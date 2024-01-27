Пол Паркер: «Я понятия не имею, как Дайеру удалось попасть в «Баварию». Впечатляющая работа его агента. Его подписание – большая ошибка»

Теги Бавария бундеслига Германия Эрик Дайер Пол Паркер Футбол

Пол Паркер не понимает, как Эрик Дайер оказался в «Баварии».

Мюнхенский клуб взял защитника «Тоттенхэма» в аренду с правом выкупа. 

«Я понятия не имею, как ему удалось попасть в мюнхенскую «Баварию». Впечатляющая работа его агента. Я не думаю, что он будет много играть. Сейчас он может играть, потому что у них есть игроки, которые уехали в сборные, но когда они вернутся, он будет просто запасным. 

Он не тот игрок, который может усилить «Баварию». Его подписание было большой ошибкой, но я думаю, что они сделали это, чтобы обезопасить себя в январе, когда некоторые из их игроков уедут в сборные», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед». 

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6 комментариев
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Что за английский Мостовой нарисовался?
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Паркер как-будто вчера родился, топ-клубы довольно часто при трансфере Суперзвезд (в данном случае это Кейн) подписывают ему в компанию либо родственника, либо друга на небольшую зп и по большей части они только числятся в клубе, а в данной ситуации двух зайцев одним выстрелом: и другалёк для Кейна, и игрок, которым можно дыры латать в одном лице. Тут все в выигрыше: и Бавария, и Кейн, и Дайер
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А я то думаю, что за очередного эксперта спортс нашел:))

https://www.sports.ru/football/1077139467.html?sl=1
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Это он в ТТХ стал хуже. В Германии был хорош, особенно с учетом особенностей немецкого футбола.
Бавария стала терять этот признак, возможно Дайер в чем-то его вернет)
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Как минимум, у Дайера есть шанс на какой-нибудь титул впервые за много лет в ТТХ. Уже причина )
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