Тен Хаг подтвердил, что Байындыр дебютирует за «МЮ» в матче с «Ньюпортом»: «Алтай ждал своего шанса, и этот момент настал»
Алтай Байындыр дебютирует за «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ньюпортом».
Это подтвердил главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг.
«Он будет в воротах. Он ждет своего шанса, но у него есть опыт. Он играл в крупном клубе в Турции под сильным давлением. Он знает, как с ним справиться, и мы в нем уверены.
Так что мы с нетерпением ждем воскресенья. Алтай ждал своего шанса, и этот момент настал», – сказал тен Хаг.
Байындыр перешел в «Манчестер Юнайтед» 1 сентября 2023 года. Он еще не провел ни одной игры за английский клуб.
Матч «Ньюпорт» – «Манчестер Юнайтед» в рамках Кубка Англии состоится 28 января.
Онана сейчас опять переругается со всеми в сборной и наймет чартер к стадиону
Турецкий вратарь Алтай Байындыр вытащил два штрафных в девятку, отразил три выхода 1 на 1, потащил пенальти, на последней минуте компенсированного времени после расстрела в упор с 2 метров перевёл мяч в перекладину.
Тен Хаг после матча:
"Какие-то у этого турка не очень красивые ноги".