Пол Паркер: «Я понятия не имею, как Дайеру удалось попасть в «Баварию». Впечатляющая работа его агента. Его подписание – большая ошибка»

Пол Паркер не понимает, как Эрик Дайер оказался в «Баварии».

Мюнхенский клуб взял защитника «Тоттенхэма» в аренду с правом выкупа.

«Я понятия не имею, как ему удалось попасть в мюнхенскую «Баварию». Впечатляющая работа его агента. Я не думаю, что он будет много играть. Сейчас он может играть, потому что у них есть игроки, которые уехали в сборные, но когда они вернутся, он будет просто запасным.

Он не тот игрок, который может усилить «Баварию». Его подписание было большой ошибкой, но я думаю, что они сделали это, чтобы обезопасить себя в январе, когда некоторые из их игроков уедут в сборные», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».