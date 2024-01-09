Тен Хаг о 2:0 с «Уиганом»: «Очень хорошая игра «МЮ». Мы определенно могли забить больше»

Теги Манчестер Юнайтед Уиган премьер-лига Англия Кубок Англии Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг подвел итоги победы «МЮ» над «Уиганом» (2:0) в Кубке Англии.

«В Кубке Англии все крутится вокруг победы, хочешь сделать свое дело, это игры на вылет. Так я и сказал в раздевалке: «Дело сделано».

О том, должен ли был «МЮ» забить больше

«О, определенно. Думаю, в первом тайме мы создали пять или шесть очень хороших моментов. Я думаю, это была очень хорошая игра. Нам следовало забить больше, но, если не забиваешь, нужно сохранять концентрацию, и я думаю, что сегодня мы это сделали.

Не знаю [почему «МЮ» упускал моменты]. Не всегда получается ответить. Были хорошие атаки и хорошие моменты, но мы их не использовали, но то, как мы их создавали, было неплохо».

О том, достаточен ли был контакт на Бруну для назначения пенальти

«Я не видел, не могу сказать. Это было слишком далеко от места, где я находился».

О том, думает ли «МЮ» о победе в Кубке

«Это слишком далекая перспектива. Нужно идти от матча к матчу, особенно в кубке. Сейчас мы сосредоточены на «Тоттенхэме», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».

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8 комментариев
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Ну по традиции этого сезона - хорошую игру сыграли, ждём плохую против Тоттенхэма 👍
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Основой против команды на 2 лиги ниже, ну ну )
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Создавать и не реализовывать моменты против втордивной команды, нужно было постараться и дело было сделано!

Игра ужас, реализация ужас, депутат ужас.

Еще и игра с ттх следующая с необстреленным вратарем в раме, будет весело
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Просто напомню, что Уиган идёт на 18 месте в третьей по счёту лиге.
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