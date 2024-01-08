«Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в 4-м раунде Кубка Англии, «Челси» – с «Астон Виллой», «МЮ» – с «Ньюпортом» или «Истли», если пройдет «Уиган»

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Состоялась жеребьевка 4-го раунда Кубка Англии.

Матчи запланированы на выходные 27-28 января.

«Уотфорд» – «Саутгемптон»

«Блэкберн» – «Рексхэм»

«Борнмут» – «Суонси»

«Вест Бромвич» – «Брентфорд» или «Вулверхэмптон»

«Вест Хэм» или «Бристоль Сити» – «Ноттингем Форест» или «Блэкпул»

«Лестер» – «Халл» или «Бирмингем»

«Шеффилд Уэнсдей» – «Ковентри»

«Челси» – «Астон Вилла»

«Ипсвич Таун» – «Мэйдстон Юнайтед»

«Ливерпуль» – «Норвич Сити» или «Бристоль Роверс»

«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»

«Лидс» – «Плимут»

«Кристал Пэлас» или «Эвертон» – «Лутон» или «Болтон»

«Ньюпорт» или «Истли» – «Уиган» или «Манчестер Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед» – «Брайтон»

«Фулхэм» – «Ньюкасл»

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52 комментария
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Не проще ли написать 1/16 кубка, чтоб народ в этих раундах не путался?
+20
-3
+17
Шпорам повезло
Приезжает клуб который постоянно проигрывает шпорам на стадионе ТТхэма
+10
-4
+6
Интересно какие шансы в Кубке Англии у аутсайдеров. Я про Челси и МЮ.
+6
-1
+5
Опять Сити купил жеребьёвку
Астон Вилла на классе
+7
-3
+4
Ответ Роман
Интересно какие шансы в Кубке Англии у аутсайдеров. Я про Челси и МЮ.
У них шансов больше чем у Арсенала
+2
0
+2
Ответ Eden Hazard
Рассчитано на тех, кто не первый год смотрит АПЛ, и уже давно привыкли что 4 раунд - это 1/16. Зачем писать все эти 1/64, 1/128? так больше запутаться можно.
вроде бы 1/32 сейчас
+3
-1
+2
Ответ Stewee
Наконец-то у Сити околотоповый соперник на низкой стадии кубка.
в прошлом сезоне на этой стадии был Арсенал, а на предыдущей Челси
+2
-1
+1
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Согласен. Дали какой-то бестрофейник.
Открыл шампанское?)

05.02.23 Тоттенхэм 1 - 0 Ман Сити
15.08.21 Тоттенхэм 1 - 0 Ман Сити
21.11.20 Тоттенхэм 2 - 0 Ман Сити
02.02.20 Тоттенхэм 2 - 0 Ман Сити
09.04.19 Тоттенхэм 1 - 0 Ман Сити
+4
-3
+1
Ответ Proper Chels
Читаются проходы Челси, Сити, Ньюпорта и Норвича. В остальных парах 50/50.
слабоумие и отвага
+4
-3
+1
Ответ Tristan...
Опять Сити купил жеребьёвку Астон Вилла на классе
Великий Эмери!
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Ответ Liverpool_YNWA
Если бы я знал, что ты за это зацепишься, то написал бы "6 каждые 20 лет", но... зато ты самоудовлетворился
Зато я понял уровень твоего интеллекта.
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Ответ Liverpool_YNWA
да, вы же каждые 10 лет будете по 9 трофеев брать :))
Ахахахах, вот он уровень ума фанатов Ливерпуля. Я написал что бы ло 3 трофея, а стало 9. Сити взял 6 трофеев апл за 10 лет. Откуда ты 9 взял))). Вот как можно дальше общаться с тобой. Хотя, я буду - это смешно. Человек не может банально прочитать что написано, и логически понять текст.
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
10 лет назад у Сити было только 3 титула апл. Сегодня уже 9. То-есть, через лет 20 у Сити будет уже больше 20 титулов апл. Какие 600 лет?
да, вы же каждые 10 лет будете по 9 трофеев брать :))
+1
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Ответ #SharkTeam
> с ничего Не ты ли простыню накатал хейтерскую ниже. Опять враньё от ливерпульского
Забей, с ним прикольно общаться, как с ребёнком. Он пургу пишет, которую смешно читать. Я даже в логику его бреда вдаваться не хочу.
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Ответ Liverpool_YNWA
Т.е выкладывается новость, там вдруг с ничего фан сити пишет про Ливерпуль, я ему отвечаю и это значит, что бомбит у меня?! Прости, но МС не самый сильный клуб в Мире даже с учетом требла, сезон Ливерпуля в котором он сражался за пресловутый квадрупл был сильнее и это без 115 нарушении ФФП ))
> с ничего

Не ты ли простыню накатал хейтерскую ниже.
Опять враньё от ливерпульского
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Ответ Liverpool_YNWA
Т.е выкладывается новость, там вдруг с ничего фан сити пишет про Ливерпуль, я ему отвечаю и это значит, что бомбит у меня?! Прости, но МС не самый сильный клуб в Мире даже с учетом требла, сезон Ливерпуля в котором он сражался за пресловутый квадрупл был сильнее и это без 115 нарушении ФФП ))
Горит что-то))) Не уходи с ветки, хочу дальше это читать.
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Ответ Liverpool_YNWA
честное слово
Кстати какого болеть за бестрофейник с одним титулом апл за 30 лет? Щас что-то сгорит, чую.)))
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Ответ Liverpool_YNWA
Тем, которые уже 2 года пишут одно и тоже "опять МС купили жеребьевку" и остановились в своем прогрессе - хочу объяснить пару моментов: Ман Сити уже не покупает эти жребии, потому что наелись этими кубками и их основная цель АПЛ и ЛЧ Разговоры про подкупы жеребьевок начались не с пустого места, а когда МС вплоть до финала и лишь иногда до полуфинала (потому что не оставалось слабых соперников) им ни разу не доставался клуб из АПЛ, более того им всегда доставались клубы из 3ей или 4ой лиги, когда они побеждали 4 года подряд
это когда Сити четыре года подряд Кубок Англии брал?
+2
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Это ты к чему? Я могу тебе озвучит такие результаты: Сити ТТХ - 4:1, 4:2,3:1.
я к тому что +1 шанс забить на хотспур стедиум
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Ответ Олег Лисицын
Опять шейхи забашляли и им выпал самый слабый соперник
А будет ещё смешнее, если на этот матч назначат бригаду Саймона Хупера
+2
-2
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Нейтральный болельщик за кого может болеть. Наверное за Ливерпуль, может Тоттенхэм.
+2
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У Пепа есть два шанса реализовать поставленные цели на сезон.
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ну зачем на таком раннем стадии такой сложный соперник? можно хотя бы после этого раунда сложных соперников
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