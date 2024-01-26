Якубко о переводе Кругового в «Зенит-2»: «В нормальном футбольном обществе так не делают. Зачем портить ему полгода?»

Теги Зенит Мартин Якубко премьер-лига Россия Зенит-2 Данил Круговой Футбол

Мартин Якубко осудил решение «Зенита» отправить Данила Кругового во 2-ю команду.

«Так делают в России почти все клубы. Конечно, это неправильно. Игрок потеряет полгода.

В нормальном футбольном мире, если футболист хорошо отработал в команде, к нему относятся иначе.

Ну не договорились – и что тут такого страшного? Уходит он в другой клуб. Зачем портить ему полгода? Я этого не понимаю.

В нормальном футбольном обществе такие вещи не делают», – заявил экс-форвард «Динамо».

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12 комментариев
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Ответ pav11k
Чтобы игрок в худшем состоянии достался сопернику, чем мог бы. Другого объяснения не вижу. Вариант "он же хочет играть, пусть играет в Зенит-2" не предлагать
Другое объяснение - сразу наигрывать того, кто не уйдёт через полгода.
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Вот лет 10 не слышал о Якубко, и вот наконец-то. Всю жизнь за Кругового, все жизнь против Зенита. Кого еще достанут из пыльного мешка, чтоб Зенит зацепить.
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Круговой свой выбор сделал. Что обсуждать свершившийся факт.
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Хоть бы один критик сказал. Что делать то надо было по их высоким материям?? Держать на лавке и платить премии? Зачем?
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это кто
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Ответ Karel
Наиграть на следующий сезон важнее титула в этом ? )) Ну пусть "наигрывют". тогда ) Когда команда не отдает все силы дал победы, а занимается херней, тем же "наигрыванием" или разборками, то иногда бывает наказана.
"Когда команда не отдает все силы дал победы"

А с чего ты решил, что Круговой, и так человек с некоторыми проблемами с игровой дисциплиной, будет отдавать все силы для победы, идти в стыки, сохранять концентрацию, зная что в июне отправится в другую команду? Откуда вообще эта мысль, что ты с дивана лучше знаешь как поступить, чем клуб-чемпион и тренер, который несколько лет каждый день Кругового видел и с ним работал?
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