, но все-таки за греческий клуб.
а вспоминать (Жирков, Кузнецов,Карпин, Аршавин, Мостовой.) странно, можно еще Павлюченко и Погребняка вспомнить, которые давным давно там играли
Черышев играл и брал лч за Реад Мадрид,хотя Лунин тоже
Лунёв играл в баяре основным игроком
А если вернёмся в прошлое то как тебе такие фамилии как Жирков, Кузнецов,Карпин, Аршавин, Мостовой.А у вас 1 Шевченко?
Черышев не играет
Оздоев играет в Греции
Лунев играет, но играет в стране из бывшего СССР, стоит ли учитывать теперь россиян, играющих в Казахстане, Армении?
тогда, можно Мампасси, Нойштедтера, Филина, Обольского и других еще в список этот засунуть
Но вот когда не языком чесать, а ногами как надо сыграть на поле, так толком и 11 человек не могут собрать!!!