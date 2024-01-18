Малафеев о переводе Кругового в «Зенит-2»: «Это здравый смысл, игрок четко заявил об уходе к конкуренту и уже вряд ли поможет. «Зенит» сможет наигрывать другого»
Вячеслав Малафеев считает разумным перевод Данила Кругового в «Зенит-2».
– Насколько адекватно решение «Зенита» перевести своего воспитанника в дубль исключительно из-за того, что тот отказался продлевать контракт?
– Отсутствие Кругового в команде связано, во-первых, со здравым смыслом, потому что если игрок четко заявил об уходе в состав конкурента и не намерен оставаться, то навряд ли он команде уже поможет.
Второе: место можно освободить и наигрывать другого футболиста, а в «Зените-2» Круговой сможет поддерживать форму.
В любом случае клуб должен предоставить такую возможность. Поэтому я бы не сказал, что это какая-то мера наказания или попытка манипулировать, влиять на решение Кругового. Думаю, решение уже принято, стороны не договорились.
– Можно ли это назвать ответом со стороны ЦСКА «Зениту» за очень болезненный кейс с уходом Фернандеса?
– Не думаю, что ЦСКА приложил максимум усилий, чтобы провернуть этот трансфер в отместку за уход Марио Фернандеса.
Тут же вопрос в том, что Круговой – квалифицированный футболист, которого взяли не для того, чтобы навредить конкуренту, а по футбольному решению.
– На чем основано само решение Кругового перейти в ЦСКА?
– Еще раз повторю, что, скорее всего, исключительно из-за финансовой выгоды. В такой ситуации кого-либо осуждать достаточно сложно, потому что каждый ищет, где ему лучше и где его больше ценят, – сказал бывший спортивный директор «Зенита».
У «Зенита» с ЦСКА был пакт о ненападении – похоже, он себя изжил
1. Зачем выпускать на поле игрока, который уже не будет в команде через полгода, рассчитывая на его профессионализм. Круг симпатичен своим старанием, не будет он ноги допустим убирать (что чревато), но потом уедет. И придётся его роль в ротации выполнять другому, покупать нового ЛЗ, перестраивать игру как-то и тп. А зачем? Если всем этим можно заняться уже сейчас. Это даже если этическую сторону такого ухода не рассматривать, логично же?
2. Это лавочник, увы. Конкуренцию он Сантосу проиграл в одну калитку, на чужих позициях выглядит не лучше других футболистов, в этом году много результативных ошибок, остановился в развитии. Собственно, уходит он из-за этого. При "живом" Дугласе его удел лишь цепляться за шансы. Хоть и воспитанник, но как футболист слабее, увы. И вот агент или ЦСКА предлагают ему видимо место на поле, что-ли? Ну, такое. Впрочем, в ротации и схемах его Семак придумает, как заменить прямо сейчас. И заменит. Выходит, зачем его в составе держать? Зенит#2 для поддержания формы, думаю и там он играть не будет. Но по контракту, наверное за ЗП должны предоставить условия для работы. Раз ушёл, ну удачи значит, с новыми вызовами.
Футболистом основы ему за пять лет так стать и не удалось. Виноват ли он сам в этом, увидим же теперь? Если сразу не пойдёт, ну будет в ЦСКА в ротации. Думаю, ЗП его с подъёмными не меньше, чем предложил Зенит. Хорошая штука этот лимит!
Медведев глупый человек, он просто ослабил Зенит, отправив Круга во 2 лигу и если получит травму основной защитник Зенита, то эту позицию не кому будет закрыть.
Но и Семака можно понять. Он видит потолок игрока, предел его возможностей в Зените. Перспектива ему была одна - лавка. Молодец что ушел.
Вспоминается Кокорин, а потом Мусаев. Семак в прессе сказал, что Мусаев ему нужен - а того в Рубин продали.
Да и непохоже, что бы Семак любил кого-то наигрывать или планировать на следующий год.
У него задача на этот сезон - стать чемпионами, а не наигрывать игрока на следующий сезон.
Потому, думаю, Семак против отправки Кругового в дубль, но его мнение снова неинтересно руководству.