Юрист Анцелиович о Круговом в «Зените-2»: «Есть понятие спортивная дискриминация. Но это тяжело доказывать, многое зависит от того, что прописано в контракте»
Спортивный юрист высказалась о ситуации с Данилом Круговым в «Зените».
Напомним, ранее Кругового отправили в «Зенит-2» до момента его перехода в ЦСКА в летнее трансферное окно.
«Мне тяжело прокомментировать, сможет ли Круговой оспорить перевод во вторую команду. Многое зависит от условий контракта, что именно там прописано. Была ли в контракте прописана такая возможность или нет. Поэтому тут я не могу сказать.
Есть такое понятие как спортивная дискриминация. Это да. Но это дело достаточно тяжело доказывать, потому что здесь идет столкновение интереса игрока и видения тренера.
Юридически многое зависит от того, что прописано в контракте. Получит ли он в этом случае премиальные, если «Зенит» победит? Это зависит от условий контракта», – сказала руководитель спортивной практики юридического агентства Clever Consult Анна Анцелиович.
У «Зенита» с ЦСКА был пакт о ненападении – похоже, он себя изжил
https://www.sports.ru/football/person/keisuke-honda/career/?ysclid=lrjm6ddzu6933151384
бревно вынь из глаза!!!
Интересно, это из-за того, что один из клубов-участников - это "Зенит"? )
А ведь, по факту, если б ЦСКА просто выложили небольшую по меркам ВЭБа денюжку, то ничего этого бы и не было )
Вообще конечно смешно какой хайп раздули на переходе игрока ротации.