«Кейн очень эгоистичен, думает только о рекорде Левандовского. В Англии все над ним смеются – ушел за трофеями и не выигрывает. «Тоттенхэму» лучше без него». Пол Паркер о Харри

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Алан Ширер Тоттенхэм рекорды Роберт Левандовски Харри Кейн Пол Паркер Футбол

Бывший игрок «МЮ» назвал Харри Кейна «эгоистичным» футболистом.

После 1-го круга Бундеслиги на счету Кейна 22 гола – англичанин повторил рекорд Левандовского на данном отрезке. Поляк также является рекордсменом по голам в немецком чемпионате за сезон – в сезоне-2020/21 он забил 41 гол, выступая за «Баварию».

«Даже при том, что я не большой фанат Харри Кейна, нужно с уважением относиться к тому, сколько голов он забил. Это действительно впечатляет.

Проблема в том, что иметь его в клубе – не очень хорошо, он думает только о том, чтобы побить рекорд Левандовского. Это единственное, что его волнует.

А затем он сможет вернуться в Премьер-лигу и установить еще один рекорд (речь о рекорде Алана Ширера, забившего 260 голов в АПЛ, у Кейна – 213 – Sports.ru). Он очень эгоистичен.

Слушайте, в Англии все над ним смеются. Люди говорили о его уходе, потому что он хотел выигрывать трофеи, а он ничего не выигрывает.

«Тоттенхэм» хорошо справляется без Харри. Даже когда он играл за них, я говорил, что им без него будет лучше. Оказывается, я был прав.

Когда Кейн в клубе, все вращается вокруг него. Я думаю, «шпоры» должны быть рады, что он покинул их», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Паркер.

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35 комментариев
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Обиделся что Кейн не перешёл в середняк))
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Салатницу в январе не дают... Как и трофей ЛЧ
+44
-3
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Что за дешевый вброс)
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0
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Очень эгоистичный нап отдающий 14 голевых за сезон только в АПЛ, а Хейлунд это топ нап на которого должна работать вся команда и его рекорд по голевым 2.
Ну отлично.
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+27
Чушь какая-то. Дело форварда забивать. Что плохого если он хочет забить как можно больше? Кейн с Баварией гарантировано выграет больше трофеев чем со шпорами.
+19
-3
+16
Ответ VERBLYUD
Зуб даю, что по итогу у Кейна за карьеру будет больше трофеев, чем у Пола Паркера.
ну фиг его знает у паркера 5 трофеев у кейна 0
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0
+10
Удивительная концентрация зависти в одном интервью. Как же этот Партер старается, чтобы еще куда-нибудь позвали. Якобы смеются над нападающим, который в последнем сезоне АПЛ забил 30 мячей, Пол совсем плохенький)
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+6
Пол Паркер: "Еще две пинты - и я вам расскажу, откуда Кейн готовил нападение!"
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Ой, дурак (с).
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Ответ Эркинбек Апаканов
Но всё таки Суперкубок проиграли
В 2019 году тоже проиграли и что? И айнтрахту 5 1 проиграли в 2019, в 2020 выиграли все возможные трофеи
+3
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+3
Можно назвать Кейна бестрофейником, чокером, дурачком, но точно не эгоистом
+3
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Про шубского так же можно сказать.Думает только о рекорде Гретцки.
+3
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Зуб даю, что по итогу у Кейна за карьеру будет больше трофеев, чем у Пола Паркера.
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Лишил Баварию всех призов)
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Прям все ухахатываются над Кейном !🤦🏻🤦🏻🤦🏻🤦🏻угарают не могут
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Ответ Старый Сухи
Чушь какая-то. Дело форварда забивать. Что плохого если он хочет забить как можно больше? Кейн с Баварией гарантировано выграет больше трофеев чем со шпорами.
и чем с МЮ)
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очень странное заявление
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🚑🚑🚑
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Да Кейн и без трофеев уже легенда!
В этом году он может войти в топ-10 форвардов современности по количеству голов - если забьет еще 21, то догонит и обгонит Хунтелаара у которого 409 голов)
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Есть такое. И даже чемпионат одной команды и эту самую команду выбрал, чтобы максимизировать шанс на какую-нибудь чашку.
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ну не о рекорде Рамоса или другого защитника же ему думать. Его нацеленность на рекорд в пользу Баварии, нет?
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полный отрыв от реальности, видимо не смотрит бундеслигу и не видит как Кейн ведет игру, раздает множество пасов на завершение атак , хотя что может сказать бывшийМЮ
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Странная проекция, однобокая!
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Ответ Перстень Уэстбрука
Салатницу в январе не дают... Как и трофей ЛЧ
Тонко и красиво ......
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Ответ Старый Сухи
Чушь какая-то. Дело форварда забивать. Что плохого если он хочет забить как можно больше? Кейн с Баварией гарантировано выграет больше трофеев чем со шпорами.
ты прям капитан очевидность)))))
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Ответ Старый Сухи
Чушь какая-то. Дело форварда забивать. Что плохого если он хочет забить как можно больше? Кейн с Баварией гарантировано выграет больше трофеев чем со шпорами.
Да такой коммент ничем не лучше того, который он парирует. Отвечая так, ты словно подтерждаешь слова Паркера о том, что Кейн эгоистичен. Но любой, кто смотрит футбол глазами, сопряжёнными с мозгом, знает, что Кейн один из самых командных и щедрых форвардов современности. Паркер - олень, и потакать его мыслям, пускай и выворачивая их из негативного окраса в позитивный - просто глупо.
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