Юрист Анцелиович о Круговом в «Зените-2»: «Есть понятие спортивная дискриминация. Но это тяжело доказывать, многое зависит от того, что прописано в контракте»

Спортивный юрист высказалась о ситуации с Данилом Круговым в «Зените».

Напомним, ранее Кругового отправили в « » до момента его перехода в ЦСКА в летнее трансферное окно.

«Мне тяжело прокомментировать, сможет ли оспорить перевод во вторую команду. Многое зависит от условий контракта, что именно там прописано. Была ли в контракте прописана такая возможность или нет. Поэтому тут я не могу сказать.

Есть такое понятие как спортивная дискриминация. Это да. Но это дело достаточно тяжело доказывать, потому что здесь идет столкновение интереса игрока и видения тренера.

Юридически многое зависит от того, что прописано в контракте. Получит ли он в этом случае премиальные, если «Зенит» победит? Это зависит от условий контракта», – сказала руководитель спортивной практики юридического агентства Clever Consult Анна Анцелиович.

У «Зенита» с ЦСКА был пакт о ненападении – похоже, он себя изжил