Рой Кин: «МЮ» играет не как команда, не знаю, принимают ли футболисты идеи тен Хага. Соперники больше не боятся их, едут на «Олд Траффорд» с удовольствием»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин Уиган премьер-лига Англия Кубок Англии Тоттенхэм Эрик тен Хаг Футбол

Рой Кин раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за недостаточно смелую игру.

«Они не играют как команда, и я не знаю, принимают ли [игроки] идеи тренера. Мы каждую неделю говорим, что от «Манчестер Юнайтед» не знаешь, чего ожидать.

Я смотрел их матч против «Уигана» [в Кубке Англии] – вы думаете, что они, безусловно, будут доминировать над «Уиганом» и забьют четыре, пять голов, но даже тогда они прошли дальше благодаря пенальти. Они не были хороши во владении мячом.

Второй гол в матче с «Тоттенхэмом» был забит после всего одной или двух передач. Как будто они недостаточно атлетичны – думаю, что в команде явно присутствует страх. Они думают: «Нам лучше отсидеться». И в этом нет ничего плохого в том, если вы блестяще продвигаетесь вперед, но они не забивают голов, подтверждающих это.

Они застряли между молотом и наковальней – вы «Манчестер Юнайтед», на вас лежит ответственность, напрягайтесь и, что еще важнее, вселяйте страх в соперников.

Но сейчас команды больше не боятся играть с «Манчестер Юнайтед». Думаю, сейчас команды едут на «Олд Траффорд» с удовольствием!» – сказал бывший капитан «МЮ» в подкасте Stick To Football.

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11 комментариев
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Ответ Yerkebulan
А какие идеи у Тен Хага? Команда играет непонятно во что
Что Роналду ломал всю игру, не прессингуя. Потом Де Хеа мешал, потом Санчо. Скоро новая идея появится, ещё какого-нибудь вражину в МЮ найдёт.
+32
-6
+26
А какие идеи у Тен Хага? Команда играет непонятно во что
+22
-2
+20
Ответ Александр Бугаев
Что Роналду ломал всю игру, не прессингуя. Потом Де Хеа мешал, потом Санчо. Скоро новая идея появится, ещё какого-нибудь вражину в МЮ найдёт.
Уже нашёл, Марсиаля отправили в дубль:)
+17
-2
+15
МЮ фигово играет, соперники не боятся,
Зато игроки боятся лысого, это для него главное - показывать авторитет

P. S. Ну и свои же болелы боятся стадиона, он же полуубитый и давно требует ремонтных работ
+6
-3
+3
Соперники уже лет 8 не боятся туда ехать
+3
0
+3
О Боги, этот тезис про то, гостевые команды не боятся играть на Олд Траффорд, слышны ещё со времен Ван Гала. Каждый год одно и то же, даже каждые полгода
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соперники испытывают страх, что не получат 3 очка на Олд Траффорд
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Стадион красивый, гости рады играть на нём
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Ага с удовольствие … кирпичик может на голову упасть не дай Бог , ну его этот Олд Траффорд 😁
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Ответ Aleksey Dolmatov
О Боги, этот тезис про то, гостевые команды не боятся играть на Олд Траффорд, слышны ещё со времен Ван Гала. Каждый год одно и то же, даже каждые полгода
Не играть а потренироваться
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