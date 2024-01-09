Кин о тен Хаге: «Он говорит о «проекте» – уйдет в ближайшие несколько месяцев, вероятно. «МЮ» нужно играть на более высоком уровне, от них всегда ждешь большего»

Теги Манчестер Юнайтед Рой Кин Уиган премьер-лига Англия Кубок Англии Эрик тен Хаг Футбол

Рой Кин сомневается в перспективах Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» прокомментировал победу над «Уиганом» (2:0) в 3-м раунде Кубка Англии.

«Думаю, в этом проблема «Юнайтед»: ты знаешь, что получишь, когда окажешься там. Тренер упоминает слово «проект» – вероятно, это означает, что он уйдет в ближайшие несколько месяцев. Это ужасное слово «проект». Я не видел этого ни в последнем матче «Юнайтед», ни в последние несколько месяцев.

Они в следующем раунде, соперник будет легким, но нужен более высокий уровень игры. А с теми моментами, которые они создали в этом матче, всегда ждешь большего», – сказал бывший капитан «Манчестер Юнайтед» в эфире ITV.

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19 комментариев
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Ответ GibsonFlyingV
Согласен, ненавижу, когда говорят "проект"
Здесь надо понимать, что на Западе проектное мышление, что не совсем можно точно перевести на русский.
То есть любая задача на среднесрочную перспективу считается проектом и реализуется посредством управления проектами (project managnent).
Например, даже новогодняя вечеринка для большой компании будет реализована в виде проекта.

У этого слова нет негативных коннотаций.
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+7
Ответ Rus83
Как же надоели эти эксперты бывшие игроки, у которых у самих ничего путного не вышло на тренерском поприще
По такой логике зачем вы смотрите футбол, если не являетесь или не являлись профессиональным игроком?
+6
-2
+4
Эх, подольше бы остался. Топовый тренер. Надо ещё немного потерпеть!
+6
-3
+3
Ответ Rus83
Как же надоели эти эксперты бывшие игроки, у которых у самих ничего путного не вышло на тренерском поприще
абсолютно тупая логика
+3
-1
+2
Согласен, ненавижу, когда говорят "проект"
+3
-3
0
Проект подразумевает всегда 3 составляющие.
1.Начало проекта (когда Ден Хаг Пришел в клуб).
2. Окончание проекта (когда его выгонят за неудовлетворительные результаты, вероятно быстрее, чем несколько месяцев.)
3. Бюджет (неустойка, которую он получит).
В принципе логика нахождения этого типа в клубе понятна.
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С Кином соглашаюсь 50/50. В данном случае согласен. Иронизирую конечно, но когда тренер называет команду проектом, это как называть девушку "любимая" или "дорогая", чтобы не дай ... спутать имя, а так довольно универсально.
А если серьёзно, то времени на построение игры у Тен Хага было предостаточно. Я бы смирился со некоторыми проигрышами, если бы команда Играла и горела. А так да, "проект". Потом можно будет сказать не взлетел.
С большой вероятностью Эрик покинет команду в конце сезона.
И я желаю ему только успехов в будущем, может вернётся в "Аякс", спасти от той напасти, с тем что сейчас происходит с ним.
А Манчестер Юнайтед это Команда, а не проект, в какой бы шкале удач-неудач они бы ни были
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Пора Рою показать свой тренерский талант
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МЮ закончился после САФа ...
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Ответ Isshin88
Эх, подольше бы остался. Топовый тренер. Надо ещё немного потерпеть!
Просто ему ещё не все трансферы провели ,поддянет своих и МЮ будет доминировать
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Ответ Алексей Ненахов
Просто ему ещё не все трансферы провели ,поддянет своих и МЮ будет доминировать
"доминировать" в чемпеншипе
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Ответ GibsonFlyingV
Согласен, ненавижу, когда говорят "проект"
project
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Ответ Макс Голубцов
Ох уж эти ветераны. Какие-то разумные замечания проскальзывают, но в основном «а вот раньше было лучше!» Я не слежу за Арсеналом, но с ходу не могу воспомнить чтобы условные Кэмпбелл, Киоун или Анри на постоянной основе песочили клуб в котором они играли
Ну масштабы клубов разные все таки и ожидания от результатов , поэтому и пишут что главный тренер Мю это самая сложная работа из тренеров
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Ответ charly001
Ну масштабы клубов разные все таки и ожидания от результатов , поэтому и пишут что главный тренер Мю это самая сложная работа из тренеров
Хорошее замечание про масштаб.
Хотя, Кин и Анри играли как раз в тот период когда оба клуба были на высоком уровне
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