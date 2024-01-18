Малафеев о переводе Кругового в «Зенит-2»: «Это здравый смысл, игрок четко заявил об уходе к конкуренту и уже вряд ли поможет. «Зенит» сможет наигрывать другого»

Вячеслав Малафеев считает разумным перевод Данила Кругового в «Зенит-2».

– Насколько адекватно решение «Зенита» перевести своего воспитанника в дубль исключительно из-за того, что тот отказался продлевать контракт?

– Отсутствие Кругового в команде связано, во-первых, со здравым смыслом, потому что если игрок четко заявил об уходе в состав конкурента и не намерен оставаться, то навряд ли он команде уже поможет.

Второе: место можно освободить и наигрывать другого футболиста, а в «Зените-2» Круговой сможет поддерживать форму.

В любом случае клуб должен предоставить такую возможность. Поэтому я бы не сказал, что это какая-то мера наказания или попытка манипулировать, влиять на решение Кругового. Думаю, решение уже принято, стороны не договорились.

– Можно ли это назвать ответом со стороны ЦСКА «Зениту» за очень болезненный кейс с уходом Фернандеса?

– Не думаю, что ЦСКА приложил максимум усилий, чтобы провернуть этот трансфер в отместку за уход .

Тут же вопрос в том, что Круговой – квалифицированный футболист, которого взяли не для того, чтобы навредить конкуренту, а по футбольному решению.

– На чем основано само решение Кругового перейти в ЦСКА?

– Еще раз повторю, что, скорее всего, исключительно из-за финансовой выгоды. В такой ситуации кого-либо осуждать достаточно сложно, потому что каждый ищет, где ему лучше и где его больше ценят, – сказал бывший спортивный директор «Зенита».

У «Зенита» с ЦСКА был пакт о ненападении – похоже, он себя изжил