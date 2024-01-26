«Монца» арендовала Дзербина у «Наполи», купила у «Вероны» Джурича и подписала Поповича, интересовавшего «Баварию» и «Наполи»

«Монца» подписала трех футболистов.

Контракт до лета 2024 года с итальянским клубом заключил Матия Попович. 18-летний полузащитник, покинувший «Партизан» в качестве свободного агента, интересовал «Баварию» и «Наполи».

Изображение: acmonza.com

Также « » на полгода арендовала у « » полузащитника , на счету которого 7 игр в текущем чемпионате Италии.

Изображение: acmonza.com

Calciomercato сообщает, что на сайте Серии А зарегистрирован и трансфер форварда . За него « » получит от «Монцы» 2,2 млн евро, также предусмотрены бонусы, за счет которых сумма может вырасти до 3 млн евро. Контракт – до 2026-го, зарплата – 1 млн евро в год.