Тен Хаг подтвердил, что Байындыр дебютирует за «МЮ» в матче с «Ньюпортом»: «Алтай ждал своего шанса, и этот момент настал»

Алтай Байындыр дебютирует за «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ньюпортом».

Это подтвердил главный тренер манкунианцев тен Хаг.

«Он будет в воротах. Он ждет своего шанса, но у него есть опыт. Он играл в крупном клубе в Турции под сильным давлением. Он знает, как с ним справиться, и мы в нем уверены.

Так что мы с нетерпением ждем воскресенья. Алтай ждал своего шанса, и этот момент настал», – сказал тен Хаг.

перешел в « » 1 сентября 2023 года. Он еще не провел ни одной игры за английский клуб.

Матч « » – «Манчестер Юнайтед» в рамках Кубка Англии состоится 28 января.