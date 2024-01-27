Тен Хаг подтвердил, что Байындыр дебютирует за «МЮ» в матче с «Ньюпортом»: «Алтай ждал своего шанса, и этот момент настал»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Ньюпорт Эрик тен Хаг Алтай Байындыр Футбол

Алтай Байындыр дебютирует за «Манчестер Юнайтед» в матче с «Ньюпортом».

Это подтвердил главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг. 

«Он будет в воротах. Он ждет своего шанса, но у него есть опыт. Он играл в крупном клубе в Турции под сильным давлением. Он знает, как с ним справиться, и мы в нем уверены.

Так что мы с нетерпением ждем воскресенья. Алтай ждал своего шанса, и этот момент настал», – сказал тен Хаг. 

Байындыр перешел в «Манчестер Юнайтед» 1 сентября 2023 года. Он еще не провел ни одной игры за английский клуб. 

Матч «Ньюпорт» – «Манчестер Юнайтед» в рамках Кубка Англии состоится 28 января. 

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5 комментариев
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Лысый, не спеши
Онана сейчас опять переругается со всеми в сборной и наймет чартер к стадиону
+7
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+7
4 сезона был основным в Фенере, конечно заслуживает шанс. Тем более учитывая Онану, удивительно что раньше не получил шанса.
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Давно уже пора, клоун 🤡
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Матч МЮ.

Турецкий вратарь Алтай Байындыр вытащил два штрафных в девятку, отразил три выхода 1 на 1, потащил пенальти, на последней минуте компенсированного времени после расстрела в упор с 2 метров перевёл мяч в перекладину.

Тен Хаг после матча:
"Какие-то у этого турка не очень красивые ноги".
+1
-1
0
Ну не знаю спорное решение , там Онана на банке, можно частный самолет ему оплатить
0
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