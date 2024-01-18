Малафеев о переводе Кругового в «Зенит-2»: «Это здравый смысл, игрок четко заявил об уходе к конкуренту и уже вряд ли поможет. «Зенит» сможет наигрывать другого»

Теги ЦСКА Зенит Вячеслав Малафеев премьер-лига Россия Вторая лига Б Зенит-2 Марио Фернандес Данил Круговой Футбол

Вячеслав Малафеев считает разумным перевод Данила Кругового в «Зенит-2».

– Насколько адекватно решение «Зенита» перевести своего воспитанника в дубль исключительно из-за того, что тот отказался продлевать контракт?

– Отсутствие Кругового в команде связано, во-первых, со здравым смыслом, потому что если игрок четко заявил об уходе в состав конкурента и не намерен оставаться, то навряд ли он команде уже поможет.

Второе: место можно освободить и наигрывать другого футболиста, а в «Зените-2» Круговой сможет поддерживать форму.

В любом случае клуб должен предоставить такую возможность. Поэтому я бы не сказал, что это какая-то мера наказания или попытка манипулировать, влиять на решение Кругового. Думаю, решение уже принято, стороны не договорились.

– Можно ли это назвать ответом со стороны ЦСКА «Зениту» за очень болезненный кейс с уходом Фернандеса?

– Не думаю, что ЦСКА приложил максимум усилий, чтобы провернуть этот трансфер в отместку за уход Марио Фернандеса.

Тут же вопрос в том, что Круговой – квалифицированный футболист, которого взяли не для того, чтобы навредить конкуренту, а по футбольному решению.

– На чем основано само решение Кругового перейти в ЦСКА?

– Еще раз повторю, что, скорее всего, исключительно из-за финансовой выгоды. В такой ситуации кого-либо осуждать достаточно сложно, потому что каждый ищет, где ему лучше и где его больше ценят, – сказал бывший спортивный директор «Зенита».

У «Зенита» с ЦСКА был пакт о ненападении – похоже, он себя изжил

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40 комментариев
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100% это решение принял Медведев, а не Семак. Уже поднадоел этот царёк
+37
-16
+21
В свое время из Спартака уходил Торбинский, если не путаю. Так вот он играл до последнего матча и приносил пользу.
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+16
Ответ Leon Petov
100% это решение принял Медведев, а не Семак. Уже поднадоел этот царёк
Я конечно не фанат Зенита но им зачем дать время игроку который уходит летом? Так работают почти везде. ПСЖ в своё время посадил Рабьо, Барса посадил Мориба. Можно много примеров привести
+25
-10
+15
Ответ MikhaL
В свое время из Спартака уходил Торбинский, если не путаю. Так вот он играл до последнего матча и приносил пользу.
Ну он был если не звездой, то одним из ключевых игроков команды. Здесь другой случай, разницы он не делает.
+13
-1
+12
Каким образом предложение ЦСКА стало финансово выгоднее Зенита ???
+10
-3
+7
"Мог бы наигрывать другого", но отдал его в аренду буквально за неделю до демарша Кругового. Либо это Круг с агентом дождались, когда Зенит отправит Реннана в аренду и уже потом преступили к реализации планов :)
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+5
Ответ Злодей Спб
"Мог бы наигрывать другого", но отдал его в аренду буквально за неделю до демарша Кругового. Либо это Круг с агентом дождались, когда Зенит отправит Реннана в аренду и уже потом преступили к реализации планов :)
Ренан все же ЦЗ, а речь идет о левой бровке. Есть варианты когда подменять Сантоса будет Алип. Его на этой позиции в сборной используют.
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+4
Ответ Максим Воробьев
Интересно, если у Вендела заканчивался контракт, и он бы также заявил об уходе, его тоже ждала бы судьба в Зените 2?вопрос скорее риторический
Вендел игрок стартового состава, а Круговой нет. Вот и ответ. Зачем держать его на скамейке, когда лучше уж другому игроку давать практику.
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+3
Ответ Злодей Спб
"Мог бы наигрывать другого", но отдал его в аренду буквально за неделю до демарша Кругового. Либо это Круг с агентом дождались, когда Зенит отправит Реннана в аренду и уже потом преступили к реализации планов :)
Возможно как раз Ильзата Ахметова брали в середину поля (чтобы не переводить туда лишний раз Сантоса с его родного левого фланга), зная, что, вероятно, не удастся договориться с Кругом. Но это только предположение.
+6
-3
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Надо понимать две вещи.
1. Зачем выпускать на поле игрока, который уже не будет в команде через полгода, рассчитывая на его профессионализм. Круг симпатичен своим старанием, не будет он ноги допустим убирать (что чревато), но потом уедет. И придётся его роль в ротации выполнять другому, покупать нового ЛЗ, перестраивать игру как-то и тп. А зачем? Если всем этим можно заняться уже сейчас. Это даже если этическую сторону такого ухода не рассматривать, логично же?
2. Это лавочник, увы. Конкуренцию он Сантосу проиграл в одну калитку, на чужих позициях выглядит не лучше других футболистов, в этом году много результативных ошибок, остановился в развитии. Собственно, уходит он из-за этого. При "живом" Дугласе его удел лишь цепляться за шансы. Хоть и воспитанник, но как футболист слабее, увы. И вот агент или ЦСКА предлагают ему видимо место на поле, что-ли? Ну, такое. Впрочем, в ротации и схемах его Семак придумает, как заменить прямо сейчас. И заменит. Выходит, зачем его в составе держать? Зенит#2 для поддержания формы, думаю и там он играть не будет. Но по контракту, наверное за ЗП должны предоставить условия для работы. Раз ушёл, ну удачи значит, с новыми вызовами.
Футболистом основы ему за пять лет так стать и не удалось. Виноват ли он сам в этом, увидим же теперь? Если сразу не пойдёт, ну будет в ЦСКА в ротации. Думаю, ЗП его с подъёмными не меньше, чем предложил Зенит. Хорошая штука этот лимит!
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Ответ Моутиньо оформляет 40
Ну можно его еще реже выпускать на поле, а не такие крайности
Можно, но зачем? Игрок будет тупо "лежать на должности" вместо того чтобы получил свой шанс молодой перспективный игрок. Вполне понятное и адекватное решение клуба. Если у игрока не хватает мозгов, агент должен был подумать как процесс перехода сделать корректно для всех сторон.
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Ответ 2vdhrvmmzf
Комментарий скрыт
Так платить всё равно надо. Просто нафига его выпускать на поле, когда можно другому игроку дать игровое время.
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Ответ MikhaL
В свое время из Спартака уходил Торбинский, если не путаю. Так вот он играл до последнего матча и приносил пользу.
Сравнил основного игрока на тот момент с лавочником, позиция которого занята игроком в разы лучше.
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Ответ Kit244098
Я бы назвал это глупостью и проявлением комплекса неполноценности. Во всех лигах игроки либо уходят свободными агентами либо подписывают контракт с другим клубом перед истечением своего и ставят работодателя в известность. И спокойно доигрывают до последней минуты действующего соглашения. Но у газпромовских наверное, собственная гордость))
Да что ты! А тебе неизвестны случаи, когда звёзд на лавку сажали даже не уходящих, а тех, кто контракт не переподписал?
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Ответ Shuller18
Зенит боится, что у Круга не будет мотивации играть? Так вы сначала посмотрите, как он тренируется и выкладывается в матчах, потом сделаете выводы, если появятся какие-то сомнения.
Зачем? Сантоса он не заменит, просто будет занимать чужое место на скамейке. Посмотрим, кстати, чьё. =)
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а медаль золотую получит...
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Это мелко Хоботов, то есть Малафеев, Круговой будет играть также или даже лучше, чтоб доказать и Зениту и ЦСКА свой профессионализм на поле.
Медведев глупый человек, он просто ослабил Зенит, отправив Круга во 2 лигу и если получит травму основной защитник Зенита, то эту позицию не кому будет закрыть.
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Даниилу удачи в ЦСКА!
Но и Семака можно понять. Он видит потолок игрока, предел его возможностей в Зените. Перспектива ему была одна - лавка. Молодец что ушел.
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Ответ Злодей Спб
"Мог бы наигрывать другого", но отдал его в аренду буквально за неделю до демарша Кругового. Либо это Круг с агентом дождались, когда Зенит отправит Реннана в аренду и уже потом преступили к реализации планов :)
а когда Реннан стал ЛЗ? Подскажи пж)
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Ответ Виталик Украинский
Ренан все же ЦЗ, а речь идет о левой бровке. Есть варианты когда подменять Сантоса будет Алип. Его на этой позиции в сборной используют.
Что Алип, что Эракович могут подменять Дугласа. Не равноценно, но могут.
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А как же тот самый знаменитый пакт о ненападении между ЦСКА и Зенитом? Не поверю, пока не увижу фотки Кругового с Бабаевым)
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Ответ razoblachitel
Комментарий скрыт
Ты следишь за всеми лавочниками? Я думаю, что мало кто это делает.
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Ответ Виталик Украинский
Можно, но зачем? Игрок будет тупо "лежать на должности" вместо того чтобы получил свой шанс молодой перспективный игрок. Вполне понятное и адекватное решение клуба. Если у игрока не хватает мозгов, агент должен был подумать как процесс перехода сделать корректно для всех сторон.
выглядит демагогией это "молодой перспективный игрок", и в чем-таки смысл ссылать в дубль, он как-то мешает нахождением в основной команде?
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А чего кони не выкупят? А чего Зениту чуток не заработать?
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Ответ Жорег Борщофф
Зачем? Сантоса он не заменит, просто будет занимать чужое место на скамейке. Посмотрим, кстати, чьё. =)
Но это должно быть решение только Семака. А в этом есть сомнения.
Вспоминается Кокорин, а потом Мусаев. Семак в прессе сказал, что Мусаев ему нужен - а того в Рубин продали.

Да и непохоже, что бы Семак любил кого-то наигрывать или планировать на следующий год.
У него задача на этот сезон - стать чемпионами, а не наигрывать игрока на следующий сезон.

Потому, думаю, Семак против отправки Кругового в дубль, но его мнение снова неинтересно руководству.
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