Кин о тен Хаге: «Он говорит о «проекте» – уйдет в ближайшие несколько месяцев, вероятно. «МЮ» нужно играть на более высоком уровне, от них всегда ждешь большего»

Рой Кин сомневается в перспективах Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

Экс-капитан « » прокомментировал победу над « » (2:0) в 3-м раунде Кубка Англии.

«Думаю, в этом проблема «Юнайтед»: ты знаешь, что получишь, когда окажешься там. Тренер упоминает слово «проект» – вероятно, это означает, что он уйдет в ближайшие несколько месяцев. Это ужасное слово «проект». Я не видел этого ни в последнем матче «Юнайтед», ни в последние несколько месяцев.

Они в следующем раунде, соперник будет легким, но нужен более высокий уровень игры. А с теми моментами, которые они создали в этом матче, всегда ждешь большего», – сказал бывший капитан «Манчестер Юнайтед» в эфире ITV.

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