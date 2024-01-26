Якубко о переводе Кругового в «Зенит-2»: «В нормальном футбольном обществе так не делают. Зачем портить ему полгода?»
Мартин Якубко осудил решение «Зенита» отправить Данила Кругового во 2-ю команду.
«Так делают в России почти все клубы. Конечно, это неправильно. Игрок потеряет полгода.
В нормальном футбольном мире, если футболист хорошо отработал в команде, к нему относятся иначе.
Ну не договорились – и что тут такого страшного? Уходит он в другой клуб. Зачем портить ему полгода? Я этого не понимаю.
В нормальном футбольном обществе такие вещи не делают», – заявил экс-форвард «Динамо».
Юрист Анцелиович о Круговом в «Зените-2»: «Есть понятие спортивная дискриминация. Но это тяжело доказывать, многое зависит от того, что прописано в контракте»
Малафеев о переводе Кругового в «Зенит-2»: «Это здравый смысл, игрок четко заявил об уходе к конкуренту и уже вряд ли поможет. «Зенит» сможет наигрывать другого»
А с чего ты решил, что Круговой, и так человек с некоторыми проблемами с игровой дисциплиной, будет отдавать все силы для победы, идти в стыки, сохранять концентрацию, зная что в июне отправится в другую команду? Откуда вообще эта мысль, что ты с дивана лучше знаешь как поступить, чем клуб-чемпион и тренер, который несколько лет каждый день Кругового видел и с ним работал?