Якубко о переводе Кругового в «Зенит-2»: «В нормальном футбольном обществе так не делают. Зачем портить ему полгода?»

Мартин Якубко осудил решение «Зенита» отправить Данила Кругового во 2-ю команду.

«Так делают в России почти все клубы. Конечно, это неправильно. Игрок потеряет полгода.

В нормальном футбольном мире, если футболист хорошо отработал в команде, к нему относятся иначе.

Ну не договорились – и что тут такого страшного? Уходит он в другой клуб. Зачем портить ему полгода? Я этого не понимаю.

В нормальном футбольном обществе такие вещи не делают», – заявил экс-форвард «Динамо».

Юрист Анцелиович о Круговом в «Зените-2»: «Есть понятие спортивная дискриминация. Но это тяжело доказывать, многое зависит от того, что прописано в контракте»

Малафеев о переводе Кругового в «Зенит-2»: «Это здравый смысл, игрок четко заявил об уходе к конкуренту и уже вряд ли поможет. «Зенит» сможет наигрывать другого»