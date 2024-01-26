«Кейн очень эгоистичен, думает только о рекорде Левандовского. В Англии все над ним смеются – ушел за трофеями и не выигрывает. «Тоттенхэму» лучше без него». Пол Паркер о Харри

Бывший игрок «МЮ» назвал Харри Кейна «эгоистичным» футболистом.

После 1-го круга Бундеслиги на счету 22 гола – англичанин повторил рекорд Левандовского на данном отрезке. Поляк также является рекордсменом по голам в немецком чемпионате за сезон – в сезоне-2020/21 он забил 41 гол, выступая за «Баварию».

«Даже при том, что я не большой фанат , нужно с уважением относиться к тому, сколько голов он забил. Это действительно впечатляет.

Проблема в том, что иметь его в клубе – не очень хорошо, он думает только о том, чтобы побить рекорд Левандовского. Это единственное, что его волнует.

А затем он сможет вернуться в Премьер-лигу и установить еще один рекорд (речь о рекорде Алана Ширера, забившего 260 голов в , у Кейна – 213 – Sports.ru). Он очень эгоистичен.

Слушайте, в Англии все над ним смеются. Люди говорили о его уходе, потому что он хотел выигрывать трофеи, а он ничего не выигрывает.

« » хорошо справляется без Харри. Даже когда он играл за них, я говорил, что им без него будет лучше. Оказывается, я был прав.

Когда Кейн в клубе, все вращается вокруг него. Я думаю, «шпоры» должны быть рады, что он покинул их», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Паркер.