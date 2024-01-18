Юрист Анцелиович о Круговом в «Зените-2»: «Есть понятие спортивная дискриминация. Но это тяжело доказывать, многое зависит от того, что прописано в контракте»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Зенит-2 Данил Круговой Анна Анцелиович дискриминация Футбол

Спортивный юрист высказалась о ситуации с Данилом Круговым в «Зените».

Напомним, ранее Кругового отправили в «Зенит-2» до момента его перехода в ЦСКА в летнее трансферное окно.

«Мне тяжело прокомментировать, сможет ли Круговой оспорить перевод во вторую команду. Многое зависит от условий контракта, что именно там прописано. Была ли в контракте прописана такая возможность или нет. Поэтому тут я не могу сказать.

Есть такое понятие как спортивная дискриминация. Это да. Но это дело достаточно тяжело доказывать, потому что здесь идет столкновение интереса игрока и видения тренера.

Юридически многое зависит от того, что прописано в контракте. Получит ли он в этом случае премиальные, если «Зенит» победит? Это зависит от условий контракта», – сказала руководитель спортивной практики юридического агентства Clever Consult Анна Анцелиович.

У «Зенита» с ЦСКА был пакт о ненападении – похоже, он себя изжил

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25 комментариев
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А два привоза от Кругового это что? Саботаж? Но доказать тоже что-либо невозможно. А так — в молодёжке объяснят, как ауты вбрасывать.
+22
-5
+17
Ответ igls54
В курсе всех деталей? Поделись, а то мы тут темные все
Ебздрогыч вероятно лучше всех посвящëн в тонкости зенитовских традиций.
+15
-1
+14
Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
Он уже игрок ЦСКА,зачем его держать в заявке в основе Зениту?Пользы он не принесет и замену ему надо искать Заявка не резиновая.Если его хочет ЦСКА пусть покупают,но они не хотят.
+18
-6
+12
Почему бы ЦСКА не купить Круга и не подвергать таким "зверствам"?
+14
-4
+10
Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
то-то Хонда, отказавшись переподписать с вами контракт, сыграл всего 84 минуты)))
https://www.sports.ru/football/person/keisuke-honda/career/?ysclid=lrjm6ddzu6933151384
бревно вынь из глаза!!!
+13
-4
+9
Забавно, как на теме перехода довольно среднего игрока раздувают такой хайп, что аж юристам звонят.

Интересно, это из-за того, что один из клубов-участников - это "Зенит"? )

А ведь, по факту, если б ЦСКА просто выложили небольшую по меркам ВЭБа денюжку, то ничего этого бы и не было )
+13
-5
+8
Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
В курсе всех деталей? Поделись, а то мы тут темные все
+12
-4
+8
Не понимаю зачем Зениту наигрывать игрока для другой команды. Не понимаю почему цска не выкупит полгода контракта.

Вообще конечно смешно какой хайп раздули на переходе игрока ротации.
+8
-1
+7
Ответ Ебздрогыч
Комментарий скрыт
А, у тебя дед, который в очистке служил, по какой линии?
+4
0
+4
Ответ Виталик Украинский
Его отправляют не "занимать место", а передавать свой богатый профессиональный опыт молодым футболистам.
богатый опыт по вбрасыванию аутов сопернику на последней минуте матча?
+3
0
+3
Не самый плохой вариант для Кругового, какая-никакая а игровая практика лучше чем сидеть в глухом запасе. И ничего оскорбительного в этом нет.
+7
-4
+3
О, обиженки всплыли. Анцелович, озвучь, сколько тебе агент круга занёс, чтобы ты выл в газеты? Дискриминация. Не хочет в З-2, пусть в бухгалтерию или отдел кадров трудиться идёт. Цены на хлебушек считать умеет, может папки с личными делами носить пригодится.
+1
-1
0
Ответ anton.zaiats
А, у тебя дед, который в очистке служил, по какой линии?
Имхо, не следует приплетать родственников. Разбирайтесь как-нибудь без них.
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Ответ Konstantin Viktorovich
как он отыграл 84 минуты, если он в ЛЧ отыграл полных тайма после августа, в этот месяц сообщили новость о непродлении контракта, хотя внутри клуба это было известно заранее? Ты это выдумал похоже) И также Хонда обманул клуб, обманул ли Круговой Зенит - неизвестно.
Интервью круга почитайте. Он даже в них путается. То говорит, что Зенит не предлагал новых контрактов, то говорит, что переговоры длятся почти 18 месяцев. Парень даже в своих словах определиться не может, когда журналистам врать начинает. Так что клуб он вертел на приборе. Клуб ответил ему взаимностью.
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Ответ Fatty Toni
Интервью круга почитайте. Он даже в них путается. То говорит, что Зенит не предлагал новых контрактов, то говорит, что переговоры длятся почти 18 месяцев. Парень даже в своих словах определиться не может, когда журналистам врать начинает. Так что клуб он вертел на приборе. Клуб ответил ему взаимностью.
Пока это твои домыслы, чуть позже все узнаем.. И это не отменяет факт того, что Хонда играл куда большее время в ЛЧ, ЦСКА не усадил его на лавку, эта статистика проверяется за пару минут. Человек солгал, но его залайкали питерские. Найс)
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Ответ Дмитрий9779
Почему бы ЦСКА не купить Круга и не подвергать таким "зверствам"?
зачем? Знатный перформанс, файеры ярко горят
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Ответ Анатолий Дмитриевич
не очень понятно, зачем Круговой нужен в Зените-2? чтобы занимать место в основе вместо молодого футболиста?
Его отправляют не "занимать место", а передавать свой богатый профессиональный опыт молодым футболистам.
+3
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