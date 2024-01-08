«Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в 4-м раунде Кубка Англии, «Челси» – с «Астон Виллой», «МЮ» – с «Ньюпортом» или «Истли», если пройдет «Уиган»
Состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии.
Матчи запланированы на выходные 27-28 января.
«Уотфорд» – «Саутгемптон»
«Борнмут» – «Суонси»
«Вест Бромвич» – «Брентфорд» или «Вулверхэмптон»
«Вест Хэм» или «Бристоль Сити» – «Ноттингем Форест» или «Блэкпул»
«Лестер» – «Халл» или «Бирмингем»
«Шеффилд Уэнсдей» – «Ковентри»
«Челси» – «Астон Вилла»
«Ипсвич Таун» – «Мэйдстон Юнайтед»
«Ливерпуль» – «Норвич Сити» или «Бристоль Роверс»
«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»
«Лидс» – «Плимут»
«Кристал Пэлас» или «Эвертон» – «Лутон» или «Болтон»
«Ньюпорт» или «Истли» – «Уиган» или «Манчестер Юнайтед»
«Шеффилд Юнайтед» – «Брайтон»
«Фулхэм» – «Ньюкасл»
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Приезжает клуб который постоянно проигрывает шпорам на стадионе ТТхэма
Астон Вилла на классе
05.02.23 Тоттенхэм 1 - 0 Ман Сити
15.08.21 Тоттенхэм 1 - 0 Ман Сити
21.11.20 Тоттенхэм 2 - 0 Ман Сити
02.02.20 Тоттенхэм 2 - 0 Ман Сити
09.04.19 Тоттенхэм 1 - 0 Ман Сити
Не ты ли простыню накатал хейтерскую ниже.
Опять враньё от ливерпульского