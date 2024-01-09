Кин о тен Хаге: «Он говорит о «проекте» – уйдет в ближайшие несколько месяцев, вероятно. «МЮ» нужно играть на более высоком уровне, от них всегда ждешь большего»
Рой Кин сомневается в перспективах Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».
Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» прокомментировал победу над «Уиганом» (2:0) в 3-м раунде Кубка Англии.
«Думаю, в этом проблема «Юнайтед»: ты знаешь, что получишь, когда окажешься там. Тренер упоминает слово «проект» – вероятно, это означает, что он уйдет в ближайшие несколько месяцев. Это ужасное слово «проект». Я не видел этого ни в последнем матче «Юнайтед», ни в последние несколько месяцев.
Они в следующем раунде, соперник будет легким, но нужен более высокий уровень игры. А с теми моментами, которые они создали в этом матче, всегда ждешь большего», – сказал бывший капитан «Манчестер Юнайтед» в эфире ITV.
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То есть любая задача на среднесрочную перспективу считается проектом и реализуется посредством управления проектами (project managnent).
Например, даже новогодняя вечеринка для большой компании будет реализована в виде проекта.
У этого слова нет негативных коннотаций.
1.Начало проекта (когда Ден Хаг Пришел в клуб).
2. Окончание проекта (когда его выгонят за неудовлетворительные результаты, вероятно быстрее, чем несколько месяцев.)
3. Бюджет (неустойка, которую он получит).
В принципе логика нахождения этого типа в клубе понятна.
А если серьёзно, то времени на построение игры у Тен Хага было предостаточно. Я бы смирился со некоторыми проигрышами, если бы команда Играла и горела. А так да, "проект". Потом можно будет сказать не взлетел.
С большой вероятностью Эрик покинет команду в конце сезона.
И я желаю ему только успехов в будущем, может вернётся в "Аякс", спасти от той напасти, с тем что сейчас происходит с ним.
А Манчестер Юнайтед это Команда, а не проект, в какой бы шкале удач-неудач они бы ни были
Хотя, Кин и Анри играли как раз в тот период когда оба клуба были на высоком уровне