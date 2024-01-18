Рой Кин: «МЮ» играет не как команда, не знаю, принимают ли футболисты идеи тен Хага. Соперники больше не боятся их, едут на «Олд Траффорд» с удовольствием»

Рой Кин раскритиковал «Манчестер Юнайтед» за недостаточно смелую игру.

«Они не играют как команда, и я не знаю, принимают ли [игроки] идеи тренера. Мы каждую неделю говорим, что от «Манчестер Юнайтед» не знаешь, чего ожидать.

Я смотрел их матч против « » [в Кубке Англии] – вы думаете, что они, безусловно, будут доминировать над «Уиганом» и забьют четыре, пять голов, но даже тогда они прошли дальше благодаря пенальти. Они не были хороши во владении мячом.

Второй гол в матче с « » был забит после всего одной или двух передач. Как будто они недостаточно атлетичны – думаю, что в команде явно присутствует страх. Они думают: «Нам лучше отсидеться». И в этом нет ничего плохого в том, если вы блестяще продвигаетесь вперед, но они не забивают голов, подтверждающих это.

Они застряли между молотом и наковальней – вы «Манчестер Юнайтед», на вас лежит ответственность, напрягайтесь и, что еще важнее, вселяйте страх в соперников.

Но сейчас команды больше не боятся играть с « ». Думаю, сейчас команды едут на «Олд Траффорд» с удовольствием!» – сказал бывший капитан «МЮ» в подкасте Stick To Football.